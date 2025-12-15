macOS 26.2 débarque, et ce détail va transformer vos visios

macOS Tahoe 26.2 est en cours de déploiement sur les Mac et MacBook

Cette version introduit la nouvelle fonction Edge Light pour mieux éclairer les appels vidéo

D'autres améliorations mineures et correctifs de bugs sont également inclus

En parallèle d’iOS 26.2, Apple a lancé la mise à jour équivalente pour ses autres appareils. Parmi elles figure macOS Tahoe 26.2, qui apporte une nouveauté bien pratique : Edge Light, une fonction conçue pour illuminer le visage pendant les appels vidéo sur les Mac équipés de puces Apple Silicon.

D’après les informations relayées par MacRumors, Edge Light constitue l’évolution la plus marquante de cette version. Le système utilise l’écran du Mac « pour éclairer le visage comme un anneau lumineux virtuel en cas de faible luminosité durant un appel vidéo ». Sur les modèles les plus récents, commercialisés à partir de 2024, cette lumière peut même s’activer automatiquement selon les conditions d’éclairage.

Des réglages permettent d’ajuster la largeur et la température de la lumière pour un rendu plus personnalisé. À noter aussi qu’au moindre mouvement de souris ou du trackpad, la lumière se rétracte instantanément afin de libérer la visibilité de l’écran.

Cette fonctionnalité semble particulièrement utile lorsqu’un appel vidéo s’improvise et que l’éclairage ambiant laisse à désirer.

Petites mises à jour et ajustement d’AirDrop

Pour cela, vous avez besoin d'un Mac Apple Silicon tel que le MacBook Pro 14 pouces 2025 M5. (Image credit: Future)

D’autres nouveautés accompagnent macOS Tahoe 26.2, comme la génération automatique de chapitres dans les podcasts, des liens intégrés vers d’autres émissions citées, de nouveaux filtres dans la bibliothèque de jeux, des mises à jour de défis en cours de partie, et une meilleure prise en charge des manettes connectées.

Des correctifs et ajustements classiques complètent également la mise à jour. L’application Apple News bénéficie d’une navigation améliorée, et les tableaux dans Freeform deviennent plus flexibles dans leur contenu. Une nouvelle playlist « Titres favoris » a aussi été ajoutée dans les recommandations de l’application Apple Music.

Par ailleurs, Apple précise que cette version introduit un nouveau système de sécurité pour AirDrop. Désormais, lorsqu’un échange est lancé avec un contact inconnu, un code s’affiche sur l’appareil du destinataire. L’expéditeur doit entrer ce code pour valider le transfert.

Reste à savoir si cette évolution viendra perturber la compatibilité avec les téléphones Pixel 10 de Google, qui viennent d’adopter une prise en charge d’AirDrop. En attendant, le déploiement mondial de macOS Tahoe 26.2 est déjà en cours.