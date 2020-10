La Nvidia RTX 3090 est un tel monstre qu’elle pourrait faire tourner Crysis 3 en 4K depuis la VRAM

Nous avons vu le jeu original Crysis exécuté entièrement depuis un CPU (sans aucune carte graphique). Un exploit qui vient d’être complété par un autre test insolite : celui de faire tourner Crysis 3 directement à partir de la mémoire vidéo d’un GPU. Et pas n’importe lequel puisqu’il s’agit du dernier colosse de Nvidia : la GeForce RTX 3090.

Nous devons cette fantaisie à une ingénieure informatique new-yorkaise, @Strife212, qui aurait installé le magnifique FPS de Crytek à même la VRAM de la RTX 3090. Comment ? Comme notre testeuse l’explique sur Twitter, elle a utilisé une application appelée VRAM Drive pour concevoir un disque virtuel de 15 Go (partition NTFS) au sein de la VRAM de la carte graphique Nvidia.

I installed Crysis 3 on my graphics card!I used some VRAMdrive software called GPU Ram Drive, made a 15GB NTFS partition on the GPU, then installed Crysis 3 on itAt 4K very high settings get good fps and the game loads very fast - GPU-Z reports total VRAM use 20434MB pic.twitter.com/lLcQsD5JYMOctober 4, 2020