Microsoft veut faire passer Windows sur le cloud

Alors que le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft est une nouvelle fois suspendu , l'entreprise ne chôme pas. Le mois dernier, Microsoft lançait sa toute nouvelle application Teams , tout en annonçant la fin définitive d'Internet Explorer , mis au tapis par Google Chrome et Firefox. Et tandis que l'entreprise pourrait bientôt tester le code de Windows 12 , Microsoft se tourne définitivement vers le futur.

Si Microsoft tend déjà à déplacer Windows vers le cloud du côté commercial avec Windows 365, l'entreprise veut aller encore plus loin. En effet, Microsoft compte se servir de l'expérience offerte par Windows 365 pour déplacer l'intégralité de son système d'exploitation vers le cloud. La note indique ainsi : "Nous pourrions nous appuyer sur Windows 365 pour permettre un système d'exploitation Windows complet diffusé à partir du cloud vers n'importe quel appareil".

Microsoft : Windows 365 sert de banc d'essai pour une intégration sur le cloud

Cette initiative a été révélée dans le cadre de l'audience en cours entre la FTC et Microsoft. En effet, l'entreprise y révèle sa stratégie globale en matière de jeux vidéo, qui seront bientôt jouables à distance via le cloud. De plus, celui-ci devrait bénéficier des avancées technologiques apportées par l'intelligence artificielle. Microsoft ajoute : "La puissance du cloud et du client permettra de proposer des services améliorés alimentés par l'IA et l'itinérance complète de l'expérience numérique des gens".

Windows 365 est un service qui diffuse une version complète de Windows sur les appareils. Jusqu'à présent, il a été limité aux professionnels, mais Microsoft est en train de l'intégrer en profondeur dans Windows 11. Une prochaine mise à jour inclura d'ailleurs Windows 365 Boot, qui permettra aux appareils Windows 11 de se connecter directement au cloud au démarrage.

Concernant l'intégration de l'IA, Microsoft a récemment annoncé Windows Copilot, un assistant doté d'une intelligence artificielle pour Windows 11. Celui-ci peut résumer le contenu que vous consultez dans les applications, le réécrire ou même l'expliquer. Microsoft teste actuellement cette fonctionnalité en interne et compte bientôt la déployer plus largement auprès des utilisateurs de Windows 11.