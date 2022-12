Ring vs Arlo : quelle caméra de sécurité domestique est faite pour vous ?

Ring Floodlight Cam Wired Pro 249,99 € (s'ouvre dans un nouvel onglet) à Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) 264,30 € (s'ouvre dans un nouvel onglet) à Darty FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) 274,44 € (s'ouvre dans un nouvel onglet) à Fnac FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) Résolution vidéo : 1920x1080p (Full HD)

Vous avez entendu parler de Ring et d'Arlo, mais que vous n'êtes pas sûr de la marque qui vous offrira les meilleures caméras de sécurité pour votre maison ? Notre face-à-face Ring vs Arlo vous permettra à coup sûr de choisir la solution qui vous convient le mieux.

Ring et Arlo sont deux des leaders du marché de la sécurité domestique intelligente, et tous deux sont basés aux États-Unis mais se vendent dans le monde entier. Arlo est une entreprise dérivée du géant des réseaux Netgear et est devenue une société totalement indépendante en 2018 ; Ring a commencé comme une entreprise de sonnettes intelligentes appelée Doorbot puis a été acquise par Amazon, également en 2018. Depuis lors, les deux entreprises sont devenues des acteurs clés sur un marché estimé à 5 milliards de dollars d'ici 2025.

Comme nous nous y attendions, Amazon a annoncé quelques nouveaux appareils Ring lors de l'événement annuel Amazon de cette année, fin septembre. La Ring Spotlight Cam Plus Battery est une caméra de sécurité extérieure sans fil avec vidéo HD 1080p, audio bidirectionnel, spots activés par le mouvement, zones de mouvement personnalisables et vision nocturne couleur. La Ring Spotlight Cam Pro Battery est similaire mais dispose également d'une cartographie aérienne, d'une détection de mouvement 3D et d'un Wi-Fi double bande pour une portée encore meilleure.

Alors, quelle est la meilleure marque en matière de sécurité domestique intelligente ? Dans ce guide, nous allons vous montrer les principales différences entre les technologies et les produits clés des deux entreprises, afin de vous aider à trouver le système de sécurité intelligent idéal pour votre maison.

Ring vs Arlo : principales différences

Arlo fonctionne avec Alexa, Apple HomeKit et Google Assistant, tandis que Ring est uniquement compatible avec Alexa.

Arlo a un abonnement d'essai de 90 jours, alors que Ring a un abonnement d'essai de 30 jours.

Les fonctionnalités standard telles que la conversation bidirectionnelle, la vue en direct et les notifications instantanées sont disponibles dès la sortie de boîte et gratuites pour tous les produits Ring, même une fois la période d'essai terminée.

Lorsque la période d'essai des produits Arlo prend fin, vous devez vous abonner à Arlo Secure pour continuer à les utiliser.

Ring vs Arlo : principales similitudes

Les deux sociétés disposent d'une gamme étendue de caméras de sécurité et de sonnettes vidéo, mais Ring a l'avantage.

Des options filaires et à piles sont disponibles.

Vous pouvez construire votre système de sécurité domestique avec chacun des produits de la gamme.

Les deux marques proposent leurs produits en noir et blanc.

Ring vs Arlo : Portée

En ce qui concerne le nombre de caméras différentes et les meilleures sonnettes vidéo disponibles chez Ring et Arlo, les deux marques offrent beaucoup de choix. Suivez le guide pour mieux comprendre vos options.



Des batteries rechargeables amovibles alimentent les caméras de sécurité domestique haut de gamme d'Arlo. Elles sont résistantes aux intempéries et peuvent donc être utilisées à l'intérieur ou à l'extérieur, bien que la plupart nécessitent une station de base, qui s'installe à l'intérieur de votre maison, se connecte à Internet via Ethernet et fournit un réseau Wi-Fi dédié aux caméras.

L'Arlo Pro 2 enregistre en Full HD couleur le jour et en Full HD noir et blanc la nuit, tandis que l'Arlo Pro 3 a une résolution de 2K et un projecteur intégré pour des séquences en couleur de jour comme de nuit.

Le projecteur de l'Arlo Pro 3 fait également office de lampe de sécurité pour s'allumer lorsqu'un mouvement est détecté et enregistrer des séquences.

L'Arlo Pro 4 offre tous les avantages de l'Arlo Pro mais ne nécessite pas de station de base pour se connecter au Wi-Fi.

L'Arlo Ultra enregistre en 4K et dispose du même projecteur que l'Arlo Pro 3 et 4, tandis que l'Arlo Ultra 2 s'appuie sur cette technologie avec un Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz et une portée accrue, ce qui devrait réduire les problèmes de connectivité.

Arlo propose également trois caméras dans sa gamme Essential, une gamme plus abordable de caméras FullHD qui ne nécessitent pas de station de base.

L'Arlo Essential Spotlight et l'Arlo Essential XL Spotlight fonctionnent sur batterie (la version XL dure jusqu'à un an entre deux charges, contre les six mois assurés par l'Essential Spotlight) et peuvent être utilisées en intérieur ou en extérieur.

La caméra d'intérieur Essential est un appareil filaire abordable conçu pour l'intérieur de la maison et est dotée d'un volet de confidentialité pour offrir la tranquillité d'esprit à ceux qui craignent que tous leurs mouvements soient surveillés. En outre, l'Arlo Go est une caméra de sécurité Full HD alimentée par batterie qui se connecte aux données mobiles plutôt qu'au Wi-Fi, ce qui la rend intéressante pour les zones que votre réseau domestique n'atteint pas.

Arlo propose également deux sonnettes vidéo qui enregistrent des séquences dans une résolution de 1536p et un rapport d'aspect de 1:1 afin que vous puissiez voir la personne sur le pas de votre porte dans toute sa hauteur - la seule différence entre les deux est leur mode d'alimentation ; la sonnette vidéo Arlo est filaire, tandis que la sonnette vidéo Arlo Essential Wire-Free utilise une batterie rechargeable.

Ring s'est lancé en tant que fabricant de sonnettes vidéo, et sa gamme de sonnettes est donc naturellement plus large que sa gamme de caméras de sécurité domestique.

Ring propose cinq sonnettes vidéo au total : la Ring Elite (une sonnette filaire installée par des professionnels qui utilise Ethernet plutôt que le Wi-Fi) et la Ring Video Doorbell Pro 2, qui est alimentée par le secteur et enregistre des vidéos Full HD dans un format 1:1 identique à celui des sonnettes vidéo d'Arlo... mais qui n'a pas besoin d'être installée par des professionnels.

Chez Ring, on trouve également la nouvelle sonnette vidéo Ring 4, qui peut fonctionner sur batterie ou sur secteur. Elle enregistre en Full HD couleur mais n'a pas le rapport d'aspect 1:1 de la Video Doorbell Pro 2.

La sonnette vidéo Ring (2e génération) offre un champ de vision légèrement plus étroit que la sonnette vidéo 4, de sorte que vous ne pourrez pas voir autant d'images de la caméra, et la batterie est intégrée plutôt qu'amovible - ce qui signifie que vous devez retirer la sonnette pour la recharger. Enfin, l'option la plus abordable de Ring est la Ring Video Doorbell Wired - une version filaire de la Ring Video Doorbell (2e génération).

Si vous êtes à la recherche d'une bonne affaire, les sonnettes vidéo Ring Video Doorbell Pro et Ring Video Doorbell 3 sont les modèles qui précèdent les sonnettes vidéo Ring actuelles. elles sont actuellement encore disponibles, bien que les stocks ne soient pas éternels.

En termes de caméras de sécurité, Ring propose la Indoor Cam d'entrée de gamme, qui est alimentée sur secteur, enregistre en Full HD couleur et dispose d'un champ de vision de 140 degrés.

Vient ensuite la Stick Up Cam, qui existe en version alimentée par batterie ou par secteur et peut être utilisée à l'intérieur comme à l'extérieur.

Là encore, elle enregistre en Full HD couleur avec le même champ de vision, et elle dispose d'un support flexible qui permet de la positionner à différents angles et même de la fixer au plafond.

La Ring Spotlight Cam est une autre caméra de sécurité extérieure qui reprend le projecteur de la Stick Up Cam et l'utilise pour éclairer lorsqu'un mouvement est détecté. La Ring Floodlight Cam dispose également de deux projecteurs de 1 000 lumens (le plafonnier moyen fait environ 800 lumens) au lieu d'un seul projecteur.

La nouveau modèle Ring Floodlight Cam Pro est actuellement disponible en pré-commande. Il s'appuie sur son prédécesseur avec un look plus épuré et des fonctions pratiques de détection de mouvement par laser que l'on retrouve aussi sur la Ring Video Doorbell Pro 2 et qui devraient permettre de réduire les alertes d'activités indésirables.

Ring propose également quelque chose qu'Arlo n'a pas : un système d'alarme intelligent qui comprend des capteurs de porte/fenêtre, des détecteurs de mouvement PIR, et même une sirène extérieure en option et une surveillance assistée qui appelle automatiquement trois contacts d'urgence si l'alarme est déclenchée.

Ring vs Arlo: prix

Alors, combien devrez-vous débourser pour cette pléthore de dispositifs de sécurité domestique ? Les caméras de Ring sont légèrement plus abordables que celles d'Arlo.

La caméra de sécurité domestique la moins chère est la Ring Indoor Cam, qui coûte 59,99 euros, tandis que vous pouvez vous procurer une caméra extérieure, la Ring Stick-up cam, pour 69,99 euros.

Sa dernière sonnette vidéo filaire, la Ring Video Doorbell Pro 2, vous coûtera 199,99 euros, et sa sonnette vidéo sur batterie actuelle, la Ring Video Doorbell 4, est vendue 199,99 euros.

En ce qui concerne Arlo, sa caméra de sécurité la plus abordable est la caméra d'intérieur Arlo Essential, qui vous coûtera 99 euros, tandis que les caméras résistantes aux intempéries qui peuvent être utilisées à l'extérieur commencent à 149,99 euros pour la caméra Arlo Essential Spotlight.

Quant à la sonnette filaire, elle est proposée au prix de 149,99 euros, tandis que la version sur batterie, qui est identique en tous points à l'exception de son mode d'alimentation, est proposée au prix de 199,99 euros.

Toutes ces caméras de sécurité et sonnettes vidéo sont souvent en promotion pendant l'année, par exemple lors du Black Friday. Nous avons vu la sonnette vidéo Ring Video Doorbell Pro descendre jusqu'à 139 euros par rapport à son prix catalogue de 169 euros.

De même, le kit Arlo Ultra à deux caméras a été réduit de près de la moitié de son prix, à 440 euros.

Ring vs Arlo : Coût de l'abonnement

Pour tirer le meilleur parti de ces deux systèmes de caméras de sécurité, vous devrez vous abonner aux forfaits mensuels de la marque, car ils vous permettent de revoir ultérieurement les séquences enregistrées par les caméras et les sonnettes, et vous donnent accès à des fonctions intelligentes qui contribuent à réduire le nombre de notifications indésirables. Si vous choisissez de ne pas vous abonner, vous recevrez toujours des alertes en cas de mouvement détecté par les caméras, et vous pourrez vous connecter et visionner le flux en direct, mais vous ne pourrez pas stocker les vidéos pour les visionner après qu'elles aient été enregistrées.

Arlo Smart coûte 2,99 euros par mois et par caméra si vous souhaitez stocker des séquences vidéo d'une résolution jusqu'à maximum 2k. Sinon, le prix est de 9,99 euros par mois pour un nombre illimité de caméras. Le stockage de séquences enregistrées en 4K coûte 14,99 euros par mois pour un nombre illimité de caméras.

Toutes les options stockent les vidéos jusqu'à 30 jours et peuvent identifier si le mouvement détecté a été causé par une personne, un animal ou un véhicule. Un essai gratuit de trois mois est inclus avec la plupart des nouvelles caméras.

Si vous achetez certaines des anciennes caméras de sécurité Arlo, telles que l'Arlo originale, l'Arlo Pro ou l'Arlo Pro 2, elles incluent gratuitement sept jours d'enregistrement sur le cloud. Cependant, vous aurez besoin du service premium Arlo Smart si vous voulez revoir la vidéo jusqu'à 30 jours après son enregistrement ou si vous voulez que la source du mouvement soit identifiée.

Ring Protect est proposé à 3,99 euros par mois (ou 39,99 euros par an) pour une caméra ou 10 euros par mois (100 euros par an) pour un nombre illimité de caméras, et offre 30 jours de stockage vidéo, ainsi qu'un mode People Only qui réduira les alertes de mouvement indésirables, en écartant celles causées par des animaux ou le bruissement du vent dans les arbres.

Là encore, la plupart des nouveaux appareils Ring sont livrés avec un essai gratuit de Ring Protect pendant 30 jours.

Ring contre Arlo : vidéo et audio

En ce qui concerne la qualité de l'audio et de la vidéo des caméras de sécurité Ring et Arlo, elles se valent généralement.

Nous avons examiné la majorité des produits proposés par les deux marques, et dans nos tests, la vidéo a toujours été claire et détaillée, tandis que l'audio a toujours été extrêmement limpide.

Selon nous, la capture vidéo et audio d'Arlo l'emporte légèrement sur Ring, notamment car certaines caméras peuvent enregistrer en résolution 2K et 4K.

Elles sont idéales si vous souhaitez placer la caméra en hauteur pour qu'elle capture une zone plus large sans perdre de détails dans la vidéo.

L'inclusion de projecteurs dans plusieurs caméras pour fournir des séquences en couleur la nuit et le jour est également intéressante et vous pourriez donc vous tournez vers les deux caméras Ring qui proposent cette fonctionnalité.

Ring vs Arlo: Applications

Ring et Arlo disposent tous deux d'applications simples à utiliser, qui permettent de visualiser le flux de la caméra et de la sonnette en temps réel et de revoir les séquences capturées précédemment, à condition d'avoir souscrit au service correspondant.

Les deux plateformes fournissent également des notifications riches avec un aperçu de l'activité détectée sur votre smartphone, ce qui vous permet de voir rapidement s'il s'agit d'une alerte dont vous devez vous inquiéter ou non.

Ring précise que ses services ne peuvent pas accéder automatiquement aux flux ou aux enregistrements en direct, que c'est au propriétaire de l'appareil de décider de partager les séquences et qu'il ne communiquera pas non plus d'informations personnelles sur le propriétaire. Il convient toutefois de noter que des demandes peuvent être faites si vous ouvrez cette option.

Ring vs Arlo : l'intégration de la maison intelligente

Les caméras et les sonnettes Arlo et Ring s'intègrent aux assistants vocaux, de sorte que vous pouvez utiliser les meilleures enceintes intelligentes pour converser avec toute personne se trouvant dans le champ de vision de la caméra et voir un flux en direct de la caméra sur les meilleurs écrans intelligents.

Arlo est le grand favori ici, car toutes les caméras de sécurité domestique et les sonnettes vidéo s'intègrent à Amazon Alexa et Google Assistant. Dans le même temps, certains de leurs appareils offrent également une intégration HomeKit d'Apple. Une prise en charge plus poussée du système d'Apple sera déployée à l'avenir sur certains des nouveaux produits, comme la sonnette vidéo Arlo.

Les caméras et les sonnettes vidéo de Ring sont uniquement compatibles avec Alexa, ce qui n'est pas surprenant étant donné que la société a été rachetée par Amazon en 2018. Les appareils Ring seront un choix évident si vous avez Alexa à l'intérieur de votre maison.

Ring vs Arlo: verdict

Nos tests montrent que Ring et Arlo commercialisent tous deux des systèmes de caméras de sécurité domestiques efficaces et faciles à utiliser. Ring propose une offre de sécurité plus complète, grâce à l'alarme intelligente et au service de surveillance assistée, ce qui est une bonne chose si vous souhaitez un système d'alarme qui soit lié à vos caméras et sonnettes vidéo.

De son côté, Arlo offre plus de flexibilité quant à l'emplacement des caméras. Grâce à la combinaison de supports magnétiques et d'une alimentation par batterie, vous pouvez facilement les déplacer en quelques secondes. Les produits d'Arlo offrent également une meilleure résolution.

Supposons que vous ayez déjà des enceintes ou des écrans intelligents dans votre maison. Dans ce cas, ceux-ci joueront également un rôle dans la décision de la marque à choisir, car Ring est fortement intégré à Amazon Alexa. Dans le même temps, Arlo fonctionne à la fois avec Alexa et Google Assistant, et certains de leurs appareils sont même dotés d'un support HomeKit.

Sécurité intelligente : FAQ

Qu'est-ce qu'un système de sécurité domestique ? Un système de sécurité domestique est un mélange de caméras de sécurité et de sonnettes vidéo à l'extérieur et parfois à l'intérieur de votre maison. Ils vous permettent de voir et de parler à toute personne présente dans votre propriété via une application sur votre smartphone ou votre tablette.

Comment l'utiliser ? Vous pouvez visualiser le flux en direct de la caméra en temps réel via votre smartphone ou votre tablette. Le haut-parleur et le microphone intégrés vous permettent également d'entendre et de parler aux personnes et aux animaux domestiques dans votre maison.

En plus de vous permettre de regarder un flux en direct quand vous le souhaitez, une caméra de sécurité domestique envoie également une alerte si elle détecte un mouvement dans votre maison, afin que vous puissiez réagir dès que vous le voyez.

Avez-vous besoin d'un abonnement ? Vous pouvez utiliser les caméras intérieures Arlo et Ring sans abonnement, mais vous ne pourrez pas revenir en arrière pour visionner les séquences enregistrées par la caméra.

Le service d'abonnement donne accès à une zone sécurisée en ligne où ces vidéos sont stockées. Pour tirer le meilleur parti de la caméra de sécurité domestique, cela vaut la peine de payer l'abonnement.