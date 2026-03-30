Le DJI Osmo Pocket 4 se montre encore… et son lancement semble imminent

De nouvelles images et une vidéo du DJI Osmo Pocket 4 apparaissent

L’appareil photo pourrait être lancé le 20 avril

Plusieurs améliorations seraient prévues, notamment une autonomie accrue

De nombreuses fuites concernant le DJI Osmo Pocket 4 ont circulé ces dernières semaines, et une nouvelle série d’images non vérifiées de la caméra dédiée au vlogging a fait son apparition en ligne — accompagnée d’indices laissant penser que l’appareil sera commercialisé le lundi 20 avril.

Le revendeur colombien DroneTech a publié des photos et une vidéo du DJI Osmo Pocket 4 sur ses réseaux sociaux (via Notebookcheck), tout en évoquant cette date. Il est impossible de confirmer que ces publications montrent réellement la caméra, mais l’ensemble semble authentique.

Les descriptions accompagnant les images et la vidéo (via Google Traduction) mentionnent une vidéo de haute qualité, une stabilisation intelligente et un pack Creator Combo — ce qui correspond au nom de l’un des bundles proposés avec le DJI Osmo Pocket 3.

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La lecture du test du DJI Osmo Pocket 3 montre à quel point le modèle actuel avait impressionné : il avait été décrit comme une « caméra 4K de référence », capable de produire une « qualité vidéo exceptionnelle et de magnifiques scènes au ralenti ».

Lumière, caméra, action

👉Here’s the first sign of preparations for the launch of the Osmo Pocket 4🤭 pic.twitter.com/dsol2zAnNOMarch 27, 2026

Un lancement mondial du DJI Osmo Pocket 4 est attendu : bien que les nouveaux produits DJI soient désormais interdits aux États-Unis, tout indique que cette caméra aurait obtenu son approbation réglementaire suffisamment tôt pour pouvoir encore être mise en vente.

Les améliorations attendues incluent un écran plus lumineux, une autonomie prolongée entre les charges et un léger ajustement du design. Des progrès en matière de qualité vidéo sont également anticipés, même si les détails précis restent inconnus.

Des fuites précédentes ont aussi permis d’apercevoir certains accessoires qui accompagneraient le DJI Osmo Pocket 4 — notamment une lampe LED pouvant être fixée sur le dessus de la caméra — et plusieurs options de bundles seraient à nouveau proposées.

Il a également été question d’une version Pro de l’appareil, qui intégrerait une caméra supplémentaire et, sans doute, un tarif plus élevé. Aucun renseignement n’a encore filtré concernant le prix, mais le DJI Osmo Pocket avait été lancé initialement à 359 €.