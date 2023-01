Ring vs Nest : choisissez les produits de sécurité qui conviennent le mieux à votre maison

Sonnette Google Nest (batterie) Résolution d'image : 960 x 1280p

Champ de vision : 145 degrés

Autonomie de la batterie : jusqu'à 6 mois

Application : Google Home Il s'agit de l'une des deux sonnettes vidéo Nest au design futuriste, l'autre étant filaire. Elle enregistre des séquences claires lorsque la sonnette est actionnée ou qu'un mouvement est détecté. Elle identifie même quand des paquets sont déposés ou pris, ainsi que le passage d'un animal, et reconnaît les visages. Mais trois heures de stockage vidéo ou de reconnaissance faciale, c'est peu, et il n'y a pas non plus de prise en charge de Siri ou de HomeKit. For Des images claires

Installation facile

Reconnaissance faciale Against Stockage libre limité

Pas de support Siri ou HomeKit Sonnette vidéo Ring 4 Résolution d'image : 1920 x 1080p

Champ de vision : 160 degrés

Autonomie de la batterie : 6 mois - 1 an

Application : Ring Ring propose six sonnettes vidéo dans sa gamme, la Doorbell 4 étant la dernière sonnette vidéo alimentée par batterie de la marque. Elle est simple à installer, offre une durée de vie de la batterie impressionnante et fournit des séquences vidéo claires. Mais elle n'est pas compatible avec Google Assistant et vous devrez souscrire à un service d'abonnement pour visionner les enregistrements à la fin de la période d'essai gratuite. For Installation facile

Qualité vidéo claire

Une application riche en fonctionnalités Against Pas de stockage gratuit des vidéos

Pas de prise en charge de l'Assistant Google

Alors que la sécurité intelligente et à prix abordable pour la maison est devenue la norme, de nombreuses entreprises ont fait leur entrée sur le marché avec des dispositifs qui promettent la tranquillité d'esprit lorsqu'il s'agit de protéger la maison. En tête de cette tendance, Ring et Nest, deux marques qui proposent des caméras de sécurité, des alarmes et des sonnettes vidéo parmi les plus connues. Mais laquelle offre les meilleurs produits ?

La technologie de la smart home n'a fait que devenir plus ingénieuse, plus compacte et moins chère au cours de la dernière décennie, et les systèmes de ces Ring et Nest ne font pas exception à la règle. Il existe un large éventail des meilleures caméras de sécurité et des meilleures sonnettes vidéo, qui se connectent toutes directement à votre réseau Wi-Fi pour offrir des vidéos HD ou 4K nettes, un son bidirectionnel, un stockage dans le cloud, etc.

Elles le font par l'intermédiaire de votre appareil mobile, Ring et Nest disposant toutes deux d'excellentes applications pour surveiller les flux de votre caméra et parler avec quiconque se trouve à l'extérieur. Vous pouvez également les connecter à d'autres appareils domestiques intelligents, comme les meilleures enceintes intelligentes. Même certains écrans connectés et appareils de diffusion peuvent être utilisés pour visualiser les flux sur un écran plus grand.

Nous avons examiné en profondeur les dispositifs de sécurité intelligents Ring vs Nest ci-dessous, alors poursuivez votre lecture pour connaître notre verdict.

Ring vs Nest : principales similitudes

Toutes deux proposent des options filaires et à piles dans toute la gamme.

Ring et Google Nest sont compatibles avec Alexa.

Vous pouvez créer votre système de sécurité domestique intelligent avec tous les produits de la gamme (à condition qu'ils soient de la même marque).

Ring vs Nest : principales différences

Ring a l'avantage en termes de choix de produits avec 8 sonnettes vidéo et 3 caméras de sécurité, tandis que Google Nest propose 2 sonnettes vidéo et 3 caméras de sécurité.

Google Nest fonctionne avec Alexa et Google Assistant, tandis que Ring est uniquement compatible avec Alexa.

Les deux marques présentent une légère différence au niveau du champ de vision. Par exemple, les sonnettes vidéo Nest ont un champ de vision de 145 à 160 degrés, alors que les sonnettes de Ring vont de 150 degrés sur la Video Doorbell Pro 2 à 180 degrés sur les Video Doorbell de deuxième, troisième et quatrième génération.

Ring vs Nest : les gammes

Google Nest propose actuellement un éventail de produits beaucoup plus réduit que Ring, tant en matière de caméras de sécurité domestique que de sonnettes vidéo. La marque ne propose actuellement que trois caméras : la Nest Cam (à batterie), conçue pour une utilisation en intérieur ou en extérieur ; la Nest Cam (filaire), purement destinée à une utilisation en intérieur ; et enfin, la Nest Cam avec projecteur (filaire), conçue pour l'extérieur et qui éclaire une large zone lorsque le capteur de mouvement est déclenché.

Nest propose également deux sonnettes vidéo, la Nest Doorbell (à piles) et la Nest Doorbell (filaire), précédemment connue sous le nom de Nest Hello.

Les gammes Ring sont beaucoup plus étendues. Elle propose huit sonnettes vidéo allant de la sonnette vidéo d'entrée de gamme (filaire) à la sonnette vidéo haut de gamme Pro 2, avec ou sans fil.

Pour les caméras, il existe des Stick Up Cams, des Spotlight Cams et des Floodlight Cams. La Stick Up Cam est une caméra HD universelle disponible en version filaire, sans fil et solaire et même avec une option Ethernet. Les Floodlight Cams sont filaires et permettent d'éclairer une large zone. Les caméras Spotlight sont plus petites.

La Nest Hello. Crédit photo : TechRadar (Image credit: Google)

Ring vs Nest : prix

Combien vous coûteront ces caméras de sécurité et sonnettes vidéo ? La gamme de caméras Ring est légèrement plus abordable que celle de Nest, mais les prix sont assez équivalents concernant les appareils haut de gamme.

La Google Nest Cam (filaire) est l'appareil d'entrée de gamme de la marque et son prix est de 99,99 euros, tandis que la Nest Cam (batterie) vous coûtera 199,99 euros. Enfin, la Google Nest Cam avec projecteur est proposée au prix de 299,99 euros.

En ce qui concerne les sonnettes vidéo, la Nest Doorbell (batterie) est plus abordable que la Nest Doorbell (filaire), coûtant 199 euros, contre 279 euros.

Parce que Ring a plus de produits, il a aussi un éventail de prix plus important. La Indoor Cam, une caméra d'entrée de gamme alimentée par le secteur, coûte 59,99 euros. Vient ensuite la Stick Up Cam, qui peut être utilisée à l'intérieur ou à l'extérieur et qui existe en version filaire ou sans fil. Son prix est de 99,99 euros ou de 119,99 euros si vous optez pour une version équipée d'un panneau solaire. Elles sont actuellement en promotion sur le site de Ring à respectivement 69,99 et 89,99 euros.

Vous suivez toujours ? Ensuite, nous avons la Spotlight Cam Plus (la dernière en date qui fait suite à la Spotlight Cam), qui existe également en version filaire ou sans fil, mais qui est conçue pour être utilisée à l'extérieur et est équipée d'une lumière intégrée qui peut être réglée pour s'allumer lorsqu'un mouvement est détecté. Elle coûte 199,99 euros, mais ce prix passe à 229,99 euros pour la version à énergie solaire. Elles sont actuellement en promotion à respectivement 139,99 et 179,99 euros sur le site de ring.

La dernière option de la gamme de caméras de sécurité Ring est la Floodlight Cam Wired Plus, qui intègre non pas un mais deux projecteurs. Son prix est de 199,99 euros (en promo à 129,99 euros actuellement) tandis que le modèle Pro, qui ajoute le HDR au mélange pour des vidéos plus claires, quelle que soit la qualité de l'éclairage, coûte 249,99 euros.

Voyons maintenant les sonnettes vidéo de la marque. La sonnette Vidéo Doorbell filaire à 39,99 euros est l'appareil le plus abordable proposé par Ring. Cependant, pour obtenir un modèle sur batterie, vous devrez débourser 99,99 euros pour la sonnette Vidéo Doorbell 2e génération. Cette dernière bénéficie actuellement d'une remise qui met son prix à 69,99 euros.

Le prix de la sonnette Vidéo Doorbell 3 est de 179,99 euros (119,99 en promo) et celui de la sonnette Vidéo Doorbell 4 de 199,99 euros. La Video Doorbell Pro 2 est à 249,99 euros (199,99 en promo) et la Video Doorbell Elite à 399,99 euros.

Ces prix n'incluent pas le stockage sur le cloud en option et les fonctionnalités supplémentaires proposées par les services d'abonnement de la marque. Par exemple, Ring Protect est proposé à 3,99 euros par mois pour un appareil et à 10 euros pour toute votre maison. Nest Aware est facturé 5 euros par mois pour autant d'appareils que vous le souhaitez ou 10 euros pour Nest Aware Plus, qui offre un stockage plus long.

La sonnette vidéo Ring 2. Crédit photo : Ring / Amazon

Ring vs Nest : vidéo et audio

Il n'est pas nécessaire de dépenser beaucoup d'argent pour obtenir une vidéo de bonne qualité : même la caméra Ring la moins chère, la Indoor Cam, offre une vidéo HD 1080p. À l'exception de la Spotlight Cam, vous bénéficiez également d'un système audio bidirectionnel qui vous permet de communiquer avec les visiteurs ou vos animaux domestiques. Les caméras offrent également une vision nocturne. Sur les caméras sans éclairage intégré, il s'agit de la vision infrarouge, qui a une portée relativement longue et s'affiche en nuances de gris. Sur les caméras avec éclairage intégré, vous pouvez également bénéficier de la vision nocturne couleur, qui facilite l'identification des objets, des vêtements, etc. mais avec une portée beaucoup plus courte.

Toutes les caméras Nest sont équipées d'une vidéo HD 1080p et d'une vision nocturne, d'un système audio bidirectionnel et de la technologie HDR (High Dynamic Range) pour des vidéos plus claires.

Lorsque vous comparez des caméras, il est essentiel de regarder le champ de vision : il s'agit de la largeur de la zone que la caméra peut voir, et c'est particulièrement important pour les sonnettes vidéo car elles sont généralement beaucoup plus proches du sujet. Par exemple, les sonnettes Nest ont un champ de vision de 145 à 160 degrés, selon le modèle (plus le chiffre est grand, plus la vue est large). En comparaison, les sonnettes Ring ont un champ de vision allant de 150 degrés pour la sonnette vidéo Pro 2 à 180 degrés pour les sonnettes vidéo de deuxième, troisième et quatrième génération.

La Nest Cam. Crédit photo : TechRadar (Image credit: Google)

Ring vs Nest : les caractéristiques

Toutes ces caméras sont conçues pour s'intégrer à la technologie des maisons intelligentes. Comme vous pouvez vous y attendre de la part d'une société appartenant à Amazon, les produits Ring s'intègrent très bien avec Alexa et son appli. Vous pouvez également communiquer avec eux via Google Assistant, bien que ce soit un peu plus délicat : vous avez besoin à la fois de l'appli Ring et de l'appli Google Assistant.

Pour Nest, propriété de Google, c'est la même chose mais à l'envers : il est entièrement intégré à Google Assistant, mais vous pouvez ajouter une compétence Nest à Alexa. Cela vous permet d'afficher votre caméra Nest sur un Amazon Echo Show, mais toutes les caméras ne sont pas compatibles : les versions à piles de la Nest Cam et de la Nest Doorbell ne fonctionneront pas avec Alexa.

En plus de leur intégration dans les maisons intelligentes, les caméras présentées ici ont des fonctions intelligentes à part entière. Par exemple, les sonnettes vidéo Nest disposent d'alertes intelligentes capables de faire la différence entre les objets en mouvement et les personnes ; la sonnette Nest (batterie) peut également reconnaître les colis, les animaux et les véhicules. De même, les alertes intelligentes des caméras Nest font la différence entre les mouvements, les personnes, les voitures et les animaux, et elles peuvent également continuer à enregistrer pendant une heure en cas de coupure de courant. Vous bénéficiez également de trois heures d'enregistrement en ligne gratuit sans payer d'abonnement.

Les caméras Ring offrent toutes une détection de mouvement avec des zones personnalisables, ce qui vous permet de désactiver la détection de mouvement afin que vos animaux domestiques ou les véhicules qui passent ne déclenchent pas de notification. Dans le cas des caméras avec lumières intégrées, vous pouvez également créer des règles distinctes pour les lumières. Les caméras les plus avancées disposent d'une détection de mouvement plus poussée. Par exemple, la Floodlight Cam Wired Pro dispose d'une détection de mouvement en 3D et d'une "vue à vol d'oiseau" qui vous donne plus d'informations sur le mouvement détecté.

Avec Nest et Ring, vous pouvez obtenir des fonctionnalités supplémentaires avec un abonnement à un plan de sécurité. Par exemple, Ring Protect stocke vos vidéos pendant 30 jours et vous permet d'enregistrer et de partager des séquences vidéo, tandis que Nest Aware vous offre 30 jours de stockage d'événements sauf pour la sonnette Nest Doorbell (batterie) qui n'enregistre la vidéo que lorsque la caméra est déclenchée. Le plus cher, Nest Aware Plus double la durée de stockage et ajoute 10 jours de stockage vidéo 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

(Image credit: Ring)

Ring vs Nest : verdict

Ces deux systèmes de sécurité sont très impressionnants et flexibles, mais le choix dépendra en grande partie de deux choses : la technologie de maison intelligente dont vous disposez déjà et le montant que vous souhaitez dépenser. Nest a l'avantage en matière de technologie, mais Ring bat sa concurrente au niveau du prix.

Si vous avez déjà des équipements de maison intelligente, Ring fonctionne mieux avec Alexa et Nest fonctionne mieux avec Google Assistant. Malheureusement, aucune des deux plateformes ne fonctionne actuellement avec HomeKit d'Apple, bien que leurs applications respectives soient disponibles pour les iPhone et les iPad, de sorte que les utilisateurs d'Apple peuvent toujours les contrôler.

Même si le prix n'est pas le seul critère à prendre en compte lorsqu'il s'agit de caméras de sécurité sans fil, nous nous en voudrions de ne pas souligner qu'Amazon applique des prix très agressifs avec ses produits Ring et les propose avec des remises importantes lors de chacun de ses événements commerciaux. Donc, si c'est votre premier pas dans la technologie de la maison intelligente, Ring est celui qu'il faut choisir si le prix est votre priorité ou si vous avez l'intention d'acheter plusieurs caméras pour l'intérieur et l'extérieur.