La nouvelle caméra de sécurité Pro 5S d'Arlo offre des fonctions haut de gamme, enfin, si vous pouvez vous le permettre

Arlo prépare une nouvelle caméra sans fil Pro 5S 2K qui pourra être associée au système de sécurité du fabricant pour ajouter des fonctionnalités supplémentaires.

À première vue, la Pro 5S est presque identique à la Pro 4 de l'année dernière et nous ne parlons pas seulement de son apparence. La nouvelle caméra peut filmer des vidéos en résolution 2K (2048x1080 pixels) avec un angle de 160 degrés, elle prend en charge le HDR (high dynamic range) et reprend le même combo projecteur et sirène que sur l'ancien modèle. Elle est même équipée d'un support Wi-Fi double bande qui vous permet de basculer entre une fréquence de 2,4 GHz ou de 5 GHz pour bénéficier de la connexion la plus puissante. La seule véritable différence sur le plan matériel est l'autonomie de la batterie, qui est désormais 30 % plus longue, selon le communiqué de la marque (s'ouvre dans un nouvel onglet) .

Ce qui distingue la Pro 5S, c'est sa compatibilité avec le nouveau système de sécurité domestique d'Arlo. Grâce à cette prise en charge, la caméra bénéficie de la fonction SecureLink, qui offre un cryptage des données plus puissant, une durée de vie de la batterie encore plus longue et une "connectivité pendant les coupures de courant et d'Internet".

Un lancement onéreux

Tout cela semble plutôt bien, mais pour tirer le meilleur parti du Pro 5S, il faut dépenser beaucoup d'argent. Pour bénéficier de la fonction de coupure de courant, les propriétaires doivent disposer de deux éléments : un accessoire de sauvegarde par téléphone portable et par batterie (s'ouvre dans un nouvel onglet) (79,99 $, non encore disponible en France) et le plan de surveillance professionnelle que vous obtenez en achetant le système de sécurité domestique (disponible à l'essai). Le système de sécurité vous fournit un module de clavier pour contrôler votre réseau de sécurité à domicile et des capteurs tout-en-un qui peuvent vous informer, entre autres, en cas de fuite d'eau dans votre maison ou de fenêtres ouvertes.

Mais cela représente tout de même un investissement de 200 dollars pour le système de sécurité (s'ouvre dans un nouvel onglet), en plus du prix de 249,99 dollars pour la Pro 5S (s'ouvre dans un nouvel onglet) (pas encore disponible en France). Vous pouvez contrôler la caméra avec Google Assistant et, éventuellement, Amazon Alexa, mais vous manqueriez les autres fonctions de sécurité. La caméra et le système sont tous deux disponibles en précommande et seront lancés le 27 novembre.

Il est également prévu de lancer la version 4.0 de l'application Arlo Secure que vous pouvez utiliser pour surveiller votre réseau de sécurité. La nouvelle version réorganisera la section de réponse d'urgence pour fournir des mises à jour de statut en temps réel et ajoutera des automatisations programmables pour certaines fonctions. Sa sortie est prévue pour la fin novembre.

Pas de support Matter

L'une des plus grandes omissions flagrantes de la caméra Arlo Pro 5S est l'absence de prise en charge du protocole Matter.

Matter est une nouvelle norme de connectivité pour la maison intelligente soutenue par certaines des plus grandes entreprises technologiques du monde, dont Google, Amazon et Apple. Son objectif est de combler les lacunes en matière d'interopérabilité entre les appareils domestiques intelligents des différentes entreprises. La version 1.0 a été lancée au début du mois dernier et compte tenu de son large soutien par l'industrie, on aurait pu penser que la caméra serait compatible Matter. Nous avons contacté Arlo pour lui demander s'il est prévu d'étendre le support à Matter ou à d'autres plateformes de maison intelligente. A suivre donc... D'autres sources indiquent que le support HomeKit d'Apple sera déployé au début de 2023.