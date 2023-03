The Last of Us : les exigences GPU de la version PC du jeu sont revues à la baisse

(Crédit photo: The Last of Us)

La semaine dernière, les spécifications de la version PC de The Last of Us (ou TLOU si vous êtes cool) ont été publiées par Naughty Dog et Sony. Si ces configurations minimales vous ont fait peur, il y a une bonne nouvelle : elles ont été mises à jour et ne sont plus aussi exigeantes. Il est intéressant de noter que le logo d'Iron Galaxy a également été apposé sur la nouvelle fiche technique, ce qui laisse penser que c'est la société qui s'occupe du portage.

The Last of Us est un jeu cher au cœur de beaucoup de gens. En plus d'être un jeu acclamé par la critique, la série télévisée HBO basée sur le jeu a aussi été bien accueillie. Il est donc normal que le battage médiatique autour du portage PC soit plus élevé que jamais.

Outre l'ajout du logo Iron Galaxy, nous pouvons constater quelques changements mineurs dans les configurations recommandées pour les joueurs souhaitant jouer à ce titre prochainement.

La bonne nouvelle, c'est que les spécifications mises à jour sont moins élevées qu'auparavant, ce qui signifie que davantage de joueurs PC pourront jouer sans avoir à débourser d'argent pour mettre à niveau leur machine. Par exemple, dans le graphique ci-dessous, vous pouvez voir que si l'objectif de performance est de 60 fps à 1080p, plutôt que d'utiliser l'AMD Radeon RX 5800 XT (8GB), on peut atteindre cet objectif avec une AMD Radeon RX 5700 XT (8GB) moins puissante.

Nous avons bon espoir que le jeu fonctionnera parfaitement et sera tout aussi amusant pour les joueurs PC que pour les joueurs console, car Iron Galaxy a fait du bon travail avec le portage d'Uncharted : Legacy of Thieves Collection. Il ne s'agit pas d'un portage sensationnel, mais il est suffisamment solide pour que l'expérience de jeu ne soit pas entravée.

Image 1 of 2 Fiche de spécification précédente (Image credit: Naughty Dog ) Nouvelles spécifications du PC avec le logo Iron Galaxy (Image credit: Naughty Dog )



Une bonne nouvelle pour tout le monde !

Alors que nous nous préparons à la sortie de la version PC de The Last of Us le 28 mars, nous sommes ravis de voir les ajustements qui ont été faits pour permettre aux joueurs disposant d'une machine plus ancienne de continuer à profiter du jeu à un niveau raisonnable. Compte tenu de la popularité de la série et de la résurgence du fandom, les nouveaux venus dans TLOU seront ravis de voir la liste des spécifications mise à jour.

Espérons qu'il s'agisse d'une tendance que nous verrons plus souvent à l'avenir et que ceux d'entre nous qui sont coincés sur des équipements plus anciens seront pris en compte lors du portage de jeux de la console au PC. Il n'y a pas de changement radical des spécifications matérielles dans ce cas présent, mais suffisamment pour espérer une réaction positive de la part de la communauté.