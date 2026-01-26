Grosse fuite chez Insta360 : deux modèles surprises aperçus sur une photo

Deux nouvelles caméras Insta360 viennent d’être repérées

Ces modèles ont été dévoilés en avant-première par le PDG d’Insta360

De nombreuses spéculations circulent sur leur véritable nature

Insta360 est à l’origine de certaines des meilleures caméras d’action du marché, ainsi que d’une série d’autres gadgets innovants. Et il semblerait que deux nouveaux modèles soient sur le point d’être révélés.

Le PDG d’Insta360, Jingkang Liu, a publié une image teaser sur le réseau social chinois Weibo (relayé par PetaPixel), accompagnée d’une légende évoquant le passage à un « nouveau segment de focale ». Tout laisse à penser qu’un nouveau produit se prépare.

Comme l’a fait remarquer The New Camera, deux caméras inconnues apparaissent sur cette image : la première est utilisée pour cadrer une photo, tandis que la seconde est visible à travers le viseur de la première.

Insta360 a déjà l’habitude de semer des indices, mais cette fois, la stratégie combine à la fois un teasing officiel et une fuite de produit, ce qui est plutôt rare. Ce mélange alimente la curiosité quant à ce que la marque s’apprête à annoncer.

Observation de caméras

Le DJI Osmo Pocket 3 pourrait bientôt avoir davantage de concurrence (Image credit: Tim Coleman)

La première caméra sur l’image – celle qui sert à cadrer et prendre une photo – ne ressemble à aucun modèle actuellement commercialisé par Insta360. PetaPixel avance qu’il pourrait s’agir d’un appareil compact à focale fixe, dans l’esprit des Canon PowerShot.

Autour du viseur, on distingue plusieurs commandes, dont des boutons permettant de passer du mode photo au mode vidéo, ainsi qu’un bouton de lecture pour consulter les contenus enregistrés.

Quant à la seconde caméra, visible dans le viseur, The New Camera estime qu’il s’agirait d’un modèle de poche dédié au vlogging, à la manière du DJI Osmo Pocket 3 (en attendant la sortie du DJI Osmo Pocket 4).

Ce second appareil pourrait être plus proche du lancement – peut-être dès février ou mars – alors que le modèle compact numérique semble encore à l’état de prototype. Dans tous les cas, de nouvelles caméras Insta360 ne devraient plus tarder à faire leur apparition.