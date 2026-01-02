DJI prépare une révolution aérienne avec son drone Avata 360

De nouvelles informations ont fuité sur le DJI Avata 360

Ce drone à 360 degrés sera proposé dans plusieurs packs

Une nouvelle batterie externe DJI a également fait surface

Un coup d’œil à la sélection des caméras les plus attendues de 2026 suffit pour repérer une mention du DJI Avata 360 – et une nouvelle fuite vient justement apporter des détails supplémentaires sur le tout premier drone à 360 degrés de DJI.

Le leaker bien connu @Quadro_News a partagé une image censée dévoiler les différents packs dans lesquels le DJI Avata 360 devrait être proposé. Sans surprise, ces options semblent très proches de celles déjà disponibles pour le DJI Avata 2.

Plusieurs configurations sont évoquées, avec des batteries supplémentaires et des housses de transport, ainsi que des versions avec ou sans la radiocommande DJI RC 2 (ce qui évite un achat superflu pour celles et ceux qui la possèdent déjà).

Le pack le plus onéreux comprendrait à la fois le casque DJI Goggles N3, pour une immersion totale, et le contrôleur DJI RC Motion 3, permettant de piloter le drone par gestes, sans utiliser de joysticks.

Tarifs et batteries externes

👉There's not long to go until the New Year 2026🥂. And I didn't want to leave you without gifts.😜 See you next year! @DJIGlobal @insta360 @GoPro and more pic.twitter.com/ZElo0xjopfDecember 31, 2025

Les fuites livrent également quelques indications sur les prix de ces packs, bien que les montants soient exprimés en yuans. Des conversions directes ne reflèteraient pas nécessairement les prix finaux, une fois appliquées les taxes, droits de douane et autres frais locaux.

À titre indicatif toutefois, le pack le plus abordable serait affiché à 2 988 yuans, soit environ 365 euros selon le taux de change en vigueur au moment de la fuite. Le pack le plus complet atteindrait presque le double.

Il convient néanmoins de souligner une limite importante : les drones DJI sont désormais interdits aux États-Unis, ce qui signifie que le DJI Avata 360 ne sera pas commercialisé sur ce marché. Partout ailleurs, ce concurrent du Antigravity A1 signé Insta360 devrait arriver rapidement.

Parallèlement, cette même fuite évoque une station d’énergie portable baptisée DJI Power 1000 Mini – un modèle qui, d’après son nom, s’annonce comme une version compacte du DJI Power 1000 lancé en 2024.