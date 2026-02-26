Galaxy S26 : ces 6 nouveautés pourraient tout changer sur votre smartphone

À première vue, l’ensemble de la nouvelle gamme Samsung Galaxy S26 affiche une homogénéité remarquable. Cela peut sembler anodin, mais il s’agit d’un changement notable pour la série Galaxy, le modèle Ultra se distinguant habituellement nettement des autres Galaxy.

Ce design unifié constitue, selon cette analyse, la première grande évolution des S26 et représente la première annonce majeure de l’événement Samsung Galaxy Unpacked de février 2026, organisé à San Francisco, en Californie.

Nouveau design unifié

Pour l’Ultra, cette évolution se traduit par des angles plus arrondis et la fin des coques en titane. Les trois modèles utilisent désormais de l’aluminium, même si Samsung précise que l’Armor Aluminum du S26 Ultra serait plus rigide que l’aluminium employé sur les S26 et S26 Plus. Le S26 Ultra est également plus fin et plus léger que jamais, malgré un module photo plus imposant en hauteur.

Toutes les nouveautés ne concernent pas les trois modèles. Les appareils photo des S26 et S26 Plus restent quasiment identiques à ceux des S25. Ce n’est pas le cas du S26 Ultra.

Des appareils photo plus lumineux

D’un certain point de vue, la mise à jour du Galaxy S26 Ultra laisse ses nombreux capteurs inchangés :

Le capteur principal reste un grand-angle de 200 Mpx

L’ultra grand-angle reste à 50 Mpx

Le téléobjectif 3x reste à 10 Mpx

Le téléobjectif 5x reste à 50 Mpx

(Image credit: Future)

Cependant, deux des objectifs les plus utilisés seraient nettement plus lumineux, selon Samsung. Le capteur 200 Mpx serait 47 % plus lumineux et le 50 Mpx 5x gagnerait 37 % en luminosité. Comment cela a-t-il été possible ? Les ouvertures ont été réduites sur les deux optiques (le 200 Mpx passant de f/1,7 à f/1,4 et le 50 Mpx de f/3,4 à f/2,9), ce qui élargit l’ouverture et permet de capter davantage de lumière. Cela pourrait améliorer sensiblement les photos en basse lumière et de nuit.

Les selfies pourraient également bénéficier d’une amélioration sur l’ensemble de la gamme S26. Les capteurs frontaux de 12 Mpx des S26 Ultra, S26 Plus et S26 disposent désormais d’un champ de vision de 85 degrés.

Une vidéo plus fluide

Le S26 Ultra concentre aussi l’essentiel des améliorations vidéo, dont la nouvelle fonction Super Steady. Celle-ci intègre un stabilisateur virtuel permettant de faire pivoter le téléphone à 360 degrés tout en conservant une image stable et fluide.

Le S26 Ultra propose également l’enregistrement vidéo en 8K à 30 images par seconde, ainsi que la prise en charge de l’Advanced Professional Codec, une fonctionnalité qui intéressera surtout les professionnels de la vidéo.

L’IA omniprésente et Perplexity

La gamme S26 enrichit encore l’éventail déjà large d’outils d’intelligence artificielle présents sur les précédents Galaxy.

Le trio initial reste en place :

Samsung Galaxy AI

Bixby

Google Gemini

Des améliorations sont apportées à l’ensemble, avec l’ajout d’un nouveau modèle d’IA, Perplexity.

Google Gemini introduit les premières fonctions dites « agentiques » sur la gamme S26. Il est par exemple possible de demander à Gemini de réserver un Uber, la procédure se déroulant en arrière-plan tout en laissant la possibilité d’intervenir à tout moment grâce à une fenêtre dédiée affichant les actions en cours.

Samsung améliore également la fonction Now Brief lancée l’an dernier, qui permet désormais de lire les notifications et d’en intégrer les informations dans les Briefs.

Une fonction comparable à Google Magic Cue, baptisée Now Nudge, vise à proposer des suggestions contextuelles dans la messagerie à partir des informations issues du calendrier et de la galerie photo. Lors d’une conversation par message, des photos récentes d’un anniversaire familial pourraient ainsi être suggérées pour être partagées.

Bixby évolue lui aussi. Il resterait l’assistant privilégié pour les réglages et l’aide liée au téléphone, mais sur la gamme S26, il s’appuie également sur Perplexity pour répondre à des questions d’ordre général sans lien direct avec l’appareil.

La fonction Entourer pour rechercher gagne en intelligence et peut désormais identifier plusieurs objets au sein d’une même recherche.

L’écran mobile le plus confidentiel jamais conçu ?

L’une des mises à jour les plus remarquées concerne le nouvel écran Privacy Display, exclusivement disponible sur le Galaxy S26 Ultra.

Cette technologie empêche les regards indiscrets de voir le contenu affiché. Concrètement, les personnes situées sur les côtés ou au-dessus et en dessous de l’écran ne peuvent pas distinguer ce qui reste parfaitement visible pour l’utilisateur.

La fonction peut s’appliquer à l’ensemble de l’écran ou seulement à certaines zones. Elle agit au niveau du pixel et peut, par exemple, griser uniquement les notifications. Il est également possible de l’activer uniquement pour certaines applications, comme les messages ou les services bancaires.

Il s’agit probablement de la fonctionnalité qui continuera de faire parler d’elle bien après la fin de l’événement Unpacked.

Plus de puissance, un accès plus rapide

(Image credit: Future)

Les trois Galaxy S26 intègrent la puce Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 de deuxième génération. Samsung affirme que les performances progressent au niveau du CPU, du NPU et du GPU.

Afin d’éviter toute surchauffe liée à ces performances accrues, Samsung a également amélioré la chambre à vapeur du S26 Ultra.

Concernant l’autonomie, aucune indication précise n’est encore donnée sur une éventuelle augmentation de l’endurance. Le S26 Ultra conserve une batterie de 5 000 mAh, le S26 Plus dispose de 4 900 mAh et le S26 de 4 300 mAh. En revanche, Samsung annonce des vitesses de charge plus élevées en filaire comme en sans-fil.

Le S26 Ultra prend désormais en charge une charge filaire de 60 W, permettant d’atteindre 75 % en 30 minutes.

Le S26 est compatible avec une charge 25 W et le S26 Plus avec une charge 45 W.

La charge sans fil progresse également : 25 W pour le S26 Ultra, 20 W pour le S26 Plus et 15 W pour le S26.

Ce que cela signifie

Outre ces évolutions majeures, de nombreuses autres modifications plus discrètes sont présentes, y compris de nouvelles couleurs. L’impact réel de ces nouveautés ne pourra être évalué qu’après une prise en main complète de la gamme Samsung Galaxy S26, qui débute dès aujourd’hui.

Ces nouveaux designs, matériaux, améliorations photo, capacités d’IA et le Privacy Display suffisent-ils à justifier un changement de smartphone, voire un passage depuis l’iPhone ? Le débat reste ouvert.