Google Pixel 9a : une fuite dévoile tous les fonds d’écran officiels

Huit fonds d'écran pour le Pixel 9a ont fuité

Ils correspondent à quatre couleurs attendues pour le combiné

Le téléphone pourrait faire ses débuts ce mois-ci

Parfois, ce ne sont pas les caractéristiques techniques, le design ou les fonctionnalités d’un futur smartphone qui fuitent, mais bien ses fonds d’écran. Et il semblerait que ceux du Google Pixel 9a soient désormais disponibles.

Ces images proviennent d’Android Authority, et il est possible de les télécharger en haute résolution. L’ensemble aurait été obtenu via une source interne chez Google.

Les visuels semblent être des interprétations abstraites de fleurs, avec des couleurs vives et un effet de flou artistique prononcé. Il est possible qu’un artiste numérique ait participé à leur création, mais aucun détail à ce sujet n’est disponible pour l’instant.

Les huit fonds d’écran correspondent aux quatre couleurs du Pixel 9a qui ont fuité jusqu’à présent : Obsidian (noir), Iris (violet), Porcelain (blanc) et Raspberry ou Peony (rose). Chaque teinte est déclinée en versions mode clair et mode sombre.

Les rumeurs sur le Pixel 9a jusqu'à présent

Le Pixel 9a pourrait emprunter certains composants du Pixel 9, montré ici. (Image credit: Philip Berne / Future)

Les rumeurs autour du Pixel 9a se multiplient ces derniers temps. Ce modèle milieu de gamme de Google devrait être officiellement dévoilé ce mois-ci, ce qui permettra d’en découvrir tous les détails, y compris les fonds d’écran.

Par rapport au Pixel 8a, le principal changement concernerait la suppression de la barre photo emblématique des Pixel à l’arrière de l’appareil. Le dos du téléphone serait entièrement plat, un choix qui le rendrait peut-être moins distinctif en termes de design.

À l’intérieur, le smartphone devrait embarquer la puce Tensor G4, comme les autres modèles de la gamme Pixel 9. Elle serait accompagnée de 8 Go de RAM et de 128 ou 256 Go de stockage. L’écran mesurerait 6,3 pouces et offrirait un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Côté prix, le Pixel 9a devrait être commercialisé au même tarif que son prédécesseur, soit 449,00 €, bien que la version avec un stockage plus important puisse connaître une légère augmentation. Google devrait également proposer des essais gratuits de YouTube Premium, Fitbit Premium et Google One.