Les couleurs de la série Google Pixel 10 ont fuité, mêlant teintes inédites et nuances déjà connues

Mais aucune trace d’Obsidian ou de Porcelaine

Des indices suggèrent également que Google ne changerait pas le modem sur la série Pixel 10

Les fuites autour du Google Pixel 10 se multiplient ces derniers temps, et cela ne semble pas près de s’arrêter. Une liste complète des coloris de chaque modèle vient tout juste d’être dévoilée.

D’après Android Headlines, le Google Pixel 10 devrait être proposé en Ultra Blue (un bleu roi), Limoncello (probablement jaune), Iris (un violet tirant vers le bleu) et Midnight (noir).

Les modèles Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL seraient commercialisés en Sterling Gray (gris clair), Light Porcelain (blanc), Midnight et Smoky Green (vert foncé). Le Pixel 10 Pro Fold, quant à lui, serait uniquement décliné en Sterling Gray et Smoky Green.

Bien que cette liste soit encore à prendre avec prudence, Android Headlines affirme avoir recoupé ces informations auprès de plusieurs sources, ce qui renforce leur crédibilité.

Le Google Pixel 9 en quatre couleurs (Image credit: Philip Berne / Future)

Cela dit, ce nouvel aperçu contredit en partie une fuite précédente sur les couleurs du Pixel 10. Cette dernière mentionnait en effet la présence d’Obsidian et de Porcelaine, au lieu de Midnight et Light Porcelain.

Obsidian et Porcelaine figuraient pourtant dans les quatre dernières générations de Pixel, leur absence aurait donc de quoi étonner, même si un renouvellement semble logique.

Pourtant, Android Headlines indique clairement que ces deux coloris emblématiques seront absents de la série Pixel 10. Midnight et Light Porcelain devraient les remplacer, offrant ainsi des teintes proches du noir et du blanc, bien que légèrement différentes.

Pas de nouveau modem

Autre information concernant le Pixel 10 : 9to5Google a repéré la mention du modem Exynos 5400 sur des images fuitées du Pixel 10 Pro. Il s’agit du même modem que celui utilisé dans la série Pixel 9. Si ce modèle l’embarque, il est probable que l’ensemble de la gamme Pixel 10 suive la même voie.

Les modems ne retiennent généralement pas beaucoup l’attention, mais la série Pixel traîne depuis longtemps une réputation de problèmes de connectivité. Même si des améliorations ont été observées sur le Pixel 9, tout n’est pas encore parfait.

Un changement de modem était donc espéré, et certaines fuites allaient dans ce sens. Mais les dernières informations viennent nuancer ces espoirs. Le lancement de la série Pixel 10 est attendu pour le 20 août, soit dans environ deux mois et demi.