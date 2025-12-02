La fuite qui révèle (presque) tout sur le Galaxy S26 - lancement imminent

Les caractéristiques complètes du Galaxy S26 ont fuité

Seules des améliorations mineures sont au programme

Les téléphones ont également été repérés en phase de test

L’année 2026 approche à grands pas, et les premiers mois devraient voir l’arrivée officielle des smartphones haut de gamme Galaxy S26 de Samsung. Deux nouvelles fuites permettent désormais d’en savoir beaucoup plus sur ces modèles.

La première fuite provient du leaker bien connu @UniverseIce, qui a partagé non pas une, mais deux listes détaillant les spécifications supposées du Galaxy S26, du Galaxy S26 Plus et du Galaxy S26 Ultra – aucun signe, en revanche, d’un éventuel Galaxy S26 Edge.

Comme souvent, une mise à jour du processeur est prévue, avec au choix le Snapdragon 8 Elite Gen 5 ou l’Exynos 2600 de Samsung, selon les variantes. Mais en dehors de cela, les changements semblent peu nombreux.

Le Galaxy S26 standard verrait sa taille d’écran légèrement augmenter, passant de 6,2 à 6,3 pouces, et sa batterie grimperait de 4 000 à 4 300 mAh. Aucun changement en revanche du côté des appareils photo, de la RAM, de la capacité de stockage maximale ou de la vitesse de recharge.

Bientôt disponible

I have compiled the most accurate comprehensive parameter comparison of Galaxy S25, S25+ and Galaxy S26、 S26+. Which one do you want to buy? pic.twitter.com/aQpoSvYjOzNovember 29, 2025

Concernant le Galaxy S26 Plus, il semble presque identique au Galaxy S25 Plus. Selon cette fuite, la seule différence notable, en dehors du processeur, serait une légère hausse du poids : de 190 à 194 grammes.

Du côté du Galaxy S26 Ultra, là aussi les changements sont limités. Toutefois, le capteur téléphoto de 10 MP bénéficierait d’un module plus grand, et la vitesse de charge filaire passerait de 45 W à 60 W. Le smartphone serait également un peu plus fin.

Les fans de Samsung risquent d’être déçus par ces évolutions limitées, un reproche déjà adressé à la marque par le passé. D’année en année, les améliorations restent modestes, surtout lorsqu’on compare aux innovations apportées par Apple sur les derniers iPhones.

La seconde fuite provient de @theonecid, qui affirme que le Galaxy S26 aurait été repéré sur un serveur de test, tournant sous One UI 8.5. Cela laisse penser qu’un lancement pourrait intervenir dès janvier, même si une certaine incertitude subsiste.