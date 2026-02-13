Apple repousse Siri… et sa crédibilité avec

Apple aurait reporté certaines fonctionnalités d’intelligence artificielle de Siri au-delà d’iOS 26.4

Celles-ci arriveraient désormais dans le cadre d’iOS 26.5 ou d’iOS 27

Ces fonctionnalités avaient été annoncées pour la première fois en juin 2024

La refonte de Siri basée sur l’intelligence artificielle, promise de longue date, devient une source d’embarras majeur pour Apple. Annoncée initialement en juin 2024, avec un lancement alors prévu dans iOS 18 la même année, elle n’est toujours pas disponible en 2026. Et selon les informations publiées, un nouveau report serait encore à prévoir.

Il avait été évoqué qu’elle pourrait enfin arriver, au moins en partie, avec iOS 26.4, dont le déploiement est attendu prochainement. Cependant, l’observateur d’Apple Mark Gurman, écrivant pour Bloomberg (via 9to5Mac), indique qu’au moins certaines des fonctionnalités initialement prévues pour iOS 26.4 seraient désormais intégrées à iOS 26.5, attendu en mai, ainsi qu’à iOS 27, prévu en septembre.

Gurman — dont les informations concernant Apple se révèlent très fiables — cite « des personnes familières du dossier » et précise que les fonctionnalités les plus susceptibles d’être reportées seraient le « contrôle vocal des actions au sein des applications » ainsi que « la capacité élargie de Siri à exploiter les données personnelles ». Comme l’explique Gurman, cela « permettrait aux utilisateurs de demander à l’assistant, par exemple, de rechercher d’anciens messages texte afin de retrouver un podcast partagé par un ami et de le lancer immédiatement ».

Si ces informations s’avèrent exactes, la refonte IA de Siri n’intégrerait donc la majorité de ses fonctionnalités clés qu’environ deux ans après son annonce initiale. Quant aux éléments repoussés à iOS 27, ils arriveraient deux ans plus tard que ce qu’Apple avait initialement laissé entendre.

(Image credit: Apple)

Une attente déraisonnablement longue

Même considérée isolément, une telle durée constituerait un retard particulièrement excessif, peu équitable pour les clients — y compris ceux ayant opté pour un iPhone de la série 16 en partie en raison de la promesse de ces fonctionnalités.

La situation paraît d’autant plus problématique lorsqu’elle est comparée à l’avance d’Android en matière d’intelligence artificielle, Gemini proposant depuis plusieurs années déjà une grande partie de ce qu’Apple promet aujourd’hui pour Siri.

À tel point qu’Apple semblerait, du moins temporairement, avoir renoncé à une concurrence directe, en concluant un accord avec Google afin d’utiliser Gemini comme moteur sous-jacent de Siri. Malgré cet accord, l’attente se poursuit.

Apple n’en est pas à son premier revers, qu’il s’agisse de l’« antennagate », du « bendgate », du lancement très critiqué d’Apple Plans ou encore du chargeur sans fil AirPower finalement abandonné. Toutefois, aucun de ces épisodes ne s’est prolongé aussi longtemps que la situation actuelle autour de Siri.

Et au-delà de l’intelligence artificielle, Siri était déjà généralement perçue comme moins performante que ses concurrentes. Pour une raison ou une autre, il s’agit d’un domaine dans lequel Apple rencontre des difficultés, d’une manière ou d’une autre, depuis le lancement même de Siri.

Il reste à espérer que Siri deviendra enfin compétitive une fois cette refonte IA effectivement déployée. Mais au vu de l’évolution récente de la situation, un nouveau report ne constituerait guère une surprise.