TikTok débarque en exclusivité sur les téléviseurs Samsung - 2021 va se mettre à danser

Nous supposons que ce n'était qu'une question de temps. Samsung et TikTok ont annoncé un partenariat visant à proposer une application TikTok pour Smart TV sur les nouveaux téléviseurs Samsung. Ce qui marque une étape cruciale dans l'expansion de la plateforme de médias sociaux au-delà du mobile.

Déployé le 14 décembre en Europe, et probablement ailleurs par la suite, ce partenariat confirme que Samsung est la marque de télévision qui semble la plus désireuse de devenir le berceau des réseaux sociaux au sein de nos salons. Il s'appuie sur la sortie du téléviseur rotatif Samsung Sero, qui souhaite courtiser les Millenials, et parmi eux le gratin des Influenceurs marketing grâce en partie à son orientation verticale (qui lui donne un aspect de smartphone).

TikTok a pris d'assaut le monde entier ces derniers mois, devenant l'application mobile non vidéoludique la plus téléchargée au monde début 2020. Sa popularité auprès des adolescents et les tendances virales qui l'accompagnent - souvent, mais pas exclusivement, composées de chorégraphies - lui ont permis de se répandre comme une traînée de poudre chez les utilisateurs mobiles. Désormais sur la version Smart TV, ces derniers pourront faire défiler horizontalement 12 catégories différentes - « des jeux, de l’humour, mais aussi de la nourriture et des animaux » - et ajouter leurs réactions, comme sur la plateforme mobile.

Il semble que l'application TikTok TV sera toutefois plus élaborée que le chaos algorithmique de l'application mobile, avec « le contenu le plus adulé et le plus visionné du service », des vidéos de danse et des animaux qui font du hula-hoop aux tutoriels de bricolage et bien plus encore. Nous sommes également rassurés par le fait qu'il y a « des paramètres de sécurité supplémentaires, fonctionnant automatiquement en mode restreint et qui filtrent tout contenu mature ou non convenable pour les spectateurs les plus sensibles ».

Rich Waterworth, directeur général de TikTok en Europe, nous affirme que « TikTok, grâce au téléviseur Samsung, gagnera tous les salons sur grand écran » - ajoutant que chaque famille ou groupe de colocataires pourront profiter de leurs « vidéos TikTok préférées ensemble ».

Que Sero, Sero

Bien sûr, on ne peut pas évoquer l’application TikTok TV sans mentionner le Samsung Sero. Ce téléviseur design rotatif de Samsung a été lancé au début de l'année 2020, dans le but d'offrir une solution de télévision domestique pour ceux qui souhaitent consulter leur flux d’activité sociale et visionner des clips TikTok sur un écran plus grand.

L'arrivée de TikTok permettra à Samsung de démarrer une interface Smart TV plus adaptée à la cible Millenial. La société devrait courtiser quelques grands éditeurs sociaux complémentaires, pour mettre à notre disposition un vrai « téléviseur mobile ». Si ce n’est pas le Sero, ce sera son successeur.