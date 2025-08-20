À quelques heures de l’événement Google, le Pixel 10 dévoile ses secrets : support de recharge, tarifs et bonus inédits

Un flot de nouvelles fuites concernant le Pixel 10 est arrivé

Benchmarks, prix et accessoires sont au programme

Quelques « surprises » pourraient également être de la partie

Dans quelques heures, les rumeurs et fuites autour du Google Pixel 10 laisseront place à des informations officielles et vérifiées sur ces smartphones. Plus bas, figurent les détails pratiques pour suivre en direct l’événement Made by Google de demain. En attendant, une série de fuites de dernière minute est venue attiser la curiosité.

Les informations sont nombreuses : selon Android Authority, des distributeurs ont listé un nouveau chargeur filaire de 67 W pour les Pixel 10, ainsi qu’un support de recharge sans fil baptisé « Pixelsnap ».

Il faut remonter à 2021 pour retrouver la dernière station de recharge sans fil lancée par Google pour ses téléphones. Ce renouvellement est donc attendu. Des coques officielles intégrant des aimants ont également été repérées, mais elles semblent légèrement plus onéreuses que les précédentes.

De son côté, Android Headlines révèle des prix pour l’Europe et le Mexique, identiques à ceux mentionnés par plusieurs fuites précédentes : le tarif de départ correspondrait à celui du Pixel 9, soit 899 euros pour le modèle standard, avant de grimper selon les versions.

Des secrets à découvrir... peut-être.

@jimmyfallon is officially hosting #MadeByGoogle and he wants to tell you all about it. - YouTube Watch On

Comme déjà annoncé dans les teasers officiels de Google, l’événement de lancement prévu demain sera animé par l’animateur télé Jimmy Fallon. Dans un extrait récemment publié, Fallon incite le public à suivre la conférence, promettant plusieurs annonces de produits, dont certaines qualifiées de « secrètes ».

Quatre modèles de Pixel 10 sont attendus, ainsi que la Pixel Watch 4 et les Pixel Buds 2a, tous déjà mentionnés dans les teasers. Reste à savoir si ce sont ces appareils que Fallon évoque comme « secrets », ou si d’autres surprises sont encore prévues.

Enfin, de nouveaux benchmarks du Google Pixel 10 Pro XL sont apparus en ligne, relayés par Notebookcheck. Comme les précédents résultats, les performances ne paraissent pas exceptionnelles, mais il est prudent de ne pas accorder trop d’importance à ces chiffres préliminaires.

Toutes les annonces seront communiquées en direct, et l’événement pourra être suivi en ligne. Le lancement commencera à 19h (heure de Paris).