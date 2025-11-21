Android vs iOS : 5 points où Apple fait clairement mieux

L'un des grands avantages d'Android est la grande variété d'appareils qui le prennent en charge, tous à des prix différents, avec des spécifications et des fonctionnalités différentes, et même des interfaces différentes. Par conséquent, si vous trouvez quelque chose qui vous dérange dans un téléphone Android, vous pouvez généralement trouver une alternative sans ce désagrément.

Il existe toutefois certains inconvénients communs à la plupart, voire à tous les meilleurs téléphones Android. Nous en avons répertorié 5 parmi les plus désagréables.

Ils concernent principalement les logiciels, car, quelle que soit la décision prise par les fabricants pour leurs téléphones, ceux-ci dépendent tous en fin de compte du système d'exploitation Android. Mais il existe également un problème matériel.

1. Le déploiement trop lent des mises à jour

Le Google Pixel 10 reçoit rapidement les mises à jour, mais ce n'est pas le cas de tous les téléphones Android. (Image credit: Philip Berne / Future)

Lorsque Apple déploie une mise à jour iOS, celle-ci est disponible presque immédiatement sur tous les téléphones compatibles. Ainsi, la plupart des iPhone fonctionnent avec la dernière version du logiciel (avec les corrections de bogues, les correctifs de sécurité et les nouvelles fonctionnalités) quelques jours après son lancement.

Mais lorsque Google déploie une mise à jour Android, vous pouvez attendre des mois avant qu'elle n'arrive sur votre téléphone. Bien sûr, si vous achetez un Pixel, vous aurez accès aux mises à jour dès le début, mais avec les autres marques, cette attente peut être très variable.

Cela s'explique principalement par le fait que les autres fabricants apportent leurs propres modifications à Android, et ont donc besoin de temps pour effectuer leurs propres ajustements et s'assurer que le nouveau logiciel fonctionne bien sur leurs différentes configurations matérielles.

Ces retards sont donc généralement justifiés, car ils permettent une grande variété d'interfaces Android et de fonctionnalités logicielles. Mais cela signifie également que vous pouvez devoir attendre longtemps avant de bénéficier des nouvelles fonctionnalités et corrections, même si vous utilisez un téléphone haut de gamme.

2. Le système de déverrouillage par reconnaissance faciale médiocre

La plupart des téléphones Android ne peuvent rivaliser avec la fonction Face ID d'Apple. (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Un autre domaine dans lequel les iPhone excellent est le Face ID, un moyen élégant, fiable et sécurisé de déverrouiller votre téléphone. Sur Android, de nombreux téléphones disposent de leurs propres systèmes de déverrouillage par reconnaissance faciale, mais rares sont ceux qui peuvent être décrits en ces termes.

La grande majorité de ces systèmes sont moins sûrs que Face ID, car ils reposent sur la reconnaissance d'images 2D, tandis que Face ID utilise la cartographie 3D en profondeur. Cela signifie qu'en théorie, il serait plus facile de tromper un téléphone Android avec une photo du visage d'une personne. C'est également la raison pour laquelle les iPhone ont des découpes plus grandes dans leurs écrans, car l'approche d'Apple nécessite davantage de composants.

De plus, si certains téléphones Android semblent aussi rapides et fiables pour le déverrouillage par reconnaissance faciale, d'autres ne le sont pas, ce qui explique pourquoi la majorité des téléphones Android sont également équipés d'un capteur d'empreintes digitales, pour tous ceux qui souhaitent plus de sécurité ou de fiabilité que ne le permettent leurs systèmes de déverrouillage par reconnaissance faciale.

Les capteurs d'empreintes digitales sont très bien, mais ils ne peuvent tout simplement pas rivaliser avec la commodité de simplement regarder votre téléphone pour le déverrouiller.

3. L'absence de certaines applications et de certains jeux majeurs

Android ne propose pas certains jeux importants disponibles sur iOS. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Il existe beaucoup de très bonnes applications et d'excellents jeux sur Android, mais il manque certains grands noms que vous pouvez obtenir sur iOS.

En matière d'applications, iOS propose des outils sophistiqués et puissants tels que l'application photo Halide et l'application calendrier Fantastical, qui remplacent toutes deux de manière impressionnante leurs alternatives standard.

En ce qui concerne les jeux, vous pouvez obtenir des titres AAA tels que Death Stranding et Resident Evil Village sur iOS, mais ceux-ci ne sont pas disponibles sur Android.

Et ce ne sont là que quelques exemples : il existe de nombreuses autres applications et jeux très populaires qui ne sont pas disponibles sur Android, alors qu'ils le sont sur iOS. C'est donc décevant.

4. Les bloatwares beaucoup trop nombreux

Le Samsung Galaxy S25 (Image credit: Philip Berne / Future)

Tous les téléphones Android ne contiennent pas de bloatware, mais beaucoup en contiennent, même les modèles haut de gamme. Au minimum, vous obtenez souvent des applications en double, avec à la fois la version Google et la version du fabricant incluses dans les téléphones.

Dans de nombreux cas, en particulier sur les téléphones bas de gamme, vous obtenez également diverses applications tierces installées, en raison d'accords conclus par le fabricant du téléphone.

Vous pouvez souvent désinstaller ces applications si vous ne les voulez pas, mais devoir faire le ménage sur chaque nouveau téléphone Android que vous achetez peut devenir fastidieux.

5. La courte période d'assistance pour certains téléphones

Tous les appareils Android ne bénéficient pas d'autant de mises à jour que le Samsung Galaxy S25 Ultra. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Auparavant, les téléphones Android ne bénéficiaient généralement pas de nombreuses années de mises à jour, même les appareils haut de gamme étant souvent limités à deux ou trois ans seulement.

Heureusement, ce n'est plus le cas aujourd'hui : de nombreux modèles haut de gamme bénéficient désormais de cinq ans de mises à jour ou plus, le Samsung Galaxy S25, par exemple, pouvant aller jusqu'à sept ans.

Mais ce n'est toujours pas le cas pour tous les téléphones, en particulier certains modèles bas de gamme, tels que certains appareils Motorola et Nokia de milieu et bas de gamme. Et, bien sûr, si vous achetez un téléphone plus ancien, dans de nombreux cas, il ne sera pas – ou n'aura pas été – éligible à de nombreuses mises à jour.

C'est regrettable, car cela peut faire de l'achat d'un téléphone moins cher une fausse économie, puisqu'il devra, dans de nombreux cas, être remplacé plus tôt qu'un téléphone plus cher.

Ce sont les principaux aspects dérangeant dans les appareils Android, même si cela ne les empêche pas de figurer parmi les meilleurs téléphones.