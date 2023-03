Windows 12 : ses exigences en mémoire vive pourraient sonner le glas des anciens PC

La configuration requise pour Windows 12 est la dernière spéculation en date concernant la prochaine version du système d'exploitation de Microsoft et les nouvelles sont à la fois bonnes et mauvaises.

Commençons par les aspects positifs, à savoir que la plupart des spécifications recommandées devraient rester inchangées par rapport à Windows 11, du moins si une rumeur du site technologique allemand Deskmodder (s'ouvre dans un nouvel onglet) est correcte (comme l'a signalé Neowin (s'ouvre dans un nouvel onglet)).

Les sources anonymes du site - comme toujours, ajoutez votre propre assaisonnement, et peut-être des cuillères à soupe plutôt que des cuillères à café dans ce cas - affirment qu'il ne devrait pas y avoir de changement sur le front de la sécurité. Plus précisément, la stipulation relative aux besoins de sécurité du PC nécessitera l'utilisation de TPM 2.0, comme c'est le cas actuellement avec Windows 11.

Deskmodder précise qu'il est trop tôt pour introduire Pluton, la puce de sécurité de Microsoft qui est déjà incluse dans certains appareils depuis l'année dernière, mais pas suffisamment pour que sa présence soit impérative.

La prise en charge du processeur devrait également rester inchangée selon ces nouvelles informations, donc si votre processeur est assez bon pour Windows 11, il restera capable de faire face à toutes les demandes placées sur lui par le système d'exploitation de nouvelle génération.

Ce qui pourrait être différent, c'est que la RAM requise pourrait être portée à 8 Go. Nous devons noter ici que même la rumeur présente cela comme une "possibilité", et qu'il est donc possible que cela ne se produise pas - la spécification minimale pourrait rester à 4 Go, comme avec Windows 11.

Cependant, il est possible que Microsoft double cette spécification de RAM, et la raison pour laquelle 8 Go seraient nécessaires serait apparemment la nouvelle fonction "Cloud PC" dont nous avons beaucoup entendu parler ces derniers temps. Cette dernière pourrait être l'une des nouvelles fonctionnalités clés autour desquelles Windows 12 est construit.

Les autres spécifications ne sont pas mentionnées dans la fuite, mais nous pouvons deviner que la principale pièce manquante du puzzle, à savoir le stockage, sera probablement assez proche de celui recommandé pour Windows 11.

(Image credit: Tobias Dahlberg from Pixabay )

Analyse : Mais la RAM, c'est une mise à niveau facile, non ? Eh bien...

Ce n'est pas une grande surprise que le TPM 2.0 reste en place et que les exigences de sécurité ne soient pas renforcées, mais il est bon de le savoir (même si ce n'est qu'une rumeur - toutes ces informations doivent être traitées avec prudence, comme nous l'avons déjà mentionné).

De même, il n'est pas surprenant que les exigences en matière de CPU restent les mêmes. Windows 11 a déjà placé la barre assez haut, et l'élever davantage ne serait certainement pas bien perçu.

C'est la mémoire vive qui est en cause, avec une demande potentielle de 8 Go. L'ennui, c'est qu'il y a encore beaucoup de gens qui roulent avec Windows 11 et 4 Go de RAM, la spécification minimale actuelle. Bon, peut-être pas en voiture, mais certainement en accomplissant des tâches de base comme l'envoi de courriels et la navigation sur le web.

Il est vrai que pour les applications multitâches et les travaux plus exigeants, l'idéal est d'avoir 8 Go de mémoire système de nos jours - de nombreux onglets du navigateur Chrome peuvent encore être assez exigeants (bien que Google ait pris des mesures à cet égard). De nombreux utilisateurs ne seront pas ravis cependant d'être exclus de Windows 12 si la barre de RAM minimale est portée à 8 Go.

La mémoire vive peut être facilement mise à niveau, dites-vous ? Oui, c'est vrai. C'est l'une des mises à niveau les plus faciles à effectuer sur un PC, certes, mais c'est tout de même quelque chose qui peut intimider les moins férus de technologie. N'oubliez pas que c'est plus compliqué sur certains PC, par exemple lorsque le ventilateur de l'unité centrale dépasse les emplacements de la mémoire vive, ce qui oblige à retirer le refroidisseur pour effectuer la mise à niveau, de sorte que le processus devient un peu plus complexe.

Il y a aussi la petite question des ordinateurs portables - certains d'entre eux ne peuvent pas avoir leur RAM mise à niveau, car elle est soudée.

Si Microsoft envisage vraiment de passer à un minimum de 8 Go, et peut-être bientôt - avec Windows 12 qui, selon les rumeurs, devrait arriver l'année prochaine -, cela pourrait provoquer un certain malaise en termes de mises à niveau forcées (ou peut-être de dispositifs totalement bloqués, dans le cas des ordinateurs portables), peu de temps après le lancement de Windows 11. Soyons réalistes, la majorité des gens n'ont pas encore fait le saut vers Windows 11, et la prochaine itération du système d'exploitation se profile déjà peut-être à l'horizon .

Dans un laps de temps relativement court - en tout cas dans le monde des systèmes d'exploitation - nous sommes passés d'un besoin de 2 Go de RAM pour Windows 10 en 2015 (en fait, 1 Go pour une installation 32 bits à l'origine), à un doublement à 4 Go pour Windows 11 en 2021, puis potentiellement juste trois ans plus tard, à un nouveau doublement à 8 Go ? Cela semble être une augmentation considérable alors que toutes les autres spécifications restent inchangées.

Est-il donc temps de mettre à niveau votre PC de 4 Go ? Peut-être, si c'est possible, mais il ne faut pas s'emballer tout de suite. L'exigence théorique de 8 Go pourrait s'évaporer dans l'éther de la rumeur, et nous pensons qu'il y a pas mal de gens qui espèrent qu'une telle disparition se produise.

Si 1 joueur sur 20 dispose encore de 4 Go de RAM selon la dernière enquête Steam - les joueurs étant généralement très conscients de la nécessité de disposer d'une grande quantité de cette ressource système particulière pour que les taux de rafraîchissement soient fluides - nous ne pouvons qu'imaginer le nombre d'utilisateurs quotidiens qui sont encore dans ce cas.