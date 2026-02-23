Galaxy S26 vs OnePlus 16 : le duel photo qui pourrait tout changer en 2026

La gamme Galaxy S25 – de gauche à droite, les modèles Ultra, Plus et standard.

De nouvelles améliorations photo sont annoncées pour la gamme Galaxy S26

Un gain côté appareil photo est également évoqué pour le OnePlus 16

Les smartphones Samsung seront lancés en premier, dès la semaine prochaine

Les Samsung Galaxy S26 et OnePlus 16 devraient tous deux faire leur apparition dans le courant de l’année. Toutefois, si les dernières rumeurs relayées par des sources bien informées se confirment, c’est le second modèle qui pourrait prendre l’avantage en matière de configuration photo arrière.

Pour commencer, le Galaxy S26, dont l’arrivée est confirmée pour le mercredi 25 février. Selon le célèbre informateur Ice Universe, les trois modèles de la gamme bénéficieraient d’une réduction du bruit améliorée pour les photos et les vidéos, ainsi que d’un mode de prise de vue haute résolution de 24 Mpx offrant une « excellente clarté ».

Reste à savoir si des évolutions plus marquées seront proposées du côté des caractéristiques brutes. Une grande partie des améliorations attendues concernerait le logiciel, tandis que le nombre de mégapixels resterait globalement similaire à celui observé sur la série Galaxy S25.

Toute amélioration restera néanmoins bienvenue, et les appareils devraient afficher des performances encore plus rapides. Samsung a déjà fixé la date et l’heure de sa conférence Galaxy Unpacked, et l’ensemble des annonces sera couvert en direct.

Appareils photo OnePlus et Oppo

Le OnePlus 15 (Image credit: OnePlus)

Concernant le OnePlus 16, il s’agit d’un modèle haut de gamme qui n’arrivera pas aussi rapidement. Le OnePlus 15 n’ayant été lancé en dehors de la Chine qu’en novembre, son successeur devrait apparaître à une période similaire en 2026.

L’attente pourrait toutefois en valoir la peine. D’après l’informateur Gm (via Android Headlines), le smartphone intégrerait le téléobjectif périscopique de 200 Mpx actuellement utilisé sur l’Oppo Find X9 Pro, Oppo et OnePlus appartenant à la même société.

Il s’agit d’une bonne nouvelle. Comme le montre le test de l’Oppo Find X9 Pro, ce modèle propose un excellent système photo arrière. Si le OnePlus 16 parvient à offrir des performances équivalentes, il pourra rivaliser avec les autres smartphones haut de gamme lancés au cours des douze prochains mois.

Il faudra d’abord découvrir ce que Samsung a préparé avec la série Galaxy S26. Ensuite, et sans doute après la présentation d’un ou deux Pixel ainsi que d’iPhone, il sera possible d’évaluer précisément ce que le OnePlus 16 a à proposer.