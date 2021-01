Voici les pires mots de passe de 2020 - moins d’une seconde est nécessaire pour les contourner

On pourrait penser qu'en 2020, plus que toute autre année, les internautes particuliers et surtout professionnels aurait fait un effort supplémentaire pour complexifier leur(s) mot(s) de passe et protéger leur navigation web comme leurs appareils informatiques. Il n’en est rien.

L’éditeur NordPass, qui fournit l’un des meilleurs gestionnaires de mots de passe, vient de publier la liste des sésames numériques les plus courants de 2020 - et ils ont pour point commun d’être incroyablement basiques.

Aujourd’hui, un nombre croissant de nos données personnelles et même de nos transactions marchandes ou bancaires circulent en ligne. Bien que de nombreux sites et plateformes demandent à leurs utilisateurs de définir des mots de passe forts avec un nombre minimum de caractères, incluant des caractères spéciaux, il semble que beaucoup d'entre nous succombent encore à la facilité et à l’usage d’expressions génériques.

Si cela permet de gagner quelques minutes sur le temps accordé à notre navigation web, ces raccourcis simplifient également la tâche aux pirates informatiques, y compris les plus mauvais. Ils fragilisent en outre l’accès aux services bancaires en ligne, aux comptes de réseaux sociaux et messageries, ainsi qu’aux multiples plateformes d’abonnement.

NordPass a évalué une base de données de 275 699 516 mots de passe au total. Une source d’information qui lui a permis d’identifier les dix mots de passe les plus utilisés dans le monde. Des occurrences qui mettent en moyenne moins d’une seconde à être contournées. Comme vous pouvez le constater ci-dessous.

Quels sont les 10 mots de passe les plus courants ? (et le temps nécessaire pour les cracker)

123456 (moins d'une seconde) 123456789 (moins d'une seconde) picture1 (3 heures) password (moins d'une seconde) 12345678 (moins d'une seconde) 111111 (moins d'une seconde) 123123 (moins d'une seconde) 12345 (moins d'une seconde) 1234567890 (moins d'une seconde) senha (10 secondes)

Quelques recommandations pour sécuriser votre navigation web

Afin de mieux sécuriser leurs identifiants, NordPass recommande aux utilisateurs de commencer par examiner tous leurs comptes en ligne et de supprimer ceux qu'ils n'utilisent plus. Une fois cette étape franchie, ils devraient ensuite privilégier des mots de passes uniques et complexes pour protéger leurs comptes les plus sensibles.

En outre, les utilisateurs devraient activer l'authentification à double facteur (2FA) lorsqu'ils le peuvent. Télécharger et configurer un gestionnaire de mots de passe peut de même s’avérer pratique pour générer et stocker les nouveaux mots de passe.