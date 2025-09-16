DJI gaffe et dévoile par erreur sa nouvelle Osmo Nano, rivale de l’Insta360

Le prochain modèle de caméra d’action de DJI semble confirmé par une publication sur X et un Short YouTube

Une image montre un design modulaire avec une petite caméra et un module avec écran

Le design de la caméra rappelle fortement celui de l’Insta360 Go 3S

Les fuites sur les produits à venir restent un problème que les fabricants de caméras préfèrent éviter. Pourtant, une simple erreur humaine peut parfois réduire à néant des mois de travail et dévoiler avant l’heure un produit encore tenu secret.

C’est exactement ce qui vient de se produire du côté de DJI. L’équipe en charge des réseaux sociaux a publié par erreur une image officielle de la très attendue caméra d’action DJI Osmo Nano dans un post qui concernait en réalité le récent DJI Mic 3. La publication, apparue sur X (anciennement Twitter), a été rapidement supprimée, mais pas avant que des utilisateurs en aient pris des captures d’écran.

Ces captures ont été diffusées ensuite sur X par Jasper Ellens, un habitué des fuites dans l’univers des drones, et semblent confirmer les informations déjà sorties concernant la caméra.

Oops! In a unexpected turn of events @DJIGlobal themselves LEAKED the #OsmoNano on X. They accidentally posted the image of the 'Own the Moment' on a #Mic3 promotion video. Exposing the #Nano in full photographic detail. Cheers!https://t.co/Bde7jkyMUo pic.twitter.com/mhyHXGUP3xSeptember 8, 2025

L’Osmo Nano est une caméra d’action modulaire ultra-compacte pensée pour concurrencer la série Insta360 Go. La nouvelle image confirme que l’ensemble comprend à la fois une minuscule caméra autonome et un module additionnel doté d’un écran, probablement avec batterie et espace de stockage supplémentaires.

D’anciennes rumeurs évoquaient une mémoire intégrée de 64 ou 128 Go, un port pour carte SD, un écran OLED tactile et un boîtier magnétique sur l’arrière et les côtés pour une fixation facile.

Côté tarif, les fuites annoncent un prix de 369 dollars (environ 315 euros) pour la version 64 Go et 399 dollars (environ 350 euros) pour la version 128 Go. Une gamme qui la place directement face à l’Insta360 Go 3S, proposé dans la même tranche de prix et de format. De son côté, Insta360 a récemment lancé la Go Ultra, une excellente caméra d’action mais un peu plus volumineuse que ses prédécesseurs – et que la DJI Osmo Nano à première vue.

Encore plus de confirmations via YouTube

Si la fuite involontaire de DJI ne suffisait pas à confirmer l’existence et l’arrivée imminente de l’Osmo Nano, un Short YouTube publié trop tôt par erreur apporte une preuve supplémentaire.

The release day of the #OsmoNano was set for today... so this youtuber thought it was good idea to prerecord a Short on YouTube this morning. Another 'oops' after DJI themselves leaked the second picture online. I still wonder if it will 'drop' today.https://t.co/Bde7jkyMUo pic.twitter.com/8XdQWVISv2September 10, 2025

Jasper Ellens avance une hypothèse selon laquelle DJI prévoyait de lancer l’Osmo Nano le jour même, mais qu’un influenceur aurait mal interprété l’heure de levée de l’embargo. Résultat : une révélation prématurée, vite supprimée elle aussi.

Tout porte à croire que ces fuites répétées annoncent un lancement imminent de l’Osmo Nano – peut-être même dans les prochaines heures.