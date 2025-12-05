Android ou iPhone : voici ce que préfèrent les lecteurs de TechRadar

C’est désormais officiel : les lecteurs de TechRadar sont davantage adeptes d’Android que d’iPhone. Un résultat plutôt attendu, mais l’écart s’avère plus marqué que prévu.

Début novembre, un sondage posait la grande question : les lecteurs de TechRadar sont-ils plutôt iPhone ou Android ? Après plusieurs semaines, les résultats sont tombés : 62 % des participants appartiennent au camp Android, contre 29 % pour Apple, et 10 % utilisent les deux.

Étant donné la diversité des modèles Android disponibles – notamment parmi les meilleurs smartphones du moment – il n’est pas étonnant de voir cette plateforme dominer. Cela dit, Apple étant très implanté aux États-Unis, tout comme TechRadar, on pouvait s’attendre à ce qu’environ 40 % des lecteurs utilisent un iPhone.

Les lecteurs se sont exprimés

(Image credit: Future)

En parcourant les commentaires, un point revient souvent : le caractère trop fermé des iPhones pousse de nombreux utilisateurs à préférer Android. Et comme il s’agit d’un public plutôt technophile, cela ne surprend pas vraiment.

« J’ai toujours utilisé Android. Apple et l’iPhone sont trop contraignants à mon goût », explique un lecteur, Cscar.

Un autre commentaire, signé Godders, abonde dans le même sens : « J’ai laissé tomber l’iPhone il y a des années car je détestais devoir faire les choses à la manière d’Apple. Pour transférer un fichier vers mon PC, il fallait que je me l’envoie par e-mail, car iTunes rendait ça compliqué. Il n’y avait même pas d’option couper-coller. »

« Ensuite, j’ai testé les Sony Xperia, qui étaient de bons téléphones, mais les écrans manquaient de fiabilité. Finalement, j’ai opté pour un Pixel 6, puis récemment pour un Pixel 10 Pro. Ce sont d’excellents téléphones, ils font tout ce dont j’ai besoin et même plus. Aucune raison de revenir à l’iPhone. »

Les modèles Pixel de Google font partie des options préférées des anciens utilisateurs d’iPhone, et ils figurent parmi les recommandations les plus fréquentes pour ceux qui souhaitent basculer vers Android.

Certains commentateurs précisent utiliser à la fois un iPhone et un Android, mais l’évolution de l’écosystème Android, alliée à la qualité du matériel, semble convaincre de plus en plus de monde.

« J’ai les deux, il y a des aspects que je préfère sur chacun. Mais s’il fallait n’en garder qu’un, ce serait Android sans hésiter. Il y a tellement plus de liberté et de personnalisation », explique SErics. « La possibilité d’installer des applications en dehors du store officiel. Et j’aime mieux l’interface Android que celle d’iOS, même si c’est une question de goût. »

Certains utilisateurs d’iPhone reconnaissent néanmoins être attirés par l’univers Android, plus flexible et moins rigide. Beaucoup attendent de voir ce que proposera le futur Galaxy S26 de Samsung, qui pourrait bien faire basculer quelques indécis.