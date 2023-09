Windows 12 : dites adieu à WordPad, Microsoft est sur le point de le laisser tomber

Moins d'un an après la sortie de Windows 11, Windows 12 faisait déjà parler de lui . En effet, Microsoft pourrait bientôt tester le code de son futur système d'exploitation. Ainsi, Windows 12 pourrait voir le jour l'année prochaine, en 2024 . Microsoft n'a divulgué que peu de détails concernant ce dernier, bien que nous sachions déjà que Windows 12 pourrait sonner le glas des PC trop anciens . Et, en parlant d'ancienneté, le vénérable WordPad pourrait ne pas revenir...

Il est important de noter que WordPad n'a pas été mis à jour de manière significative depuis Windows 8, sorti en 2012. Et, si Microsoft a révélé qu'il mettait à jour Notepad avec des fonctionnalités telles que la sauvegarde automatique et la restauration automatique des onglets, l'entreprise est sur le point d'abandonner définitivement WordPad.

Windows 12 : WordPad sera supprimé dans une "future version de Windows"

Le géant du numérique devrait privilégier Microsoft Word, son traitement de texte payant qui a toujours été bien plus riche en fonctionnalités que l'application de base WordPad, livrée avec Windows depuis Windows 95. Microsoft affirme ainsi : "WordPad n'est plus mis à jour et sera supprimé dans une prochaine version de Windows [...] Nous recommandons Microsoft Word pour les documents en texte enrichi tels que .doc et .rtf et Windows Notepad pour les documents en texte brut tels que .txt.”

Microsoft a ainsi mis à jour son application Windows Notepad en 2018 pour la première fois depuis des années, pour ensuite ajouter des onglets à la version Windows 11. Toutefois, WordPad n'a pas bénéficié de la même attention. En effet, le logiciel traitement de texte a été légèrement mis à jour avec l'interface Ruban de Windows 7, mais n'a pas reçu de modifications majeures.

Microsoft compte donc supprimer entièrement WordPad dans une "future version de Windows", qui sera très probablement la version Windows 12 , attendue pour 2024. Le prochain système d’exploitation devrait bénéficier de nombreuses nouvelles fonctionnalités et aura largement recours à l'intelligence artificielle.