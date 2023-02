De nouveaux signes indiquent que l'iPad et les MacBooks OLED sont en passe d'arriver

Les rumeurs à propos d'hypothétiques iPads et de MacBooks OLED circulent depuis plusieurs années, et tout porte à croire, si l'on se fie aux dernières rumeurs, que le revirement d'Apple vers ces écrans mettra définitivement la technologie mini-LED en veilleuse - et ce, malgré sa popularité.

Selon le cabinet d'analystes Display Supply Chain Consultants (via The Elec (s'ouvre dans un nouvel onglet)), la demande d'écrans mini-LED augmentera encore en 2024 avant de se stabiliser en 2025 et au-delà, car Apple se tournera ensuite vers les écrans OLED.

Ce calendrier correspond aux informations précédentes qui prévoyaient que les premiers modèles d'iPad Pro et de MacBook équipés d'OLED pourraient arriver dès l'année prochaine. Il convient toutefois de noter que les fabricants de téléviseurs, dont Samsung, devraient continuer à utiliser la technologie mini-LED jusqu'en 2027.

Pourquoi la société Apple tient-elle à la transition du mini-LED vers l'OLED ? Tout d'abord, les dalles OLED sont plus fines et plus légères que leurs homologues mini-LED, ce qui donne aux fabricants la liberté de créer un design plus élégant pour l'ordinateur portable et la tablette. Elleconstituent également une option plus appropriée pour les écrans pliables - et la rumeur (s'ouvre dans un nouvel onglet) veut qu'Apple soit déjà en train de travailler sur un MacBook 20 pouces pliable.

L'iPad Pro 12.9 utilise un écran mini-LED (certes magnifique). (Image credit: Future)

Mais le bond visuel qualitatif offert par les dalles OLED est tel qu'il est un atout encore plus important que le simple design. Par rapport à la technologie mini-LED, les écrans OLED offrent un meilleur taux de contraste, des angles de vision améliorés et participent à une réduction de la consommation de la batterie - lorsqu'ils sont associés à des fonds d'écran et des thèmes sombres. La raison ? Les pixels sont éclairés individuellement et ne dépendant pas d'un rétroéclairage dédié.

Apple utilise la technologie OLED dans ses meilleurs iPhones depuis plusieurs années maintenant. Cela donne une indication sur le rendu visuel que nous pourrons attendre d'un iPad équipé d'une dalle OLED. Si la transition des meilleurs iPad et MacBooks d'Apple vers l'affichage OLED prend du temps, c'est parce qu'il est plus laborieux de produire des dalles OLED plus grandes, notamment en raison des ambitions techniques du fabricant. On raconte en effet que la société veut utiliser des écrans OLED disposant d'une base en "tandem", une approche qui offre une meilleure luminosité tout en diminuant le syndrome de brûlure d'écran (fréquent sur les ordinateurs/tablettes utilisés pendant plusieurs années).

Des changements encore plus importants sur les produits de petite taille

Apple pourrait introduire la technologie d'affichage micro-LED avec la prochaine itération de l'Apple Watch Ultra (Image credit: Apple)

Chose intéressante, des rumeurs circulent quant à un abandon progressif, par Apple, de la technologie OLED sur les appareils transportables (ou de petite taille). Selon des informations récentes, le géant hightech envisage d'intégrer des écrans micro-LED sur ses iPhone et Apple Watch à compter de 2024.

À en croire Mark Gurman, l'expert Apple attitré de Bloomberg, la prochaine génération d'écrans Apple Watch sera "conçue pour offrir des couleurs plus vives et plus éclatantes" et "donnera l'impression d'un contenu peint sur du verre".

En d'autres termes, l'avenir des iPhone et des Apple Watch est - au sens propre - radieux, et il est logique qu'Apple cherche à présenter un iPad ou un MacBook équipé d'OLED à peu près en même temps que sa première Apple Watch équipée de micro-LED.

L'année 2024 a donc tout pour être une année vraiment importante pour les principales gammes de produits Apple, ce qui constituerait un changement rafraîchissant par rapport aux mises à jour peu innovantes que nous avons vues sur les iPhone, iPad et MacBook de la société ces deux dernières années (en dehors des puces qui les alimentent).