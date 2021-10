L'iPhone 13 et le nouveau MacBook Pro déjà en rupture de stock - pourrez-vous les recevoir avant Noël ?

Alors que nous avions entendu dire que la série iPhone 13 pourrait rencontrer des problèmes de production entraînant une diminution du nombre d'unités livrées dans les mois à venir, la situation s’avérerait encore plus grave. Un rapport récent suggère en effet que la plupart des produits Apple “next-gen”, y compris l'iPad mini 2021, l’iPad 10.2 2021, l'Apple Watch 7, le MacBook Pro 14 pouces et le MacBook Pro 16 pouces, subissent une telle pénurie que les demandes de livraisons en cours risqueraient de ne pas être honorées avant novembre ou décembre.

Ces commandes en souffrance ne sont pas inédites dans l’histoire d’Apple, néanmoins elles enregistrent les délais de livraison les plus longs depuis des années, selon Bloomberg.

A l'heure où nous écrivons ces lignes, il faudra au moins un mois pour recevoir un iPhone 13 Pro (arrivée estimée : 19-29 novembre), et le MacBook Pro 16 pouces a une fenêtre d'expédition d'un mois également (Contre trois semaines pour le MacBook Pro 14 pouces). Alors que vous pouvez obtenir à domicile un nouvel iPad mini 2021 livré en deux heures moyennant un supplément dans certains pays, les expéditions standards sont retardées d'un mois, et il en va de même pour le nouvel iPad 2021. L'Apple Watch 7 semble la plus impactée par les reports, et mettra plus d'un mois à subir la chaîne de livraison (avec une arrivée comprise entre le 30 novembre et le 7 décembre).

Les retards ne sont pas limités aux produits les plus récents d'Apple - même les séries iPhone 12 et d'iPhone 11 doivent composer avec des files d’attente, respectivement de deux semaines à un mois.

La fautive est toute trouvée : la pénurie mondiale de semi-conducteurs continue de ralentir le marché high-tech. Les GPU Nvidia comme AMD, les PS5 et Xbox Series X s’avèrent aujourd’hui presque impossibles à acheter. Et nous ne citons ici que le sommet de l’iceberg.

D’après une révélation antérieure de Bloomberg, ces retards de production entraîneront la suppression de 10 millions d'unités d'iPhone 13 dans le cycle d’approvisionnement de cette fin d’année 2021 - jusqu'à la période cruciale des fêtes, qui correspond à celle du pic des ventes annuelles d’Apple.

La firme de Cupertino devrait réaliser un chiffre d'affaires de près de 120 milliards de dollars, en hausse de 7 % par rapport à l'année dernière - dont la moitié proviendrait des ventes d'iPhone. Hélas, ce chiffre pourrait devenir surestimé si les pénuries persistent. Plus important encore pour les consommateurs, le nouvel iPhone ou le MacBook Pro que vous convoitez pourrait ne jamais arriver à temps… sous votre sapin de Noël.

Les offres Apple du Black Friday sont-elles compromises ?

Nous étions ravis de voir les nouveaux modèles MacBook Pro 14 pouces et MacBook Pro 16 pouces faire leurs débuts lors de la keynote Apple d'octobre. Toutefois, le Covid-19 ne s’intéresse pas à l’agenda des sorties tech et persiste à perturber les chaînes de production et d’approvisionnement des entreprises. Dès lors, nous devrons probablement composer avec des offres plus légères durant le Black Friday et même avant Noël.

Cependant, Apple apparaît comme client prioritaire au sein des usines chargées de la production, compte tenu de l’ampleur de ses commandes. Bien que la société partage rarement le nombre d'unités vendues, IDC a estimé qu’elle a écoulé environ 90,1 millions d'iPhones au cours du premier trimestre 2021 (qui comprend les ventes du Black Friday et de Noël 2020), selon CNBC. Nous nous attendons à ce que le premier trimestre 2022 soit encore plus prolifique.

Les analystes nous ont, par ailleurs, mis en garde contre une lecture excessive d'un seul rapport sur la chaîne d'approvisionnement et de ses effets. Les détaillants pourraient s'appuyer davantage sur les stocks existants, ou Apple pourrait procéder à des ajustements (et obtenir davantage de livraisons d'appareils) pour compenser la pénurie au moment des ventes de Noël. Il est trop tôt pour dire si les consommateurs rencontreront plus de problèmes de disponibilité avec les nouveaux produits d'Apple - mais ces rapports suggèrent que les acheteurs devraient tenir compte de retards considérables pendant le Black Friday et la saison de Noël qui suit.

Via 9to5Mac