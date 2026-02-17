Huawei devance Apple et Samsung avec une montre qui surveille la glycémie
Une première dans l’univers des smartwatches
- La Huawei Watch GT 6 Pro peut désormais mesurer votre taux de sucre dans le sang
- Elle le fait de manière non invasive grâce à une combinaison de capteurs
- Il existe certaines limites et l’appareil n’est pas disponible partout
Huawei a devancé Apple et Samsung sur une fonctionnalité très attendue pour les montres connectées : la possibilité d’évaluer le risque de diabète. Toutefois, cette fonction non invasive est encore loin de remplacer les piqûres au doigt et les dispositifs de mesure du glucose.
La fonctionnalité est disponible sur la Watch GT 6 Pro de Huawei grâce à une mise à jour officielle présentée lors du World Health Expo 2026 à Dubaï (via Android Authority). Le test de la Watch GT 6 Pro l’avait qualifiée de « meilleure montre de sport Huawei en termes de rapport qualité-prix à ce jour », mais elle ne figure pas dans la sélection des meilleures montres connectées.
La montre ne réalise pas de mesures directes du taux de sucre dans le sang : elle ne fournit pas de valeurs en mmol/L ou en mg/dL, par exemple. Elle utilise à la place la technologie de photopléthysmographie (PPG) de l’appareil, qui mesure le volume sanguin, ainsi que d’autres capteurs afin d’analyser plusieurs indicateurs sur une période de trois à quatorze jours. Une fois cette analyse effectuée, les résultats apparaissent dans l’application « Diabetes Risk » de l’appareil.
Si la Watch GT 6 Pro est actuellement le seul appareil Huawei à proposer cette fonction, l’entreprise travaillerait à son déploiement sur d’autres produits à l’avenir. Apple et Samsung développant eux aussi des outils non invasifs liés au diabète pour leurs montres, il est possible que plusieurs appareils fassent prochainement des avancées majeures dans ce domaine.
Pièges et limites
Malgré ces annonces encourageantes de la part de Huawei, certaines réserves s’imposent. La première est que la Watch GT 6 Pro n’est pas disponible aux États-Unis. Les personnes basées sur le territoire américain ne pourront donc pas l’essayer.
Par ailleurs, il faut pour l’instant se fier aux déclarations de Huawei concernant la précision de cette fonctionnalité. La Watch GT 6 Pro et son outil d’évaluation du risque de diabète n’ont pas encore pu être testés, et une comparaison avec un dispositif invasif de mesure continue du glucose (CGM) serait nécessaire pour en vérifier l’exactitude. Tant que ce n’est pas le cas, les affirmations de Huawei doivent être considérées avec prudence.
Ce type de produit ne remplace pas non plus les examens approfondis réalisés par un médecin ou par le personnel clinique d’un hôpital. Cela étant dit, si les affirmations de Huawei s’avèrent exactes, il pourrait s’agir d’une avancée significative pour les personnes atteintes de diabète ainsi que pour celles qui souhaitent évaluer leur propre risque.
