Les téléviseurs OLED de Sony pourraient briller davantage que ceux de LG - grâce au nouveau processeur XR

Sony vient d’annoncer sa toute nouvelle gamme de téléviseurs 2021, marquée par le remplacement des traditionnelles puces X1. Leur successeur s’appelle Cognitive Processor XR, et il tient à faire parler de lui.

Le Cognitive Processor XR sera utilisé sur cinq nouvelles séries de téléviseurs : les Sony Z9J Master Series, les téléviseurs LED-LCD X95J et X90J ainsi que les deux modèles OLED A80J et A90J. Tous les modèles bénéficieront d'un upscaling, d'une reproduction des couleurs et d'un contraste améliorés, mais le A90J, lui, recevra le plus grand coup de pouce technologique - car il pourrait devenir le premier écran OLED à franchir le cap des 1 000 nits de luminosité maximale.

Dans une interview avec TechRadar, les représentants de Sony ont expliqué que le nouveau A90J possède un système de dissipation thermique révolutionnaire qui permet au téléviseur d'utiliser simultanément les sous-pixels RVB et Blanc à puissance maximale, pour créer des reflets encore plus brillants au sein des contenus HDR qui sont alimentés par le processeur XR.

Le résultat, selon Sony, est une image nettement plus lumineuse qui surpasserait tous les téléviseurs OLED des éditions précédentes en termes de luminosité globale et de niveau de couleurs.

Trois mises à niveau pour le prix (élevé) d’une

La plupart des améliorations apportées à la gamme de téléviseurs Sony de 2021 se concentrent sur trois éléments distincts : le nouveau processeur cognitif XR, le son et l’interface Google TV inédite.

Sony affirme que le processeur XR délivrera, sur les téléviseurs LCD-LED, une nouvelle fonction de contraste XR qui augmentera les niveaux de noir - tandis que les téléviseurs OLED et LED-LCD profiteront d’un rendu plus fluide des mouvements et d’une technique d’upscaling plus polyvalente. Côté son, la gamme 2021 supportera le standard XR Surround qui peut transformer un son surround à deux canaux ou à 5.1 canaux en un son immersif à 5.1.2 canaux. Ajoutez à cela la nouvelle plateforme Google TV qui met vos contenus préférés au premier plan plutôt que de reposer sur des applications.

Des ajouts qui ne nous font nullement douter sur ce fait : les modèles OLED A90J et Master Series Z9J de Sony vont coûter cher (l'OLED Master Series actuel de Sony se vend entre 2 499 et 4 499 €). Sony rassure toutefois son public : le processeur XR équipera également le téléviseur LED-LCD X90J de 50 pouces, plus abordable. Reste à savoir à quelle fourchette de prix se situera ce point d’entrée.