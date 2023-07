Test Ring Indoor Cam (2e génération) : la caméra de surveillance intérieure évolue par petites touches

S'appuyant sur le succès de sa première caméra de sécurité d'intérieur, la Ring Indoor Cam (2e gen) apporte quelques améliorations en termes de confidentialité et de support de fixation, mais n'évolue pas franchement. Nous nous attendions à un peu plus de cette marque, mais étant donné que le prix de cette caméra est identique à celui de la première génération au moment de sa sortie, cela reste acceptable.

Pourquoi pouvez-vous faire confiance à TechRadar ? Nos examinateurs experts passent des heures à tester et à comparer les produits et services afin que vous puissiez choisir le meilleur pour vous. En savoir plus sur la façon dont nous testons .

Test en une minute

La mise à jour 2023 de la caméra d'intérieur de Ring apporte quelques changements cosmétiques, même si elle reste globalement la même - ce qui n'est pas une mauvaise chose.

Il n'est pas surprenant que les différences entre la première et la deuxième génération de caméras soient minimes. Dans notre évaluation de la Ring Indoor Cam originale, nous lui avions attribué 4,5 étoiles ; cependant, il convient de noter que certaines des fonctions qui lui ont permis d'obtenir ce score - à savoir les modes Home/Away - ne sont plus disponibles en standard avec la Ring Indoor Cam de première ou de deuxième génération. Toutefois, cette nouveauté reste sans aucun doute de l'une des meilleures caméras de sécurité domestique disponibles sur le marché.

Ring s'est fait connaître grâce à ses sonnettes vidéo de qualité, qui n'ont cessé de se développer au cours des dernières années. Cependant, il est juste de dire que les frais d'abonnement qui empêchent l'accès à la plupart des meilleures fonctions de Ring troublent l'opinion. Il en va de même pour la Ring Indoor Cam. Bien qu'elle soit très abordable au départ, vous n'avez pas accès aux fonctions de sécurité qui justifient pleinement l'installation d'une caméra de sécurité intérieure, si vous ne souscrivez pas à l'abonnement Ring Protect.

La Ring Indoor Cam (2e gen) a beaucoup d'atouts, mais nous aurions aimé voir quelques améliorations matérielles supplémentaires - une meilleure résolution, par exemple.

(Image credit: Future)

Ring Indoor Cam (2e gen) : prix et disponibilité

Prix catalogue : 59,99 €

: 59,99 € Disponible sur Amazon, Ring et auprès d'autres revendeurs.

Sortie en 2023, la Ring Indoor Cam (2e gen) remplace à l'identique la caméra d'origine, cette dernière n'étant plus disponible que chez quelques revendeurs tiers.

Le prix de la Ring Indoor Cam (2e gen) est identique à celui de la caméra d'intérieur de première génération, et raisonnable par rapport à la concurrence - bien qu'il faille prendre en compte les frais d'abonnement à Ring Protect, si l'on veut vraiment que l'investissement en vaille la peine. Le prix de la formule de base commence à 3,99€ par mois et couvre un seul appareil. D'autres options sont disponibles en fonction de votre situation géographique. L'abonnement Plus est presque deux fois plus cher et couvre plusieurs appareils, tandis que l'abonnement Pro (actuellement disponible aux États-Unis uniquement) commence à 20 $/mois ou 200 $/an.

Valeur : 4/5

Ring Indoor Cam (2e gen) : caractéristiques techniques

Swipe to scroll horizontally Les caractéristiques de notre Ring Indoor Cam (2e gen) Résolution de la caméra 1080p HD avec vision nocturne en couleur Dimensions : 4,9 x 4,9 x 9,6 cm (y compris la plaque d'articulation à rotule, la fixation de l'appareil photo et la protection contre les regards indiscrets) Champ de vision : 143° diagonale, 115° horizontale, 59° verticale Connectivité Wi-Fi : 2.4GHz Vitesse de connexion : Requiert une vitesse de téléchargement minimale de 2 Mbps pour des performances optimales. Caractéristiques audio : Son bidirectionnel avec annulation du bruit Alimentation électrique : Alimentation électrique et adaptateur d'alimentation USB-A de 7 W

(Image credit: Future)

Ring Indoor Cam (2e gen) : design

Nouvelle plaque d'articulation à rotule

Nouvelle protection contre les regards indiscrets

Plaque de montage plus facile

Mesurant 4,9 x 4,9 x 9,6 cm, la caméra d'intérieur Ring de deuxième génération est un peu plus grande que le modèle précédent, ce qui s'explique par la présence d'une plaque d'articulation à rotule et d'un cache de confidentialité. Elle reste néanmoins compacte et passera inaperçue dans la maison.

Le boîtier de la caméra est identique à celui du modèle précédent : il s'agit d'un boîtier cylindrique en plastique doté d'un panneau noir qui abrite la caméra.

L'articulation à rotule est assez fluide, ce qui permet une plus grande amplitude de mouvement et davantage d'options de placement, y compris une vue à vol d'oiseau. Nous avons choisi de placer la caméra au-dessus de la porte de la cuisine, face à la porte arrière, afin d'espionner les allées et venues du chat. La plaque de montage a été un peu difficile à enlever, mais une fois cela fait, la fixation de la caméra sur la porte s'est avérée très facile. Il n'y a pas de fiches brutes incluses pour mettre de l'ordre dans le fil, ce qui est un petit oubli légèrement ennuyeux.

Le nouveau cache de confidentialité, qui coupe le micro et le flux vidéo, est un peu bruyant et collant, mais il fait très bien son travail et offre suffisamment de résistance pour ne pas donner l'impression d'être mal fixé.

Comme la génération précédente, cette caméra est uniquement filaire, ce qui signifie qu'elle doit être placée à proximité d'une source d'alimentation. L'appareil se recharge à l'aide d'un câble USB-A, qui se branche sur un port encastré à l'arrière de l'appareil.

Design : 4,5/5

(Image credit: Future)

Ring Indoor Cam (2e gen) : performances

Facile à installer

Nombreuses fonctionnalités cachées derrière l'abonnement

Pas d'améliorations majeures des performances

Après une installation très rapide et facile, qui a pris environ 10 minutes entre le déballage, le montage et l'appairage, vous êtes prêt à commencer à surveiller votre maison avec la Ring Indoor Cam.

Dans l'application compagnon, vous pouvez personnaliser vos paramètres. Outre les paramètres d'alerte, vous pouvez définir des zones de confidentialité et des zones de mouvement, qui garantissent que la caméra n'enregistre que ce qui doit être filmé. Vous pouvez également accéder à l'affichage en direct de la caméra à partir de l'application, qui, d'après notre expérience, a fonctionné de manière fiable et avec peu de décalage.

La caméra a un champ de vision diagonal respectable de 143°, ce qui reste remarquable par rapport à d'autres caméras à prix similaire. Cependant, alors que la résolution HD 1080p est la norme parmi les caméras d'intérieur Ring de première génération, certains produits plus récents commencent à passer à la résolution 2K. Étant donné qu'il est peu probable que nous voyions une nouvelle caméra d'intérieur Ring avant au moins deux ans, nous avons l'impression que c'est une occasion manquée. Néanmoins, en termes de performances, la résolution et la vision des couleurs tiennent à peu près la route. L'audio bidirectionnel fonctionne bien, et même si la qualité du haut-parleur et de la prise de son ne vous permettra pas d'enregistrer des podcasts via Ring, ils sont suffisamment forts et clairs pour être compris.

La Ring Indoor Cam est désormais équipée de la fonction pre-roll que nous avons déjà vue sur d'autres appareils Ring, qui capture le flux vidéo les quelques secondes précédant le déclenchement de l'enregistrement.

En théorie, la protection de la vie privée semble être une excellente nouvelle pour préserver l'intimité dans la maison, mais en pratique, elle est un peu gênante. Bien que nous puissions pardonner son aspect légèrement bon marché étant donné le prix de la caméra, il n'est pas du tout pratique si vous souhaitez fixer votre caméra en hauteur - ce que beaucoup font - et que vous ne voulez pas monter sur une chaise pour la changer à chaque fois que vous allez et venez. Notre solution a été de débrancher l'ensemble de l'appareil lorsque nous étions à la maison. Nous pouvons comprendre la raison pour laquelle Ring a choisi cette solution, mais nous vous recommandons d'acheter une prise intelligente et de l'automatiser pour qu'elle s'allume et s'éteigne lorsque vous êtes à la maison.

(Image credit: Future / Ring)

Dans l'ensemble, si vous recherchez une caméra d'intérieur simple mais performante, la Ring Indoor Cam répondra à vos attentes, avec ou sans abonnement. Cependant, selon nous, la Ring Indoor Cam (2e gen) n'est pas aussi excitante que l'originale, et cela s'explique en grande partie par le fait qu'un grand nombre de fonctionnalités sont maintenant protégées par un abonnement Ring Protect.

Des modes Home et Away (qui étaient gratuits) au stockage, en passant par le mode People Only et les notifications plus détaillées, la Ring Indoor Cam avec un abonnement Ring Protect offre beaucoup plus. Personnellement, nous préférerions que Ring investisse de l'argent dans le matériel et le design, ce qui augmenterait le prix de vente, mais réduirait la dépendance à l'égard des abonnements à long terme pour atteindre le seuil de rentabilité.

Ceci étant dit, une chose est sûre : les fonctions incluses et les fonctions sur abonnement fonctionnent très bien, et de manière fiable. De plus, l'application est très intuitive et facile à utiliser pendant que vous personnalisez vos paramètres de mouvement et de notification. Pour ce qu'elle vaut, la Ring Indoor Cam tient ses promesses.

Performances : 4/5

Devrais-je acheter la Ring Indoor Cam (2e gen) ?

Swipe to scroll horizontally Bulletin de note de la Ring Indoor Cam (2e gen) Caractéristiques Commentaires Scores Prix C'est un appareil assez abordable, ce qui est très bien, mais une grande partie de la valeur ajoutée se trouve derrière un abonnement qui fera grimper le prix au fil du temps. 4/5 Design La nouvelle base et le nouveau cache sont des ajouts vraiment intéressants, mais il serait bon de voir une finition un peu plus soignée. 4.5/5 Performances Bien que la Ring Indoor Cam (2e gen) ne nous épate pas par son prix, ses caractéristiques techniques et ses performances sont constantes et fiables. De plus, l'expérience de l'application est satisfaisante. 4/5

Achetez-la si...

Vous tenez à votre vie privée Si vous êtes assez grand ou si vous placez la caméra assez bas, le nouveau cache de confidentialité de la Ring Indoor Cam (2e gen) est un ajout intéressant.

Vous possédez déjà des produits Ring La caméra intérieure Ring est le meilleur choix pour ceux qui possèdent déjà des appareils Ring à la maison, surtout si vous avez déjà un abonnement Ring Protect.

Vous voulez une flexibilité totale en matière d'emplacement Le nouveau support pivotant de la caméra d'intérieur Ring est fantastique pour augmenter vos options de placement. De nombreux modèles abordables sont encore fixes ou, au mieux, offrent une inclinaison unidirectionnelle.

Ne l'achetez pas si...

Vous ne voulez pas d'un nouvel abonnement Si vous ne possédez pas déjà d'appareils Amazon et que vous ne cherchez pas à remplir votre relevé bancaire avec un autre abonnement coûteux, la caméra d'intérieur Ring n'est peut-être pas faite pour vous ; bon nombre de ses meilleures fonctions sont payantes.

Vous n'avez pas de prise de courant dans la zone que vous souhaitez surveiller Les caméras d'intérieur filaires sont toujours la norme, mais elles sont terriblement gênantes si vous n'avez pas de prise de courant à proximité. En particulier, si vous prévoyez de placer la caméra en hauteur, au plafond ou dans un coin.

Ring Indoor Cam (2e gen) : à considérer également

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Ring Indoor Cam (2e gen) Blink Mini Arlo Essential Indoor Camera Prix 59.99€ 34.99€ 129.99€ Résolution de la caméra 1080p HD avec vision nocturne en couleur Jusqu'à 1080p LED infrarouge 850nm 1080p Dimensions 4.9 x 4.9 x 9.6cm 4.8 x 4.8 x 3.4cm 5.2 x 4.9 x 11.32cm Champ de vision 143° diagonale, 115° horizontale, 59° verticale 110° 130° diagonale Connectivité 2.4GHz 2.4 GHz 2.4GHz Caractéristiques audio Son bidirectionnel avec annulation du bruit Microphone et haut-parleur Audio bidirectionnelle full duplex, microphone unique avec annulation du bruit et de l'écho Compatibilité avec les maisons intelligentes Alexa Alexa HomeKit, Alexa, Google Assistant, SmartThings, IFTTT Alimentation électrique Alimentation électrique et adaptateur d'alimentation USB-A de 7 W 5 volts/1 ampère Connecteur micro USB Par câble uniquement

Vous avez décidé de ne pas acheter la Ring Indoor Cam (2e gen) ? Pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à ces alternatives...

Blink Mini Également propriété d'Amazon, Blink offre une alternative économique pour l'une des caméras les plus basiques du marché. Bien entendu, elle est moins abordable si l'on prend en compte les abonnements, qui permettent également de profiter de bon nombre des meilleures fonctionnalités de la Blink Mini. Pour plus d'informations, consultez notre test complet de la Blink Mini (en anglais)

Caméra d'intérieur Arlo Essential Elle est presque deux fois plus chère que la Ring Indoor Cam (2e gen), mais elle reste abordable et propose une bien meilleure protection de la vie privée, qui est automatisée. Vous devez toutefois souscrire un abonnement pour profiter pleinement de l'expérience. Pour plus d'informations, consultez notre test complet de la caméra d'intérieur Arlo Essential (en anglais)

Nous avons passé une semaine à tester la Ring Indoor Cam (2e gen).

Nous l'avons utilisée pour surveiller la cuisine et la porte arrière.

Nous avons évalué la qualité de la vidéo, les paramètres de confidentialité et la qualité d'utilisation.

Nous avons installé la Ring Indoor Cam (2e gen) au-dessus de la porte de la cuisine et l'avons utilisée pendant une semaine pour surveiller la porte de derrière. Nous avons utilisé tous les paramètres pour tester leur fonctionnement, avec et sans l'abonnement Ring Protect, et nous avons évalué la réactivité de la caméra en déclenchant intentionnellement le capteur de mouvement.

En plus d'évaluer la capacité de la caméra à identifier les personnes par rapport aux animaux domestiques, par exemple, nous avons testé le système audio bidirectionnel pour vérifier s'il était clair et audible.

Nous nous sommes référés à nos précédents avis sur les caméras, ainsi qu'à des comparaisons avec d'autres caméras d'intérieur que nous sommes en train de tester.

Première évaluation en juin 2023