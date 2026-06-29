Inutile de surpayer un casque à réduction de bruit - seuls ces 4 modèles valent vraiment le coup aujourd’hui

Cela fait des années que du matériel audio est testé pour TechRadar, et rien n’est plus plaisant que de se plonger dans un tout nouveau casque à réduction de bruit. Plus de 15 modèles ont déjà été passés au crible, certains absolument impressionnants, d’autres… beaucoup moins.

Dans un marché particulièrement complexe, il peut être difficile de choisir un seul casque à acheter. L’objectif ici est de simplifier les choses. Quatre des meilleurs casques à réduction de bruit testés ont été sélectionnés, afin d’obtenir un excellent rapport qualité-prix et de profiter de la musique sans compromis.

Plusieurs budgets sont couverts, d’un modèle très accessible et performant jusqu’à une option premium conçue pour offrir une expérience sonore haut de gamme. Curieux de découvrir la sélection ? Il suffit de faire défiler pour voir les meilleurs choix.

1. Le meilleur petit prix : 1More Sonoflow Pro HQ51

(Image credit: Future)

Le 1More Sonoflow Pro HQ51 a déjà été largement salué, et ce n’est pas sans raison. Ce casque donne presque l’impression d’être trop beau pour être vrai, à bien des égards.

D’abord, son prix est extrêmement bas. Il est régulièrement disponible à moins de 90 €, ce qui le rend bien plus abordable que des modèles proposés par Apple ou Bose. Pourtant, ce tarif contenu ne se fait pas au détriment de la qualité. Le Sonoflow Pro offre une qualité sonore étonnamment solide, avec des basses riches, des médiums propres et des aigus maîtrisés. Il prend même en charge le LDAC pour une écoute Bluetooth en haute résolution, une caractéristique remarquable à ce niveau de prix.

Autre point fort, la réduction de bruit active. Elle n’atteint pas le niveau des Bose QuietComfort Ultra, mais elle reste efficace pour atténuer les bruits extérieurs sur l’ensemble du spectre. Cela en fait un bon choix pour les trajets ou les promenades en journée. Ajoutons à cela une autonomie impressionnante de 100 heures (65 heures avec ANC activé) et un design élégant, et le 1More Sonoflow Pro HQ51 s’impose comme une recommandation évidente.

2. Le meilleur polyvalent : Sony WH-1000XM6

(Image credit: Future)

S’il ne fallait recommander qu’un seul casque à réduction de bruit, ce serait le Sony WH-1000XM6. Utilisé au quotidien, il apparaît comme un modèle parfaitement équilibré, combinant une ANC de référence, un son exceptionnel et une conception ingénieuse.

Commençons par la réduction de bruit, particulièrement performante ici, au point de surpasser des modèles Sony plus récents et plus coûteux comme le Sony 1000X The Collexion. Le XM6 repose sur le processeur QN3 de Sony, qui exploite 12 microphones pour bloquer les bruits environnants. Il se montre efficace dans toutes les situations, avec une capacité notable à atténuer les basses fréquences, surpassant même Bose sur ce point.

Certes, les Bose QuietComfort Ultra Headphones Gen 2 font légèrement mieux sur les sons plus aigus, mais les différences restent minimes. Le XM6 garde l’avantage pour une raison principale : la qualité sonore.

Conçu en collaboration avec des ingénieurs du mastering, le XM6 propose un rendu inspiré du studio, plus équilibré que ses prédécesseurs, les excellents Sony WH-1000XM5 et Sony WH-1000XM4. Le son reste dynamique et percutant, avec une grande précision. Le LDAC est présent pour une écoute plus détaillée, tout comme une connexion filaire en 3,5 mm.

À cela s’ajoutent des commandes tactiles très efficaces, une écoute adaptative selon les situations, un égaliseur à dix bandes et un mode transparence performant. Dans le guide des meilleurs casques, il est classé comme le meilleur choix global, et il mérite clairement d’être essayé.

3. Le casque supra-auriculaire avec ANC : Marshall Milton ANC

(Image credit: Future)

Voici une proposition différente. Le Marshall Milton ANC se distingue des autres modèles de cette sélection, car il s’agit d’un casque supra-auriculaire. Il combine le style emblématique de la gamme Marshall Major avec les performances ANC du Marshall Monitor III ANC, et le résultat est très convaincant.

Lors du test, ce modèle a largement dépassé les attentes. Les casques supra-auriculaires ne sont pas toujours les plus confortables et laissent souvent fuiter le son, ce qui pousse généralement à privilégier les modèles circum-auriculaires. Pourtant, le Milton ANC se révèle être l’un des plus confortables de sa catégorie, avec une conception souple et agréable. Il offre aussi une excellente qualité sonore, avec moins de fuite que certains concurrents.

D’origine, le rendu est assez riche en basses, ce qui plaira à de nombreux utilisateurs. L’application Marshall Bluetooth permet toutefois d’ajuster l’égalisation pour un son plus équilibré. Contrairement aux anciens modèles de la marque, celui-ci prend en charge le LDAC pour une écoute en haute résolution, et propose aussi un mode audio via USB-C pour une lecture sans perte.

Le Milton ANC affiche également une autonomie impressionnante de 80 heures (sans ANC), un mode spatial pour une immersion accrue, la compatibilité Auracast et un design rétro particulièrement réussi. Il est conçu à partir de 42 % de matériaux recyclés, avec des pièces remplaçables, ce qui renforce son intérêt sur le long terme.

La réduction de bruit reste légèrement limitée en raison du format supra-auriculaire, mais elle atténue efficacement les bruits extérieurs. Il peut être utilisé sans problème dans les transports, avec peu de distractions. Pour ceux qui recherchent la flexibilité d’un supra-auriculaire avec les avantages de l’ANC, le Marshall Milton ANC s’impose comme un excellent choix.

4. Le choix premium : Bowers & Wilkins Px7 S3

(Image credit: Future)

Enfin, place au Bowers & Wilkins Px7 S3. Pour un casque qui se distingue par son design, sa finition et sa qualité sonore, difficile de faire mieux.

Dès la première utilisation, il impressionne immédiatement. Il offre une sensation d’espace que peu de concurrents dans cette gamme de prix parviennent à atteindre, avec un son immersif et presque tridimensionnel. Les basses sont profondes et réactives, les médiums parfaitement définis, et la séparation des voix apporte une finesse remarquable. Les aigus restent vivants sans jamais devenir agressifs.

Le design est à la hauteur, avec une combinaison élégante de similicuir, de métal et de tissu. Plusieurs coloris sont proposés, dont Indigo Blue et Canvas White. Le casque prend en charge le codec aptX, bénéficie d’une ANC nettement améliorée par rapport à la génération précédente, et offre un grand confort.

Même si le Bowers & Wilkins Px8 S2 reste supérieur, il est aussi beaucoup plus cher. Le Px7 S3 constitue donc une alternative particulièrement convaincante, recommandée sans hésitation.