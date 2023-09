Windows 11 : la mise à jour de septembre fait des ravages, y compris chez les gamers

La dernière mise à jour cumulative de Windows a déclenché tout un tas de problèmes si l'on en croit un certain nombre de rapports en ligne, y compris des dégâts pour les joueurs sur PC allant dans certains cas jusqu'au fameux écran bleu de la mort.

Il s'agit de la KB5030219, la mise à jour obligatoire pour le mois de septembre qui a été publiée la semaine dernière et envoyée aux systèmes Windows 11 22H2.

Des lecteurs nous ont signalé des cas de ralentissement du système après l'installation de KB5030219, ainsi que des problèmes de connexion au réseau, l'accès à Internet ayant apparemment échoué pour certains après l'installation.

Certains retours font également état de PC qui ne démarrent pas du tout après la mise à jour, ce qui est bien sûr très inquiétant - il n'y a rien de pire que de voir son système ne pas démarrer après l'application d'une "mise à jour".

Un fil de discussion officiel sur Reddit présentant KB5030219, fait état d'un problème où le menu Démarrer (et la fonctionnalité de recherche) ne fonctionne pas pour certaines personnes. On y trouve aussi divers problèmes de performance (comme un menu de clic droit très lent), des onglets dans l'explorateur de fichiers qui disparaissent, d'étranges pépins audio ainsi que des échecs d'installation, la mise à jour ne se terminant pas dans certains cas (un problème persistant avec les mises à jour cumulatives de Windows 11 pour certaines personnes).

Les joueurs de Starfield impactés

Les joueurs sur PC n'ont pas été épargnés. Windows Latest met en évidence des problèmes de performance apparents avec Starfield, et un message sur le Feedback Hub de Microsoft affirme que la version Game Pass de Starfield connaît des erreurs TDR (timeout detection and recovery) et des plantages.

"Après avoir supprimé la mise à jour, le jeu Starfield s'est déroulé normalement", observe le joueur concerné. Cependant, Windows Latest ajoute qu'on ne sait pas encore avec certitudes si ces problèmes de performance de Starfield soient liés au dernier pilote GeForce de Nvidia ou à la mise à jour cumulative de Windows 11.

Un Redditor rejette la faute sur Microsoft, en disant : "C'est certainement un problème de mise à jour de Windows pour moi car je n'ai pas mis à jour mon pilote GeForce (j'utilise le pilote studio qui est toujours à v536.99) mais j'ai stupidement fait la mise à jour de Windows et maintenant mon PC présente toutes sortes de problèmes intermittents de connexion internet, des lags, des démarrages d'applications lents, etc.".

Un autre Redditor affirme "Oui ! J'ai d'abord pensé que c'était le nouveau pilote Nvidia que j'avais installé, mais je l'ai réinstallé et le problème de performance dans Starfield était toujours présent. J'ai ensuite désinstallé la mise à jour KB5030219 et le problème a complètement disparu. J'ai réinstallé le dernier pilote Nvidia et tout est rentré dans l'ordre. Je ne sais pas ce qu'ils ont cassé avec cette mise à jour de Windows, mais je ne la réinstallerai pas tant que le problème n'aura pas été résolu".

D'autres témoignages de joueurs PC font état de Ratchet & Clank : Rift Apart avec des ratés, des plantages et des blocages.

Microsoft toujours sans réponse

La liste de problèmes est étonnamment longue dans tous les domaines. Certes on peut s'attendre à un lot de bugs à chaque nouvelle mise à jour, mais un tel niveau de chaos est un bien piètre spectacle de la part de Microsoft.

Ce qui n'arrange rien, c'est que Microsoft n'admet pas qu'il y a un problème, du moins pas encore. Sur le site réservé support de KB5030219, Microsoft déclare simplement qu'il n'est "pas actuellement au courant de problèmes avec cette mise à jour" et s'en tient là.

Ce qui est encore plus décevant, c'est que les erreurs résolues en juillet, reviennent avec la mise à jour cumulative de ce mois-là.

Il faut espérer que Microsoft va enquêter sur les nombreux problèmes décrits ici, car il est clair que quelque chose n'a pas fonctionné avec KB5030219 - voir autant de mécontentement autour d'une mise à jour, et un ensemble aussi large de problèmes apparents, est vraiment inquiétant.