Quel est le meilleur endroit pour installer des caméras de sécurité à domicile ?

Les meilleures caméras de sécurité résidentielles vous permettent de garder un œil sur votre propriété, lorsque vous devez vous absenter. Un appareil domotique de premier ordre qui devrait connaître des baisses de prix intéressantes pendant le Black Friday 2021.

Toutefois, acquérir une ou plusieurs caméras de sécurité ne vous rassurera qu’à moitié, vous serez totalement serein dès lors que vous aurez établi votre plan d’installation. Naturellement, vous voudrez choisir un emplacement qui offre à chaque caméra la meilleure vue possible. Une tâche complexe qui nécessite de nombreux compromis.

Par exemple, les caméras sans fil peuvent sembler plus flexibles, mais vous devrez vous assurer qu'elles restent facilement accessibles afin de les recharger rapidement lorsque leurs batteries sont à plat. Tandis que certaines caméras filaires doivent être connectées au câblage existant plutôt que d'être branchées sur une prise murale.

Vous voulez mettre la main sur l'une des meilleures caméras de sécurité domestique dès à présent ? Découvrez ci-dessous les promotions incontournables sur certaines des meilleures caméras du marché.

Alors, où dois-je installer une caméra de sécurité extérieure ?

Tout d'abord, êtes-vous propriétaire de la propriété ou locataire ? Nous posons cette question préalable, car les locataires ne pourront probablement pas installer de caméras de sécurité extérieures sans l'autorisation de leur propriétaire - il convient donc de vérifier son contrat de location avant de passer à l’achat. Si votre porte d'entrée est équipée d'un judas, pensez à la Ring Door View - cette sonnette vidéo se fixe à ce dernier, sans nécessiter aucune vis. Vous pouvez également envisager d'installer des caméras intérieures avec une vue sur la ou les fenêtres.

Pour les propriétaires, les choses sont plus simples. Vous devez commencer par installer une caméra offrant une bonne vue sur la porte d'entrée. Selon l'entreprise Reolink, 34% des cambrioleurs pénètrent dans les propriétés par la porte d'entrée, 23% par une fenêtre du premier étage, 22% par la porte arrière et 9% par le garage.

Vous devez également tenir compte de facteurs externes tels que l'éclairage. Placez votre caméra dans une position qui évite le contre-jour et les reflets causés par le soleil, ou toute autre source lumineuse à proximité. Ce qui peut alors fournir des enregistrements vidéo ternes ou surexposés.

La caméra doit demeurer suffisamment haute pour être hors de portée, mais toujours dans une position où elle peut être installée et accessible avec une échelle ou par une fenêtre située à l'étage. Si vous la placez trop haut, des détails essentiels comme les visages et les plaques d'immatriculation des véhicules n’apparaîtront pas à l’écran. Dans le même ordre d'idées, vérifiez l’angle capacitaire de vision de la caméra que vous comptez acheter. Certains sont plus étroits que d'autres et, bien qu'une vue plus large s’avère souvent préférable, elle peut déformer l'image en faisant paraître les objets et les distances entre eux plus grands qu'ils ne le sont réellement.

Vérifiez ensuite la puissance de votre réseau Wi-Fi. La majeure partie des caméras de sécurité modernes se connectent à Internet via le Wi-Fi, et comme elles transmettent de gros fichiers vidéo Full HD (parfois même 4K), une connexion rapide et stable reste cruciale. Vous devrez procéder par essais et erreurs, en plaçant la caméra dans la position souhaitée, puis en vérifiant que les images se révèlent correctement enregistrées.

Si la connectivité Wi-Fi est un problème, envisagez d'utiliser des caméras de sécurité domestiques qui fonctionnent sur Ethernet. Cependant, cette solution s'accompagne d'une complexité supplémentaire : il faut acheminer les câbles vers les caméras et éventuellement percer des trous dans les murs ou les cadres de fenêtres pour les connecter.

En parlant de câbles, certaines caméras sont quelque peu déficientes dès leur sortie de l'emballage. La Nest Cam, qui est conçue pour être utilisée à l'extérieur et à l'intérieur, est livrée avec un câble de seulement 1 m de long et ne peut être utilisée qu'à l'intérieur. Si vous souhaitez l'utiliser à l'extérieur sans avoir à la détacher à chaque fois qu'elle doit être rechargée, vous devrez investir dans un câble supplémentaire résistant aux intempéries - Nest propose des options de 5 ou 10 mètres.

Ces questions techniques étant réglées, vous devez maintenant vous pencher sur les problèmes de confidentialité que peut poser une caméra de sécurité. Votre caméra ne doit pas exposer une vue sur une propriété qui ne vous appartient pas.

Pour vous aider, les caméras de sécurité intelligentes peuvent être configurées pour ne pas enregistrer certaines parties fixées par l’objectif, ce qui vous permet de bloquer la propriété qui ne vous appartient pas. Il peut être utile d'expliquer cela à vos voisins et de leur montrer les enregistrements de votre caméra. Enfin, en ce qui concerne le respect de la vie privée, si vous vivez dans un immeuble, vous devez vous assurer qu'une caméra de sonnette d'entrée n'a pas une vue directe sur la propriété d'autrui.

(Image credit: Google)

Qu'en est-il des caméras de sécurité intérieures ?

Étant donné que la plupart des cambrioleurs entrent par la porte d'entrée, il vaut la peine d'installer une caméra intérieure avec une bonne vue sur celle-ci. Et, contrairement aux caméras extérieures que vous pourriez vouloir cacher, il peut être judicieux de rendre la caméra intérieure visible. Ainsi, un cambrioleur qui entre par effraction sera accueilli par la vue d'une caméra qui a déjà enregistré son crime, ce qui pourrait l'inciter à fuir avant de voler quoi que ce soit.

Les caméras intérieures sont généralement alimentées par une prise murale et non par une batterie. Vous devrez donc faire passer des câbles le long des murs pour obtenir les meilleures vues sur les portes et les fenêtres. Placer une caméra sur une haute étagère et incliner l'objectif vers le bas peut aider à améliorer la vue - attention, toutes les caméras intérieures ne peuvent pas ajuster leur angle de vue.

Les cambrioleurs sont susceptibles de rechercher des objets de grande valeur. Cela varie d'un foyer à l'autre, mais si vous conservez des bijoux dans la chambre à coucher, ou si vous possédez une œuvre d'art particulièrement coûteuse, il est judicieux d'installer une caméra à cet endroit. N'oubliez pas qu'avec leurs connexions audio bidirectionnelles, ces caméras peuvent également être utilisées comme un moyen pratique pour surveiller les animaux domestiques et les enfants pendant votre absence.