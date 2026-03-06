Pixel 10 : Google dévoile 6 améliorations majeures dans la prochaine Pixel Drop

La dernière Pixel Drop de Google apporte d’importantes nouveautés

Parmi elles figurent une amélioration de Circle to Search et une compatibilité élargie avec AirDrop

Certaines fonctionnalités sont exclusives au Google Pixel 10

Dans la foulée de l’événement Unpacked de Samsung, qui a présenté la série Galaxy S26 accompagnée d’un ensemble de nouvelles fonctions logicielles dopées à l’IA, Google annonce de nouvelles fonctionnalités Android destinées aux smartphones Pixel — dont certaines des nouveautés introduites sur le S26.

Ces mises à jour arriveront via la prochaine Pixel Drop en cours de déploiement sur les téléphones Google. Toutefois, certaines nouveautés sont réservées à la toute dernière génération Pixel 10 ou nécessiteront le téléchargement d’une application supplémentaire. Ces cas seront précisés au fil de la présentation.

De nombreuses améliorations sont prévues, mais voici une sélection des six plus marquantes issues de l’annonce de cette Google Pixel Drop.

A Spring Refresh for Your Pixel | March '26 Pixel Drop - YouTube Watch On

1. Trouver sa prochaine tenue avec Circle to Search

Circle to Search s’impose comme un outil efficace pour identifier des vêtements aperçus en magasin ou en ligne. Il suffit d’entourer la personne sur l’image et l’IA aide à retrouver des chemises, jupes ou chaussures similaires (ainsi que tout autre élément visible). Le fonctionnement est convaincant, mais rechercher chaque pièce d’une tenue peut devenir fastidieux lorsqu’il s’agit de reproduire un look complet plutôt que quelques éléments isolés.

Avec la nouvelle option de recherche de tenue, Circle to Search analyse désormais l’ensemble d’un look en une seule fois — en proposant plusieurs options pour chaque vêtement identifié — et si un selfie est fourni à l’application, l’IA permet même d’essayer virtuellement la tenue.

Seule déception, cette fonctionnalité est pour le moment limitée aux Pixel 10.

(Image credit: Samsung)

2. Magic Cue pour organiser des sorties

À l’image de la nouvelle fonction Now Nudge de Samsung, Magic Cue peut analyser des conversations par message afin de proposer des automatisations utiles via l’IA, sans avoir à changer d’application. Par exemple, si des amis proposent de se retrouver samedi prochain dans une boulangerie proche d’un théâtre, Magic Cue s’affiche au-dessus du clavier avec une suggestion Gemini permettant de rechercher des boulangeries ouvertes le week-end dans cette zone, qui pourront ensuite être proposées au groupe.

La principale différence avec Now Nudge est que Magic Cue ne semble pas exploiter l’agenda ou d’autres données personnelles pour affiner ses suggestions, même si cela pourrait évoluer par la suite.

3. L’application Now Playing

Now Playing figure parmi les outils les plus appréciés des amateurs de musique. Cette fonction permet aux Pixel d’identifier facilement les morceaux entendus à proximité. Avec cette Pixel Drop, elle dispose désormais d’une application dédiée.

Cette application ne se contente pas d’identifier le titre en cours de lecture, elle conserve également un historique des morceaux entendus dans la journée et propose des liens vers les plateformes de streaming correspondantes.

Pour ceux qui sont passés chez Samsung, Now Playing reste l’une des fonctionnalités les plus regrettées, et cette évolution renforce encore l’attrait des Pixel.

(Image credit: Google)

4. AirDrop sur Pixel ?

En s’inspirant cette fois d’Apple plutôt que de Samsung, la fonction Quick Share des Pixel devient désormais plus largement compatible avec AirDrop. Il devient ainsi possible d’envoyer facilement et en toute sécurité des photos, vidéos et fichiers entre Pixel, iPhone, iPad et Mac, sans connexion Internet.

Cette évolution prolonge une fonctionnalité introduite l’an dernier sur le Google Pixel 10 afin de simplifier encore davantage le travail et le partage entre différents appareils.

5. Retrouver ses bagages

Autre fonctionnalité inspirée d’Apple, cette fois dans la lignée de l’AirTag : une nouvelle option de partage de localisation d’objet dans Find Hub permet de transmettre la position d’un tracker égaré à d’autres personnes.

Google souligne l’utilité de cette fonction pour localiser des bagages perdus, puisqu’il devient possible de partager la position avec une compagnie aérienne en cas de valise égarée. Le partage peut être interrompu à tout moment.

(Image credit: Google)

6. Contrôle de la montre sans les mains

Enfin, une mise à jour de la Pixel Watch permet désormais de contrôler la montre connectée sans toucher l’écran.

Des gestes à une main offrent la possibilité de répondre à un appel ou de lancer la musique en pinçant deux fois les doigts de la main portant la montre, ou de rejeter des appels et notifications en effectuant un mouvement du poignet.