Les Samsung Galaxy Glasses ont fuité, et elles pourraient déjà faire plus fort que les Ray-Ban Meta sur un point crucial

Des rendus divulgués montrent à quoi pourraient ressembler les Samsung Galaxy Glasses

Elles n’ont pas d’écran et ressemblent beaucoup aux lunettes Ray-Ban Meta

Cependant, elles fonctionneraient sous Android XR avec accès à Gemini

Meta est probablement le nom le plus important du moment dans le domaine des lunettes intelligentes, mais cela pourrait ne pas durer, puisque Samsung prépare lui aussi une paire de lunettes connectées. Et d’après une nouvelle fuite, elles ressembleraient fortement aux Ray-Ban Meta, avec au moins un avantage notable.

Android Headlines a partagé des rendus présentés comme ceux des Samsung Galaxy Glasses. Pour l’essentiel, elles ressemblent à une paire de lunettes classique, le seul indice de leur nature technologique étant la présence d’objectifs d’appareil photo aux extrémités de la monture.

Il s’agit toutefois d’un design très proche de celui de nombreuses lunettes intelligentes de Meta, qui disposent également d’un capteur photo de chaque côté et, dans certains cas, de verres de forme similaire.

Leurs fonctionnalités paraissent elles aussi comparables. Android Headlines indique que cette première paire de lunettes intelligentes Samsung serait dépourvue d’écran. En revanche, fonctionnant sous Android XR, elles permettraient de dialoguer avec Gemini afin de traduire des panneaux ou prendre des photos, tandis que Google Maps pourrait fournir des indications directement via les lunettes.

(Image credit: Android Headlines)

Le concept rappelle celui des lunettes intelligentes Ray-Ban Meta. Toutefois, avec ces dernières, l’utilisateur reste limité à l’IA de Meta, moins performante et moins populaire que celle de Google, ce qui pourrait donner un avantage important à Samsung sur ce point.

Meta bénéficie certes des marques Ray-Ban et Oakley pour ses lunettes, ce qui peut sembler plus attractif que le simple branding Samsung. Cependant, il est déjà établi que de futures montures Samsung seront conçues en collaboration avec Warby Parker et Gentle Monster. L’avantage marketing de Meta pourrait donc ne pas durer.

Pour ceux qui seraient déçus par l’absence d’écran, il ne devrait pas être nécessaire d’attendre trop longtemps pour un modèle équipé d’un affichage. Selon Android Headlines, une version avec écran est prévue pour 2027.

Cette première génération sans écran devrait toutefois arriver avant la fin de l’année 2026. Son prix serait compris entre 379 et 499 dollars (environ 320 à 420 euros), soit un positionnement proche de celui de Meta.

Alors, au vu des informations disponibles à ce stade, l’achat d’une paire de Samsung Galaxy Glasses semble-t-il envisageable ? Un sondage permet de donner son avis.

Pour ceux qui souhaiteraient se les procurer, une disponibilité dès juillet est évoquée, période à laquelle les Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Flip 8 et Galaxy Watch 9 devraient être présentés. Android Headlines estime toutefois que les Galaxy Glasses pourraient simplement être teasées à cette occasion, avec une commercialisation ultérieure.

Ces lunettes paraissent prometteuses, mais il pourrait être tentant d’attendre le modèle doté d’un écran l’an prochain, même si celui-ci devrait coûter davantage. Les fuites actuelles situent en effet le tarif de la version avec affichage entre 600 et 900 dollars (environ 515 à 720 euros).