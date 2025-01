Google Pixel 9a : une hausse de prix prévue, mais pas pour tous les modèles

Le Google Pixel 9a devrait, selon les rumeurs, être lancé avec une mise à niveau du stockage plus coûteuse que le Pixel 8a

Le téléphone est attendu en mars de cette année, et sera probablement doté de spécifications améliorées et d'un nouveau design qui ne ressemble étonnamment pas à celui du Pixel

Nous ne sommes pas sûrs de la fiabilité de cette rumeur de prix, car la source est anonyme

Le Google Pixel 9a pourrait conserver le même prix de départ que le Pixel 8a, mais avec une augmentation pour la version avec plus de stockage, si l’on en croit une nouvelle rumeur.

D’après un rapport d’Android Headlines citant uniquement « nos sources », le Google Pixel 9a sera commercialisé à 499 dollars aux États-Unis pour le modèle avec 128 Go de stockage. Cela correspond au prix actuel du Pixel 8a et, si les prix restent stables ailleurs, cela pourrait signifier un tarif de lancement de 549 € en Europe.

Cependant, le rapport indique également que la version 256 Go coûtera 599 dollars, soit une hausse de 40 dollars par rapport au modèle de l’an dernier. Cela pourrait également se refléter dans les prix européens, auquel cas il faudrait s’attendre à un tarif autour de 600 €. Google pourrait toutefois ajuster ses prix régionaux de manière indépendante.

Cette structure tarifaire attribue une valeur de 128 Go de stockage à 100 dollars, une logique similaire à celle des modèles phares Pixel 9 et Pixel 9 Pro.

Toute augmentation de prix n’est jamais une bonne nouvelle, mais maintenir un prix de lancement stable reste sans doute crucial pour un téléphone ciblant les consommateurs attentifs à leur budget. Et, en tant que successeur du Pixel 8a – actuellement considéré comme le meilleur smartphone Android économique –, le Pixel 9a devrait offrir un excellent rapport qualité-prix.

Un rendu fuité du Google Pixel 9a, montrant le nouveau design sans barre de caméra. (Image credit: Android Headlines / @OnLeaks)

Les rumeurs concernant le prochain Pixel abordable de Google circulent depuis des mois, et si elles s’avèrent vraies, un smartphone milieu de gamme performant pourrait arriver en mars 2025.

Il a été rapporté que le Pixel 9a pourrait être équipé d’un écran de 6,3 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, du processeur Tensor G4 de classe flagship, ainsi que de 8 Go de RAM.

Côté appareil photo, le Pixel 9a pourrait proposer un capteur principal de 48 MP, un ultra grand-angle de 13 MP et une caméra selfie de 13 MP. Ce capteur principal pourrait sembler moins performant que le capteur de 64 MP du Pixel 8a, mais, selon T3, il s’agirait potentiellement du même capteur que celui du Google Pixel 9 Pro Fold, ce qui représenterait une nette amélioration.

Le Pixel 9a bénéficierait également d’un design revisité, abandonnant la barre iconique de caméra Pixel au profit d’un découpage ovale, et il serait doté d’une batterie de 5 100 mAh. Cette capacité dépasserait celle du Pixel 9 Pro XL, et même celle des iPhone 16 Pro Max et Samsung Galaxy S25 Ultra.

Les détails officiels concernant le Pixel 9a ne devraient pas tarder à arriver, mais pour l’instant, tout repose sur des rumeurs et des fuites. La rumeur sur les prix provient d’une source anonyme, et il est donc difficile de confirmer sa fiabilité.

Pour ceux qui n’auraient pas envie d’attendre mars pour décider si le Pixel 9a est une option intéressante, les listes des meilleurs smartphones Android et des meilleurs téléphones économiques offrent des alternatives intéressantes.