Black Friday SwitchBot : la meilleure des serrures connectées est bradée, c’est le moment d’acheter la Lock Ultra Vision Combo

La serrure connectée s’invite peu à peu dans les foyers en apportant ce petit supplément de confort qui change tout. En permettant de verrouiller ou déverrouiller sa porte sans clé, d’autoriser un accès ponctuel à un proche ou de garder un œil sur les allées et venues, ces systèmes combinent sécurité et sérénité.

Là où beaucoup de modèles restent encore techniques ou contraignants à installer, SwitchBot a choisi la simplicité absolue. Et, bonne nouvelle, son prix est en chute libre pendant le Black Friday : 229,99€ seulement, soit une réduction de plus de 23% sur le prix original.

La serrure connectée Lock Ultra Vision Combo de SwitchBot est à 229,99€ au lieu de 299,99€ pour le Black Friday. C'est le moment d'en profiter !

🔥 5 raisons de craquer pour la SwitchBot Lock Ultra Vision Combo

(Image credit: Future)

Un contrôle total et sécurisée sur votre porte

Côté sécurité, sachez que chaque échange entre la serrure et vos appareils est chiffré selon les standards bancaires, ce qui vous garantit une protection complète de vos données et de vos accès. L’application mobile vous permet quant à elle de créer des codes temporaires pour vos invités, vos livreurs ou vos artisans, de consulter l’historique des ouvertures et de recevoir des notifications en temps réel.

Une autonomie de plusieurs mois

L’autonomie est plus que satisfaisante, la batterie tient plusieurs mois avant de nécessiter une recharge et la serrure vous alertera automatiquement en cas de niveau faible. Le boîtier, en argent et en nickel, offre un design sobre et conçu pour se fondre dans tous les intérieurs.

Une installation facile et sans contrainte

En effet, la Lock Ultra Vision Combo s’installe directement sur une clé existante, côté intérieur, sans qu’il y est besoin de sortir ni vis ni perceuse. En quelques minutes, votre porte devient connectée et prête à reconnaître empreintes digitales, codes, carte NFC ou visages. Sa force réside justement dans ses multiples options de déverrouillages qui s’adaptent à tous les besoins.

Pilotable à la voix

Grâce au Hub Mini Matter fourni, la serrure s’intègre également à l’écosystème de votre maison connectée et peut être pilotée à la voix via Alexa, Google Home ou Apple Home. Ce petit module fait le lien entre vos appareils et la serrure.

Un prix irrésistible pour le Black Friday

Avec cette offre, SwitchBot propose l’un des ensembles les plus cohérents du marché. Une serrure connectée fiable, simple à installer et compatible avec tous les environnements domotiques. Proposée à 229,99 € au lieu de 299,99 €, la Lock Ultra Vision Combo est parfaite pour ceux qui veulent franchir le pas de la maison intelligente sans se ruiner.

