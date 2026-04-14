Android s’apprête à copier AirDrop avec une nouvelle fonction de partage par simple contact

Tap to Share est une alternative Android à NameDrop d’Apple actuellement en développement

Le dispositif avait déjà été évoqué, mais son interface vient désormais de fuiter

Son état d’avancement semble avancé, ce qui laisse penser à un lancement possible avec Android 17

Android dispose déjà de sa propre alternative à AirDrop avec Quick Share, mais il lui manque l’équivalent de NameDrop, la fonctionnalité d’AirDrop qui permet de rapprocher deux iPhone pour partager des informations de contact. Une version comparable devrait toutefois bientôt arriver dans Quick Share, sous le nom de Tap to Share.

Ce n’est pas la première fois que Tap to Share est mentionné, mais grâce à Android Authority, un aperçu plus détaillé de la fonctionnalité a pu être obtenu. Le site est parvenu à activer l’interface de Tap to Share en explorant Google Play Services v26.15.3.

La fonctionnalité n’a pas encore été lancée, il est donc possible que l’interface ou l’approche évolue. Dans sa forme actuelle, elle exige que le haut des écrans des deux téléphones se chevauche, ce qui la distingue légèrement de la méthode de partage par simple contact utilisée par Apple.

(Image credit: Android Authority)

Un enjeu lié au NFC

Android Authority avance que cette disposition permettrait de tenir compte de l’emplacement variable des puces NFC sur les smartphones Android. Un chevauchement des écrans augmenterait ainsi les chances que les puces NFC des deux appareils se trouvent à portée pour permettre le transfert.

Une fois les téléphones superposés, il suffit de les maintenir en contact jusqu’à ce que l’écran s’illumine. Les informations de contact sont alors échangées. Il semblerait également que Tap to Share puisse servir à transférer des photos, des vidéos et d’autres fichiers.

La date de lancement de Tap to Share reste inconnue, mais le fait qu’Android Authority ait pu accéder à l’interface suggère que le développement est bien avancé. La fonctionnalité pourrait donc apparaître avec Android 17, attendu vers la mi-2026.