Starfield : selon Bethesda, le démarrage du jeu sera extrêmement long

Après des années d'attente, l'ambitieux RPG spatial de Bethesda, Starfield, est sur le point de sortir . Todd Howard, le réalisateur du jeu, vante l'immensité de l'univers de Starfield. En effet, le studio proposera près d'un millier de planètes, qui seront pour la plupart inhabitées . Bethesda a largement fait usage de la génération procédurale. D'ailleurs, selon le développeur, Starfield serait "beaucoup trop vaste" . Ainsi, selon le studio, l'aventure nécessiterait une centaine d'heures de jeu avant de réellement commencer.

Le démarrage de Starfield prendrait ainsi tellement de temps que Pete Hines, le responsable de l'édition de Bethesda, en aurait perdu la notion du temps. En effet, celui-ci s'est exprimé lors d'un événement MainStream de Bethesda pendant la Gamescom 2023.

Starfield : une véritable Skyrim dans l'espace ?

Le responsable déclare ainsi : "Au bout de 80 heures, je suis passé d'un jeu à un jeu complètement différent, où j'ai commencé à me concentrer sur la quête principale. Puis j'ai été tellement pris par la quête principale que j'ai passé les 50 heures suivantes à ne faire que ça. [...] Je suis ici pour vous dire que ce jeu ne démarre vraiment que lorsque vous avez terminé la quête principale."

En 2022, Todd Howard, le réalisateur de Starfield, a estimé que la quête principale prendrait entre 30 et 40 heures à un joueur. Cela n'a rien d'étonnant quand on connaît les autres RPG du studio, et notamment Skyrim. En effet, The Elder Scrolls V mise davantage sur les centaines de quêtes secondaires. Si le joueur décide de se focaliser sur la quête principale, celle-ci est relativement courte. En revanche, le jeu démarre rapidement, permettant presque immédiatement au joueur d'explorer la carte.

Quoi qu'il en soit, Pete Hines maintient que Starfield vous demandera de nombreuses heures pour en venir à bout. Le responsable ajoute : "Pour être honnête, je ne me sens pas suffisamment à l'aise pour dire : "Maintenant, vous avez joué suffisamment à Starfield pour comprendre ce qu'est ce jeu". Parce que j'en suis à 150 ou 160 heures de jeu et [...] je n'en suis même pas encore arrivé là".