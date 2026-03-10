MacBook Neo vs MacBook Air M5 : comparatif et lequel acheter ?

Apple a annoncé une série de nouveaux ordinateurs portables la semaine dernière, et deux modèles en particulier devraient retenir l’attention du grand public : le MacBook Air M5 et le MacBook Neo.

Le premier constitue la dernière évolution de ce qui était jusqu’ici la gamme MacBook la plus abordable d’Apple, tandis que le second devient désormais l’ordinateur portable le plus accessible du catalogue de la marque.

En réalité, le MacBook Neo d’entrée de gamme coûte presque deux fois moins cher que le nouveau MacBook Air M5 13 pouces. Il existe également une version 15 pouces du Air, mais la comparaison porte ici surtout sur le modèle 13 pouces, en raison d’un positionnement tarifaire plus proche et d’un format équivalent.

Apple a toutefois fait des compromis sur la fiche technique du Neo, proposé à partir de 699 € dans sa version d’entrée de gamme, ce qui en fait de loin le MacBook le moins cher jamais lancé à sa sortie. De son côté, le MacBook Air M5 démarre à 1 199 € pour la version 13 pouces.

Pour comprendre les principales différences entre ces deux ordinateurs portables Apple, voici un tour d’horizon comparatif de leurs caractéristiques.

Les spécifications clés sont d’abord présentées dans un tableau comparatif, avant d’être analysées plus en détail. Les atouts respectifs de ces deux nouveaux MacBook sont ainsi passés en revue afin de déterminer lequel correspond le mieux à différents besoins.

MacBook Neo vs MacBook Air M5 : Caractéristiques techniques

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 MacBook Neo MacBook Air M5 13 pouces Processeur A18 Pro (processeur à 6 cœurs, processeur graphique à 5 cœurs, Neural Engine à 16 cœurs) M5 (processeur à 10 cœurs, processeur graphique à 8 cœurs, Neural Engine à 16 cœurs) RAM 8Go 16Go Storage 256Go 512Go Affichage Liquid Retina 13 pouces (résolution 2 408 x 1 506) Liquid Retina 13,6 pouces (résolution 2 560 x 1 664) Prix 699 € 1 199 €

MacBook Neo vs MacBook Air M5 : Design

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Le MacBook Air M5 conserve le même design que son prédécesseur équipé de la puce M4. Ce n’est pas un défaut, bien au contraire : ce design est particulièrement réussi. Cet ordinateur portable peut même être considéré comme une véritable réussite esthétique, si bien que ne rien changer constitue presque un avantage.

Le MacBook Neo s’en sort également bien sur le plan du design compte tenu de son positionnement tarifaire. Certains craignaient qu’un MacBook plus abordable n’abandonne le châssis en aluminium, mais Apple a bien conservé ce matériau. Le résultat est un ordinateur élégant, solide et agréablement léger, disponible dans plusieurs coloris attractifs.

Bien sûr, le MacBook Neo n’affiche pas le même niveau de finition premium que le MacBook Air, mais ce n’est pas l’objectif. Apple a livré un produit convaincant, même si l’épaisseur des bordures d’écran lui donne un aspect légèrement daté, un point qui pourra être perçu différemment selon les utilisateurs.

MacBook Neo vs MacBook Air M5 : Ecran

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Le MacBook Air M5 dispose d’un écran Liquid Retina de 13,6 pouces (ou 15,3 pouces en option) offrant une luminosité de 500 nits, identique à celle du modèle M4 précédent. Il s’agit d’un écran remarquable, très net, avec une résolution de 2 560 x 1 664 pixels pour la version 13 pouces.

Face à lui, le MacBook Neo propose un écran de 13 pouces exactement, également de type Liquid Retina, avec une résolution de 2 408 x 1 506 pixels. La densité de pixels est légèrement inférieure, sans que cela ne soit réellement perceptible. La luminosité annoncée atteint également 500 nits.

Certaines différences sont toutefois plus marquées. L’écran du MacBook Neo ne prend pas en charge le gamut colorimétrique Display P3 présent sur le MacBook Air, qui permet d’afficher des couleurs plus vives. Il ne dispose pas non plus de la technologie True Tone, qui adapte automatiquement l’affichage en fonction de la lumière ambiante.

Le MacBook Neo ne comporte pas d’encoche, mais cela s’explique par des bordures plus épaisses nécessaires pour intégrer la webcam.

MacBook Neo vs MacBook Air M5 : Performances

(Image credit: Future)

Le MacBook Air le plus récent est équipé de la puce M5 d’Apple, un processeur de classe desktop offrant des performances très élevées. Il ne s’agit pas d’une évolution majeure par rapport à la M4, mais l’amélioration reste notable.

Il surpassera nettement le processeur du MacBook Neo, Apple ayant fait un choix différent pour ce modèle plus abordable en intégrant une puce issue de l’iPhone. Le Neo repose en effet sur l’A18 Pro, ce qui permet de réduire sensiblement son coût.

En outre, le MacBook Neo est doté de 8 Go de mémoire vive en configuration de base, contre 16 Go pour le MacBook Air. Cela peut constituer un point faible en matière de pérennité.

Le Neo devrait néanmoins convenir aux tâches informatiques quotidiennes. Apple n’aurait pas retenu ce processeur dans le cas contraire. Il convient toutefois de rester mesuré concernant les performances en multitâche, en calcul multi-cœur et en intelligence artificielle.

La puce du Neo semble offrir de bonnes performances en mono-cœur, et Apple positionne ce modèle comme adapté à la « productivité quotidienne ». Cela recouvre les e-mails, les visioconférences, la navigation web, le partage de photos et des usages similaires. Le jeu occasionnel est également évoqué dans la communication d’Apple.

Les performances réelles du MacBook Neo dans les applications du quotidien ne pourront être évaluées qu’après des tests approfondis, mais il est clair qu’il ne rivalisera pas avec le MacBook Air M5.

MacBook Neo vs MacBook Air M5 : Autonomie de la batterie

(Image credit: Apple)

Apple indique que le MacBook Air M5 offrira la même autonomie que le modèle M4, soit jusqu’à 18 heures. Lors de tests en navigation web, près de 15 heures ont été mesurées, ce qui correspond à une autonomie confortable sur une journée complète.

Le MacBook Neo n’a pas encore été testé, mais Apple annonce jusqu’à 16 heures de lecture vidéo et jusqu’à 11 heures de navigation web en Wi-Fi. En pratique, son autonomie ne devrait pas être très éloignée de celle du MacBook Air, ce qui limite les compromis sur ce point.

À noter que le MacBook Neo ne dispose pas de la recharge MagSafe et utilise l’un de ses deux ports USB-C pour l’alimentation. En Europe et au Royaume-Uni, aucun chargeur n’est fourni dans la boîte, mais un chargeur de smartphone 20 W peut être utilisé.

MacBook Neo vs MacBook Air M5 : Verdict

(Image credit: Apple)

Les principaux atouts du MacBook Air M5 résident clairement dans ses performances supérieures grâce à la puce M5, ainsi que dans son design et ses finitions plus premium.

Cependant, le MacBook Neo offre une proposition étonnamment convaincante pour son prix, notamment en matière de conception, de qualité d’écran et d’autonomie, les compromis réalisés par Apple ayant un impact limité à première vue.

Le MacBook Neo constitue un choix logique pour des besoins informatiques modestes et un usage quotidien. À bien des égards, il peut être considéré comme l’équivalent d’un Chromebook chez Apple.

Pour celles et ceux qui ont besoin d’une machine plus puissante, le MacBook Air M5 représente une excellente option, même si son tarif a légèrement augmenté par rapport à la génération précédente, ce qui s’explique par le doublement du stockage de base à 512 Go.

Encore une chose… qu'en est-il du MacBook Air M1 ?

(Image credit: Lance Ulanoff)

Certaines personnes envisagent d’acheter un MacBook Air M1 reconditionné plutôt qu’un MacBook Neo.

Si une offre intéressante se présente sur le Air M1, cette idée peut se comprendre. Toutefois, les performances de ce modèle plus ancien ne devraient pas égaler celles du Neo, notamment en mono-cœur ou pour le jeu occasionnel.

Certes, le MacBook Air M1 bénéficie d’une construction plus premium, avec par exemple un clavier rétroéclairé et un écran prenant en charge un large gamut colorimétrique pour des couleurs plus vives. Malgré cela, le Neo semble offrir un meilleur rapport qualité-prix global.

Cela est d’autant plus vrai en matière de support logiciel. Le Air M1 approche de la fin de sa période de mises à jour macOS, tandis que le Neo débute son cycle de vie. Sans oublier qu’un produit reconditionné ne correspond pas totalement à un appareil neuf.