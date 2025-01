Le MacBook Air M4 pourrait être lancé avec un écran plus grand pour les utilisateurs multitâches

Le MacBook Air M4 pourrait offrir une meilleure prise en charge des écrans externes

Il pourrait se connecter à deux écrans externes sans qu'il soit nécessaire de le fermer

Pour s'en convaincre, il suffit d'examiner le MacBook Pro M4

De nombreuses personnes connectent leur ordinateur portable à un écran externe afin d'étendre leur espace de travail, mais c'est l'un des points sur lesquels le MacBook Air a du mal à s'imposer. Bien sûr, vous pouvez connecter deux écrans à cet ordinateur, mais uniquement si vous le refermez - sans cela, il ne fonctionne qu'avec un seul moniteur. C'est loin d'être idéal.

Heureusement, tout cela pourrait changer avec le lancement imminent du MacBook Air M4. Lorsque la puce M4 sera intégrée à l'ordinateur portable le plus abordable d'Apple, elle pourrait enfin permettre des configurations d'affichage externe plus flexibles.

Pour comprendre pourquoi, il faut se pencher sur le MacBook Pro. Comme l'indique 9to5Mac, le MacBook Pro M4 prend en charge jusqu'à deux écrans externes (si vous avez le modèle M4 Max, il prendra en charge jusqu'à quatre écrans externes). Le MacBook Pro M3 pouvait également prendre en charge deux écrans, mais à des résolutions et des fréquences d'images inférieures. En revanche, le MacBook Pro M2 ne fonctionnait qu'avec un seul écran externe. C'est un progrès à chaque génération de puce.

L'amélioration de la prise en charge des écrans externes lors du passage de la puce M2 à la puce M3 s'est reflétée dans le MacBook Air, qui peut prendre en charge un écran supplémentaire tant que l'écran de l'ordinateur portable est fermé. La puce M4 ayant amélioré la prise en charge de l'écran dans le MacBook Pro, on peut en déduire qu'il en ira de même pour le MacBook Air, comme cela s'est produit dans le passé avec les mises à niveau des puces.

Meilleure bande passante pour le Macbook Air M4

(Image credit: Bryce Hyland / Future)

La raison probable pour laquelle le MacBook Air M3 ne pouvait se connecter qu'à deux écrans lorsque son volet était fermé se résumait à une question de bande passante : la puce de l'ordinateur portable ne pouvait pas prendre en charge le débit vidéo requis pour trois écrans à la fois.

Maintenant que le MacBook Pro M4 fonctionne avec des résolutions et des fréquences d'images plus élevées, on peut penser qu'il dispose d'une bande passante vidéo supérieure à celle de la puce M3. Si c'est le cas, il est possible que le MacBook Air l'utilise.

Cela signifie que le MacBook Air M4 pourrait prendre en charge trois écrans au total : son écran intégré, plus deux moniteurs externes, le tout sans avoir à fermer le couvercle. Cela en ferait un appareil très attractif pour les acheteurs potentiels.

Pour l'instant, il ne s'agit que de spéculations et de suppositions. Mais le lancement du MacBook Air M4 étant prévu pour bientôt, nous ne tarderons pas à savoir s'il a bénéficié de cette importante mise à niveau de l'affichage.