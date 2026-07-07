Android modifie en profondeur son système de sauvegarde : une bonne et une mauvaise nouvelle à la clé

Google ajoute de nouvelles options de configuration aux sauvegardes Android, ce qui vous permet de contrôler précisément ce qui est sauvegardé.

Cependant, l'entreprise prend désormais en compte l'intégralité du contenu de la sauvegarde dans l'espace de stockage de votre compte Google.

Ce changement est en cours de déploiement, en commençant par les nouveaux comptes Google.

À partir d’aujourd’hui (7 juillet), les sauvegardes Android évoluent de deux façons, modestes mais significatives, et l’une de ces modifications sera davantage appréciée que l’autre.

Commençons par la bonne nouvelle : vous pouvez désormais contrôler de manière plus précise ce qui est réellement sauvegardé, grâce à l’ajout de boutons d’activation/désactivation individuels pour les « SMS et MMS », l’« historique des appels » et les « paramètres de l’appareil ».

Vous pouvez ainsi choisir si vous souhaitez réellement sauvegarder chacun de ces éléments, afin de pouvoir les restaurer si jamais vous configurez un nouveau téléphone.

Ce contrôle accru est appréciable, mais on peut supposer que la raison pour laquelle Google a apporté ce changement est que tous ces éléments compteront désormais également dans l’espace de stockage de votre compte Google.

Le Samsung Galaxy S26 Ultra (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Le vol de votre espace de stockage

Auparavant, lorsque vous sauvegardiez un téléphone Android, Google ne prenait en compte que les images et les vidéos stockées dans Google Photos ainsi que les MMS dans le calcul de l’espace de stockage utilisé sur votre compte. Désormais, les SMS, l’historique des appels et les paramètres de l’appareil sont également pris en compte, ce qui signifie que vos sauvegardes occuperont davantage de votre précieux espace de stockage dans le cloud.

Et c’est regrettable, car Google n’offre gratuitement que 15 Go aux utilisateurs, voire à peine 5 Go pour les nouveaux comptes qui n’enregistrent pas de numéro de téléphone. De plus, cet espace gratuit n’est pas réservé aux sauvegardes Android : il est également partagé avec Gmail et Google Drive. Il est donc facile de l’épuiser, même sans que les SMS et autres éléments de ce type ne soient pris en compte.

Ainsi, alors qu’auparavant vous pouviez sauvegarder vos SMS, votre historique d’appels et les paramètres de votre appareil sans y réfléchir à deux fois, vous devriez désormais vous montrer un peu plus sélectif quant au contenu de vos sauvegardes. C’est d’ailleurs pour cette raison que ces nouveaux boutons ont été ajoutés (du moins, c’est ce que nous pensons).

La bonne nouvelle, c’est que ce changement ne devrait pas avoir d’impact significatif sur l’espace de stockage utilisé par vos sauvegardes Android : un porte-parole de Google a déclaré à 9to5Google que « nous estimons que cela n’ajoutera en moyenne que 40 Mo ». Toutefois, tout cela s’accumule et pourrait obliger les utilisateurs à opter pour des forfaits de stockage payants plus tôt qu’ils ne l’auraient fait autrement.

Si vous possédez déjà un appareil Android, vous ne verrez peut-être pas encore ces changements, Google ayant indiqué qu’il les déploierait au cours des prochains mois. En revanche, les nouveaux comptes devraient être soumis à ces restrictions, et bénéficier des nouveaux boutons, dès maintenant.