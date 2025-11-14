DJI Neo 2 frappe fort avec un drone selfie impossible à crasher

Le DJI Neo 2 filme en 4K jusqu’à 100 images par seconde et ne pèse que 151 g

Il améliore le modèle original grâce à une détection d’obstacles omnidirectionnelle

Les prix débutent à 239 €

DJI vient de faire passer les drones selfies à un niveau supérieur avec le Neo 2, le drone le plus léger et le plus abordable à intégrer une détection d’obstacles omnidirectionnelle (avec un capteur LiDAR à l’avant, pour ne rien gâcher), et une mise à jour solide du Neo original.

Il est étonnant de voir une fonction de sécurité aussi avancée intégrée dans un drone aussi peu coûteux – une vraie aubaine pour les débutants – avec un prix de départ fixé à 239 €. Mauvaise nouvelle toutefois pour les utilisateurs américains : le Neo 2 fait partie des produits DJI non disponibles au lancement sur le territoire.

Un test complet du Neo 2 a déjà été publié, et le nouveau modèle s’impose clairement comme une nette amélioration, même s’il se révèle légèrement plus lourd et plus cher que le Neo. Cela dit, les améliorations apportées justifient largement ce petit surcoût et ce léger embonpoint.

Pour ceux qui découvrent les drones selfies, le principe est simple : permettre à n’importe qui de filmer en quelques secondes, le drone décollant depuis la paume de la main, avec en bonus le contrôle par gestes et à la voix, ainsi qu’un suivi intelligent amélioré signé DJI.

À l’instar du HoverAir X1, le drone selfie de référence, le Neo 2 décolle sans télécommande – il suffit de le pointer vers soi pour qu’il se verrouille sur la cible à suivre, d’appuyer sur le bouton de décollage situé sur l’appareil, et celui-ci revient dans la main une fois l’enregistrement terminé. L’utilisation est réellement aussi simple.

L’expérience sans manette devient encore plus fluide grâce à l’écran situé à côté de la caméra, qui affiche le mode de prise de vue sélectionné.

Le Neo 2 peut aussi être piloté avec une télécommande DJI compatible, comme la NC-3, offrant une portée étendue jusqu’à 10 km, voire même des lunettes immersives pour un vol FPV, bien que ces accessoires fassent grimper l’addition. Les prix des différents packs Neo 2 sont indiqués plus bas.

Il reste possible de filmer en 4K jusqu’à 100 images par seconde, de capturer de la vidéo verticale en 2.7K, ainsi que des photos en 12 MP via un capteur de 1/2 pouce. Mais c’est bien l’apparition de la détection d’obstacles qui marque un tournant pour cette nouvelle génération.

Image 1 of 3 (Image credit: DJI) (Image credit: DJI) (Image credit: DJI)

Le nouveau drone selfie à acheter ?

La simple intégration de la détection d’obstacles suffit à justifier une mise à niveau, tandis que pour les néophytes complets, le Neo 2 figure désormais parmi les meilleurs drones pour débutants.

Les protections d’hélices intégrées, le poids plume de 151 g, et désormais la détection d’obstacles permettent des vols sûrs à courte distance, avec un système de suivi optimisé pour la course à pied ou le vélo. D’autres manœuvres de vol automatisées, communes à la plupart des drones DJI, sont également disponibles pour réaliser des séquences dynamiques.

L’autonomie grimpe à 19 minutes – même s’il faut prévoir un peu moins en usage réel – tout comme la résistance au vent, désormais classée au niveau 5, ce qui rend le Neo 2 légèrement plus stable en vol que son prédécesseur.

La mémoire interne passe à 49 Go, soit de quoi stocker jusqu’à 105 minutes de vidéo 4K à 60 images par seconde, ou 175 minutes en 30 fps.

Avec un tel niveau d’équipement pour un prix aussi bas, DJI pourrait bien avoir pris de vitesse son concurrent HoverAir – sauf, encore une fois, pour les États-Unis où le Neo 2 reste indisponible pour le moment.

Le DJI Neo 2 est proposé dans plusieurs packs : drone seul à 239 €, Fly More Combo (drone seul) à 329 €, Fly More Combo (avec télécommande NC-3) à 399 €, ou Motion Fly Combo (avec lunettes FPV) à 579 €.

Le DJI Mini 4K était jusqu’ici considéré comme un meilleur choix pour débuter que le Neo, mais face à la caméra à deux axes et à la détection d’obstacles du Neo 2, la tentation devient très sérieuse.

(Image credit: DJI)

➡️ Lisez notre guide complet des meilleurs drones

1. Meilleur drone toutes catégories

DJI Mini 5 Pro

2. Meilleur drone professionnel

DJI Mavic 4 Pro