La date de sortie de Windows 11 est enfin fixée - avec une mise à niveau bel et bien gratuite

Microsoft a enfin annoncé la date de déploiement de Windows 11, et nous n’en sommes plus très loin maintenant. Le 5 octobre de cette année, tous les PC éligibles fonctionnant actuellement sous Windows 10 pourront être mis à niveau gratuitement vers Windows 11. Si vous avez des doutes sur les capacités de votre machine à accueillir le nouvel OS, Windows Update devrait prochainement vous mettre sur la voie - en validant ou non votre configuration. Le 5 octobre encore, les premiers ordinateurs incluant Windows 11 seront disponibles à l'achat.

Le nouveau système d'exploitation promet à ses futurs utilisateurs des fonctionnalités bureautiques optimisées et idéales pour télétravailler - à l’instar des mises à jour de Microsoft Teams et de Microsoft 365. Windows 11 comprendra également de nombreuses applications indispensables pour se détendre à la fin d'une journée bien remplie.

Quels sont les meilleurs apports de Windows 11 jusqu'à présent ?

Microsoft ne cesse de vanter les apports multiples de Windows 11 par rapport à Windows 10. Le bureau du futur OS a pris en considération l’évolution du monde professionnel et facilitera la prise en charge des applications dédiées au travail à domicile.

Les nouvelles fonctions de démarrage permettront de couples vos différents ordinateurs par le biais de Microsoft 365, vous permettant d'ouvrir rapidement et facilement vos fichiers les plus récents, quel que soit le dernier appareil utilisé. Si, dans le cadre de votre profession, vous êtes amené à travailler à la fois en présentiel et en distanciel, cette transformation pourrait vous faire gagner un temps considérable. Chaque document traité sera désormais à portée de clavier et donc d’édition, depuis votre interface Windows 11.

Si vous en avez assez de jongler entre vos applications bureautiques et Microsoft Teams, vous serez heureux d'apprendre que la messagerie sera intégrée directement sur la barre des tâches de Windows 11. Ce qui aura pour effet d'accélérer le temps de connexion et de fluidifier les communications avec vos contacts professionnels comme personnels.

Mais il ne s'agit pas seulement de travail ici, car Windows 11 se targue également d'offrir la meilleure expérience gaming sous Windows à ce jour. Nous devrons attendre et voir si elle est à la hauteur des espérances de Microsoft, mais le support combiné de DirectX12 Ultimate, DirectStorage et Auto HDR promet de tirer le meilleur parti de votre matériel pour lancer des parties de jeux AAA endiablées. En plus de cela, Windows 11 garantit une mise en avant plus claire et enthousiaste du service Xbox Game Pass, de quoi vous inciter à souscrire expressément à la bibliothèque de jeux toujours plus riche de l’éditeur.

Dernier point, mais non le moindre : l'ajout de vos applications Android favorites sous Windows 11. Grâce au nouveau Microsoft Store, et à une collaboration majeure avec Amazon et Intel, Microsoft ouvre un accès exceptionnel aux meilleures applications Android et rend possible leur exécution directe sur PC. Au fil du temps, ce catalogue est également amené à grandir à même l’interface repensée de Windows 11.