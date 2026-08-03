Galaxy Z Fold 8 Vs Z Fold 8 Ultra : lequel offre vraiment la meilleure expérience sur YouTube, Netflix et Instagram ?

Le Samsung Galaxy Z Fold 8 est plus petit, moins cher et doté de moins d’appareils photo que le Galaxy Z Fold 8 Ultra. Pourtant, il pourrait bien devenir le smartphone pliable Galaxy le plus populaire à ce jour.

Pourquoi ? Parce que son écran intérieur de 7,6 pouces adopte un format 4:3, présenté comme « la nouvelle norme pour regarder du contenu », selon Samsung lors d’une interview. Et s’il y a bien une chose dont la plupart d’entre nous ne se lassent pas en 2026, c’est le contenu.

De son côté, le Galaxy Z Fold 8 Ultra dispose d’un écran intérieur de huit pouces au format 10:9. Celui-ci convient parfaitement aux feuilles de calcul et au multitâche, mais se montre moins adapté aux films et aux vidéos YouTube.

Vous n’êtes pas convaincus par cet argument, ni par celui de Samsung ? L’expérience de streaming sur Netflix, de visionnage sur YouTube et de navigation dans les Reels Instagram a été comparée sur les Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Fold 8 Ultra. Les essais ont été réalisés en orientation portrait et paysage lorsque cela était possible, afin de mieux visualiser les différences de format entre les deux appareils.

Découvrez ci-dessous les comparaisons côte à côte pour chaque plateforme. N’hésitez pas à indiquer dans les commentaires quel smartphone vous préféreriez utiliser pour regarder des vidéos. Un récapitulatif des dimensions respectives de chaque modèle a également été ajouté pour mieux situer les différences.