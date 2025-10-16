Google corrige un bug critique sur les Pixel 10 après de nombreux signalements

Les Pixel 10 ont été victimes de plantages et de gels aléatoires

Les derniers rapports indiquent que le problème a désormais été résolu

Google semble avoir traité cette anomalie comme un incident majeur

Depuis le lancement des Pixel 10 à la fin du mois d’août, de nombreux utilisateurs auraient constaté une série de plantages d’applications particulièrement aléatoires et frustrants. Heureusement, le problème semble avoir été corrigé par Google.

Selon Android Police et son fondateur Artem Russakovskii, l’incident aurait été classé en interne comme « prioritaire » par les équipes de Google, qui se sont mobilisées en urgence pour résoudre ce dysfonctionnement affectant un nombre important d’appareils.

D’après les informations recueillies par Russakovskii, la situation serait désormais stabilisée grâce à un correctif déployé côté serveur. Aucune mise à jour logicielle ne serait donc nécessaire sur les Pixel 10. Il est néanmoins peu probable qu’une communication officielle ou qu’une explication détaillée soit publiée.

Pour celles et ceux ayant rencontré ces bugs ces derniers jours, ceux-ci devraient désormais avoir disparu, sans intervention requise (même si un redémarrage peut toujours être bénéfique). Reste que l’épisode ternit quelque peu l’image des meilleurs smartphones de la gamme Pixel.

Que s’est-il passé exactement ?

All of a sudden, my Pixel 10 Pro XL has been kneecapped by an unknown issue which I suspect is caused by Google Play services where many apps are freezing and not loading. It's really bad.I rebooted several times and the issue comes back within minutes.Anyone else? pic.twitter.com/9vA2jfQC29October 12, 2025

Le détail du dysfonctionnement reste encore flou, mais les conséquences, elles, ont bien été identifiées : de nombreuses applications plantaient dès leur ouverture avec l’affichage d’une alerte, ou se figeaient sans raison apparente.

Le nombre exact de modèles affectés n’est pas connu, mais un fil de discussion sur Reddit montre que le phénomène était assez largement répandu, touchant plusieurs variantes de Pixel 10. Dans certains cas, le problème semblait lié à une mise à jour logicielle déployée en octobre.

Un contournement avait permis à certains utilisateurs de limiter les bugs, en désinstallant le module Google Play Services d’Android. Une solution partielle, et surtout temporaire, qui s’accompagnait d’effets secondaires.

Google, en revanche, semble avoir rapidement pris la mesure du problème et l’avoir classé comme un véritable incident — une interruption de service ou une dégradation notable de sa qualité. Cela dit, l’idéal reste évidemment que ce type de souci ne se produise pas du tout.