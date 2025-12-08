Ce que les gens veulent vraiment sur leur smartphone ? Une batterie qui tient !

De nombreux lancements de smartphones ont déjà été couverts – presque trop pour tous les retenir – et une constante se dégage à chaque fois : des performances revues à la hausse, une qualité photo améliorée, des changements de design, de nouvelles fonctions et, plus récemment, l’intégration de l’intelligence artificielle. En revanche, l’autonomie reste souvent cantonnée à une simple mention, qu’il s’agisse d’une batterie plus grosse ou d’une meilleure gestion énergétique pour tirer davantage d’un format identique.

Pourtant, un sondage lancé le mois dernier posait cette question : « Quelle est la fonctionnalité la plus importante pour vous sur un téléphone ? ». Résultat : l’autonomie est arrivée largement en tête, avec 40 % des votes, loin devant les performances ou les appareils photo.

Justement, les appareils photo occupent la deuxième place, avec 25 % des suffrages. Ce résultat a de quoi surprendre, surtout dans un monde où une personne sur trois semble produire du contenu à longueur de journée.

Fait intéressant : passer des appels clairs arrive en troisième place parmi les fonctionnalités les plus importantes, avec 12 % des voix. Cela peut sembler évident, mais les smartphones sont devenus plus que des téléphones portables : ce sont désormais de véritables ordinateurs de poche polyvalents. Pourtant, passer un appel avec une bonne qualité sonore reste important, malgré la domination des messageries instantanées et des réseaux sociaux.

Un bon design et la puissance arrivent en quatrième et cinquième positions, avec respectivement 8 % et 7 %. Cela semble indiquer que peu de gens se préoccupent vraiment de l’apparence de leur téléphone – surtout quand il est protégé par une coque – ou que la dernière puce Snapdragon ou A-series offre 15 % de performances supplémentaires par rapport à la génération précédente.

Ex æquo en dernière position, avec 4 % des votes chacun : un bon écran et les fonctionnalités liées à l’IA. Même si les écrans OLED nets en 120 Hz trouvent des défenseurs convaincus, il est compréhensible que ce ne soit pas une priorité pour tout le monde. Et l’intelligence artificielle semble encore balbutiante sur smartphone, même si la plupart des utilisateurs y sont déjà confrontés sans forcément utiliser d’éléments génératifs.

Voici donc le constat : pour les lecteurs de TechRadar, c’est l’autonomie qui prime sur toutes les autres fonctionnalités d’un smartphone. Un message clair à destination d’Apple, Samsung, Google et des autres acteurs du secteur.