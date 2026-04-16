Et si vous n’aviez plus besoin d’AirPods ? Ces écouteurs font (presque) mieux pour trois fois moins cher

Soundpeats lance les Air6 HS

Les nouveaux écouteurs adoptent un design « open-fit » sans embouts, à la manière des AirPods 4 ou des Galaxy Buds

Des caractéristiques solides (dont des haut-parleurs de 13 mm) et un prix bas les rendent attractifs

La plupart des propriétaires des meilleurs écouteurs ont (à juste titre) opté pour des modèles avec embouts, qui offrent un maintien plus stable, une réduction de bruit et un son mieux isolé. Mais certains préfèrent se passer d’embouts.

Aux côtés des AirPods 4 et des Samsung Galaxy Buds 4 dans le camp du « vous ne voulez pas que vos écouteurs s’enfoncent à moitié dans le cerveau, n’est-ce pas ? » arrive une nouvelle proposition de la marque audio abordable SoundPeats, sobrement baptisée Air6 HS.

Les Soundpeats Air6 HS sont proposés à 39,95 €, ce qui en fait une option très accessible — spécialité bien connue de la marque. Plusieurs éléments pourraient toutefois inciter certains acheteurs à les préférer aux AirPods 4 sans réduction de bruit (149,00 €) ou aux Galaxy Buds 4 haut de gamme avec ANC (179,00 €). Ils sont déjà disponibles, notamment sur Amazon.

Avant de les considérer comme de simples écouteurs bon marché sans réelle ambition, il convient de rappeler que la marque a déjà su convaincre. Les Soundpeats H3 figuraient parmi les meilleurs modèles abordables, et les SoundPeats Cove Pro, testés récemment en version casque, avaient également laissé une impression positive. Autrement dit, il s’agit d’une marque à suivre.

Des écouteurs abordables aux spécifications solides

Au-delà de leur prix plus bas, plusieurs éléments permettent aux Soundpeats de se démarquer face aux alternatives de Samsung et d’Apple.

L’autonomie, d’abord : les Air6 HS offrent 9 heures d’écoute, et jusqu’à 45 heures avec le boîtier de charge. Apple annonce 5/30 heures, Samsung 6/30 heures (avec réduction de bruit active, absente ici).

Les Soundpeats embarquent des haut-parleurs de 13 mm, ce qui devrait permettre un volume sonore plus élevé que les 11 mm proposés par Samsung. Apple ne communique pas la taille de ses transducteurs, mais il est peu probable qu’ils atteignent 13 mm ou davantage. À noter qu’un volume plus élevé ne garantit pas nécessairement une meilleure qualité sonore.

Les Air6 HS pèsent 4 g, soit 0,3 g de moins que les AirPods et 0,6 g de moins que les Galaxy Buds. L’écart reste modeste, mais joue malgré tout en faveur des Soundpeats.

Compatibles Bluetooth 6.0, ces nouveaux écouteurs surpassent les AirPods 4 en Bluetooth 5.3, tout en restant légèrement derrière les Galaxy Buds 4 en Bluetooth 6.1. Une norme plus récente peut offrir une connexion légèrement plus stable, utile pour éviter les coupures.

Il est volontairement un peu exagéré de les présenter comme de véritables rivaux des AirPods, si le prix ne l’indique pas déjà. Soundpeats se spécialise dans l’audio abordable, et il est peu probable qu’ils égalent la qualité sonore ou la richesse fonctionnelle des modèles Apple (même s’ils restent compatibles Android).

En revanche, pour ceux qui recherchent des écouteurs au design similaire, dotés d’une autonomie supérieure et proposés à un tarif contenu, ils pourraient constituer une alternative plus intéressante que les AirPods.