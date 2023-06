Starfield : selon Todd Howard, seulement 10 % des planètes seront habitées dans le RPG de Bethesda

Le prochain "Skyrim de l'espace" de Bethesda, Starfield, est très ambitieux. Trop ambitieux, selon le studio . Sexe, drogue, violence, tout sera permis, à la manière d'un Fallout. D'ailleurs, avant même sa sortie, le jeu se classe déjà deuxième au classement des meilleures ventes sur Steam . Todd Howard a affirmé que Starfield proposerait des milliers de planètes entièrement explorables. Toutefois, peu d'entre elles seront habitées.

La plupart des planètes seront donc inhabitées. Elles seront dédiées à la collecte de ressources, mises en avant lors de la dernière présentation de Starfield par Bethesda. Todd Howard annonce ainsi : "Pour nous, il s'agit de vous donner [des choix] lorsque vous regardez un système. Voici les nombreuses choses que vous pouvez faire. Il peut s'agir de visiter des planètes stériles qui ne servent qu'à collecter des ressources, ou des planètes dotées de grandes villes et de colonies que les joueurs peuvent explorer et sur lesquelles ils peuvent faire avancer l'histoire."

Starfield : Bethesda a largement recours à la génération procédurale

Les planètes disponibles dans Starfield offriront donc aux joueurs de quoi explorer, même si la plupart d'entre elles seront moins riches en histoire que d'autres. Si Bethesda travaille minutieusement à la conception des villes et autres points d'intérêt, le studio a également largement recours à la génération procédurale.

Todd Howard ajoute ainsi : "Il est évident qu'il s'agit d'un jeu procédural, et qu'il n'est donc pas question de créer une planète entière à la main [...] Ce que nous faisons, c'est que nous créons à la main des lieux individuels et certains d'entre eux sont placés spécifiquement, [comme] les villes principales et d'autres lieux de quête, puis nous avons une série de lieux qui sont générés ou placés lorsque vous atterrissez sur la planète en question."

Starfield, qui sera une exclusivité PC et Xbox, sera d'ailleurs limité à 30 images par seconde sur console. En effet, Bethesda ne veut rien sacrifier, compte tenu de l'immensité du monde proposé. Starfield devrait officiellement voir le jour le 6 septembre prochain.