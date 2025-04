Un bug de Google Assistant fait rater des appels et des alarmes à certains utilisateurs Android

Google Assistant est peut-être en train de tirer sa révérence, progressivement remplacé par Gemini. Mais avant de quitter la scène, il semble provoquer quelques ratés : des appels et des alarmes manqués, apparemment à cause d’un bug lié au mode « Ne pas déranger ».

Les premiers signalements sont apparus sur Reddit, puis l’équipe d’Android Authority a pu reproduire le problème. En résumé, activer le mode « Ne pas déranger » par commande vocale via Google Assistant coupe aussi complètement les appels et les alarmes.

Les réglages personnalisés – ceux permettant d’autoriser certains contacts, applications ou alarmes malgré le mode activé – ne sont alors plus pris en compte. Résultat : des communications importantes peuvent passer inaperçues.

