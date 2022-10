Comment utiliser votre smartphone à bon escient ? 6 astuces pour rester connecté tout en préservant l'environnement

De nombreuses marques de technologie se sont mobilisées pour témoigner de leur engagement en faveur de l'environnement, notamment Amazon, qui a fait l'éloge de ses efforts en matière de développement durable, et Google, qui a consacré plusieurs Google Doodles à des sujets tels que le recul glaciaire du Kilimandjaro et le blanchiment des coraux.

Mais il est également utile de penser aux choses que nous pourrions faire avec nos appareils quotidiens pour protéger un peu la planète.

Voici donc 6 conseils faciles qui pourraient aider la planète à petite échelle.

Préservez votre batterie

Vous pourriez penser que la petite quantité d'électricité que vous pourriez économiser chaque jour en changeant la façon dont vous utilisez votre smartphone ne fait pas vraiment de différence dans le grand schéma des choses. Mais si l'on considère la fréquence d'utilisation de votre téléphone et le nombre de portables existants, l'addition est vite faite.

Il y a des choses simples que vous pouvez changer pour réduire la consommation d'énergie et que nous recommandons toujours aux gens :

Activer le mode sombre (pour les écrans OLED)

Restez sur la 4G, pas sur la 5G

Réduisez la fréquence de rafraîchissement de votre écran

Privilégiez des fonds d'écran statiques et non des fonds d'écran animés

N'utilisez pas le mode écran toujours actif

Il existe d'autres moyens d'économiser l'énergie sur votre smartphone : veillez à ne pas le surcharger (ne le laissez pas branché lorsqu'il est à 100 %) et utilisez-le moins. Avez-vous vraiment besoin de regarder un film entier pendant votre trajet ?

Bien sûr, c'est le plus petit changement que vous pouvez faire pour aider l'environnement et réduire votre consommation d'énergie, mais chaque petit geste compte, n'est-ce pas ?

Adoptez des accessoires écologiques

Réduire notre consommation est l'une des principales choses que nous pouvons faire pour aider la planète - mais cela pose potentiellement un problème avec les accessoires. Si vous achetez un étui, vous risquez de nuire à la planète, mais si vous ne le faites pas, vous risquez de casser votre smartphone et de devoir en acheter un nouveau, ce qui est encore pire.

Sauf que ce n'est pas si grave, car heureusement, il existe un grand nombre d'étuis de smartphone écologiques qui vous permettent de ne pas acheter de nouveaux gadgets. Notre liste contient un grand nombre de marques différentes qui proposent des options intéressantes.

Certaines des options de cette liste sont simplement fabriquées avec des matériaux durables, d'autres utilisent des objets récupérés et recyclés dans leur boîtier, comme des filets de pêche ou des plastiques issus de l'océan.

De nombreux étuis sont également compostables, de sorte que lorsque vous n'en avez plus besoin, ils n'encombrent pas les décharges.

Évitez de vous ruer sur de nouveaux appareils si possible

L'une des pires choses que nous puissions faire pour la planète est d'acheter de nouveaux gadgets. Chaque nouveau smartphone est composé de pièces qui ont été extraites du sol, puis expédiées dans des usines situées dans d'autres parties de la planète pour être transformées en composants, qui sont eux-mêmes envoyés dans d'autres usines pour être assemblés, et qui doivent à leur tour trouver leur chemin jusqu'à l'étagère de votre magasin local ou jusqu'à votre porte.

Cela signifie que nous devrions éviter autant que possible d'acheter de nouveaux gadgets, pour éviter autant que possible l'empreinte carbone, et aussi faire savoir aux entreprises que nous n'avons pas besoin de nouveaux gadgets flashy chaque année.

Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de belles choses, mais qu'il faut réfléchir intelligemment à la façon dont on achète ses friandises.

Parfois, on pourrait penser qu'il faut acheter de nouveaux équipements, parce que l'on a cassé son gadget préféré... mais ce n'est peut-être pas le cas.

Réparer plutôt que remplacer

Vous avez fait tomber votre smartphone et il s'est brisé. Il est temps d'acheter un nouvel appareil, n'est-ce pas ? Eh bien, non.

Il est de plus en plus facile, et aussi de plus en plus abordable, de réparer les téléphones cassés au lieu de les remplacer. De nombreuses entreprises fournissent de mieux en mieux aux ateliers de réparation tiers les pièces et les connaissances nécessaires à la réparation des téléphones, un fait qui a été encouragé par des changements juridiques dans différents pays.

Ainsi, si vous avez endommagé votre téléphone, il est facile de le faire réparer - de nombreux ateliers de réparation de téléphones mettent quelques heures à le réparer, en fonction du dommage. De plus, cela signifie que vous n'avez pas à assumer l'importante empreinte carbone liée à l'achat d'un appareil neuf.

Parfois, vous n'avez même pas besoin de faire appel à un magasin. Des sites Web tels que iFixit proposent des guides sur la manière de réparer les appareils endommagés - et parfois, vous n'en avez même pas besoin. Nous avons pu utiliser pendant des années des gadgets endommagés en achetant simplement une protection d'écran ou un étui pour couvrir les petites fissures ou les chocs.

Donnez vos vieux gadgets

Si vous devez absolument acheter un nouveau produit, ne jetez pas votre ancien appareil à la poubelle : ce n'est pas parce que vous en avez fini avec lui qu'il est perdu.

Il y a peut-être quelqu'un dans votre vie qui pourrait utiliser votre vieux smartphone.

Il y a peut-être quelqu'un dans votre vie qui pourrait utiliser votre ancien appareil. Les personnes âgées qui ne sont pas très au fait de la technologie, ou les technophones qui n'utilisent pas beaucoup de gadgets, n'ont pas nécessairement besoin du téléphone le plus récent et le plus flashy, et pourraient facilement se contenter d'un mobile ou d'une tablette Android ou iPhone vieux de plusieurs années.

Si vous ne connaissez personne, cherchez un peu, car de nombreuses organisations caritatives acceptent les téléphones d'occasion si vous avez encore des chargeurs. De nombreuses personnes, notamment des enfants défavorisés ou des réfugiés, pourraient voir leur vie grandement améliorée grâce à un téléphone et à toutes les possibilités qu'il offre.

Et si votre téléphone est irréparable, vous pouvez encore aider la planète avec lui. Les téléphones portables contiennent beaucoup de matériaux rares, alors recyclez-les ! En tapant simplement "recycler smartphone" sur Google, vous trouverez des endroits à proximité qui accepteront votre téléphone et en extrairont les éléments importants.

Achetez malin

Les nouveaux téléphones ne sont pas tous égaux en matière de respect de l'environnement - certaines entreprises semblent se soucier de la planète, en utilisant des matériaux et des pratiques de production durables, et d'autres... pas du tout.

Greenpeace avait l'habitude de publier un Guide annuel de l'électronique plus verte - elle ne l'a plus fait depuis 2017, et vous pouvez le trouver ici, mais c'est une indication utile des marques vers lesquelles se tourner et de celles à éviter.

Les deux principaux fabricants de téléphones écologiques sont Fairphone en Europe et Teracube aux États-Unis. Ils fabriquent des téléphones longue durée avec des matériaux durables et des processus de fabrication équitables. Si vous voulez des téléphones verts (parfois littéralement, dans le cas du Fairphone 4), vous devriez vous adresser à eux en premier lieu.

Vous devriez également envisager d'acheter des appareils remis à neuf - il s'agit de téléphones portables d'occasion qui ont été restaurés par des professionnels pour être comme neufs. Si vous les achetez dans un magasin de confiance, ils peuvent vous apporter autant que des gadgets neufs, mais sans l'empreinte carbone.

Même en ce qui concerne les téléphones grand public, certaines marques aiment à faire de l'esbroufe sur les considérations climatiques. Apple et Samsung, en particulier, prennent le temps, lors de leurs discours d'introduction, d'expliquer comment leurs téléphones utilisent des matériaux durables pour certains composants, mais il est toujours difficile de savoir dans quelle mesure ces déclarations sont honnêtes et dans quelle mesure elles ne constituent que de la poudre aux yeux.

Mais avec un peu de recherche, vous pouvez facilement trouver quels téléphones sont meilleurs pour la planète que d'autres, et cela peut facilement aider votre décision d'achat.